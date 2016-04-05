vitaliiangel написав:ну придёт такой с гипертонией слепой на один глаз и хромой на обе ноги, и мы сразу же победим, потому что именно таких в ВСУ не хватает. Называется советы на миллион.
Такий може сидіти писати журнал, набирати наказ, готувати їжу, бути комірником, чергувати - дивитися на камеру, монітор, вести облік майна за 440 наказом, роботи службові розслідування, сидіти за апаратурою зв'язку і таке інше. Заплатять 30000. Із голоду не помре. Всякої небойової роботи теж багато, але вона зберігає життя та військове майно.
До місцевих бюджетів усіх рівнів сплачено більше 1 млрд грн податків та зборів (63 відс. в загальнообласній сумі). У порівнянні з жовтнем 2022 року надходження збільшились на 10,2 відс. (+95,5 млн грн)
А vitallian, как не платил налоги, так и продолжает их не платить. Прикрываясь неіснуючими збитками
juristkostya написав:И пофиг, что налоговая служба съест больше налогов, чем соберёт
А яка альтернатива? Цікаво як на окупованих територіях кадирівці збирають? Я чув лише від фермерів на Херсонщині, що за дозвіл на виїзд техніки, щоб зібрати своє зерно просили стільки, що дуже мало хто погоджувався на це. Зерно лишалось в полі нескошеним. І питання на майбутнє - як кадирівці збиратимуть податки, коли на росії легковидобувна нафта скінчиться. Податкова система ІДІЛУ раєм виглядатиме.
budivelnik написав:Таки самий рейтинг , тільки з чотирьох параметрів ( з яких всі три заповнюються автоматично) створюється для цивільних Вік ( 20-25__55-60 =0,6коеф , 25-30_45-55=0,8 , 30-45=1) Здоровья Рівель волонтерства Розмір податків Так само складається рейтинг корисності в тилу В кого рейтинг найгірший - той перший в списку на мобілізацію)
Слушно, але зауваження по діапазонам. Самий бойовитий вік це 25-40, 45 ніяк не може бути більш бажаним для армії ніж 20-30. Я розумію батьків, але що ж робити
И что "слушного"? Откуда наёмный работник знает, на какую работу устроится и сколько налогов будет платить? И низкооплачиваемые работники (соотв., платящие мало налогов) не нужны? При таком порядке как паз они все поголовно и будут служить.
juristkostya написав:И пофиг, что налоговая служба съест больше налогов, чем соберёт
А яка альтернатива? Цікаво як на окупованих територіях кадирівці збирають? Я чув лише від фермерів на Херсонщині, що за дозвіл на виїзд техніки, щоб зібрати своє зерно просили стільки, що дуже мало хто погоджувався на це. Зерно лишалось в полі нескошеним. І питання на майбутнє - як кадирівці збиратимуть податки, коли на росії легковидобувна нафта скінчиться. Податкова система ІДІЛУ раєм виглядатиме.
Что Вы так сильно переживаете за налоги в РФ да ещё через 10-20-30 лет? У Вас других проблем нет?
juristkostya написав:Гениально. Правда, в Харькове аренда сейчас примерно на уровнях 2017 года _в_гривне_, в то время, как реальная инфляция с тех пор явно больше 100 процентов. Но когда факты не соответствуют теории, тем хуже для фактов:-)))))))
В період воєнного стану арендодавець, якому мало доходів може піти в ТЦК та подати заявку на отримання додаткового доходу 100 000 +.
ну придёт такой с гипертонией слепой на один глаз и хромой на обе ноги, и мы сразу же победим, потому что именно таких в ВСУ не хватает. Называется советы на миллион.
У нас більшість інвалідів з правом виїзду (по білому квитку) прекрасно йдуть в гори, ниряють з аквалангами, гоцають на баггі по пустелі. І сітківка не відклеюється. І серце витримує. А ті, хто не їде нікуди (бо на 140 доларів в місяць далеко не поїдеш), ті днями бігають по банкам без задишки, випалюють очі на різних форумах. А робити те саме перед монітором Стугни чи планшетом БПЛА - «ой не бачу», «сітківку треба підшатлювати» Тому ото не треба про неспроможних. Єдине дійсно що треба країні -платники суттєвих податків (не 2 т грн в місяць) і працівники критичної оборонки. Навіть «по догляду» я б відмінив як корупційну складову. Бо доглядати за гроші може наймана стороння людина (як це зроблено у мене вже багато років тому ) . Грошей у воюючого військового для цього вдосталь.
Hotab написав:Меня «кормит» авиакомпания за то, что «мой» вертолет в месяц ей зарабатывает около 1 млн долларов. И таких машин более десяти. Эти миллионы долларов ежемесячно заводятся в страну.
Украинские Вертолеты? Это доход миллион, расходы посчитать забыли, сколько компания платит на заправку, навигацию, охрану, обслуживание, запчасти, комиссионных агентам и т.п. - и окажется что заводит в страну не так и много. Хоть это и не умаляет важности завода валюты.