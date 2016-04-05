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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5583558455855586
Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 17:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:ну придёт такой с гипертонией слепой на один глаз и хромой на обе ноги, и мы сразу же победим, потому что именно таких в ВСУ не хватает. Называется советы на миллион.

Такий може сидіти писати журнал, набирати наказ, готувати їжу, бути комірником, чергувати - дивитися на камеру, монітор, вести облік майна за 440 наказом, роботи службові розслідування, сидіти за апаратурою зв'язку і таке інше. Заплатять 30000. Із голоду не помре. Всякої небойової роботи теж багато, але вона зберігає життя та військове майно.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 17:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

2 vitallian, который один, по его словам, пострадал от военных действий и недополученную прибыль причислил к убыткам

В Черниговской области многие предприятия были уничтожены физически - это и есть те самые прямые убытки. Многое восстанавливали с нуля

И результат этого восстановления

Платники Чернігівщини у жовтні сплатили 1,6 млрд гривень податків і зборів та 946 млн гривень єдиного внеску
До місцевих бюджетів усіх рівнів сплачено більше 1 млрд грн податків та зборів (63 відс. в загальнообласній сумі). У порівнянні з жовтнем 2022 року надходження збільшились на 10,2 відс. (+95,5 млн грн)

А vitallian, как не платил налоги, так и продолжает их не платить. Прикрываясь неіснуючими збитками
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 17:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:И пофиг, что налоговая служба съест больше налогов, чем соберёт

А яка альтернатива?
Цікаво як на окупованих територіях кадирівці збирають?
Я чув лише від фермерів на Херсонщині, що за дозвіл на виїзд техніки, щоб зібрати своє зерно просили стільки, що дуже мало хто погоджувався на це. Зерно лишалось в полі нескошеним.
І питання на майбутнє - як кадирівці збиратимуть податки, коли на росії легковидобувна нафта скінчиться. Податкова система ІДІЛУ раєм виглядатиме.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 18:00

  fox767676 написав:
  budivelnik написав:Таки самий рейтинг , тільки з чотирьох параметрів ( з яких всі три заповнюються автоматично) створюється для цивільних
Вік ( 20-25__55-60 =0,6коеф , 25-30_45-55=0,8 , 30-45=1)
Здоровья
Рівель волонтерства
Розмір податків
Так само складається рейтинг корисності в тилу
В кого рейтинг найгірший - той перший в списку на мобілізацію)


Слушно, але зауваження по діапазонам.
Самий бойовитий вік це 25-40, 45 ніяк не може бути більш бажаним для армії ніж 20-30. Я розумію батьків, але що ж робити

И что "слушного"?
Откуда наёмный работник знает, на какую работу устроится и сколько налогов будет платить?
И низкооплачиваемые работники (соотв., платящие мало налогов) не нужны?
При таком порядке как паз они все поголовно и будут служить.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 18:02

  Denik написав:
  juristkostya написав:И пофиг, что налоговая служба съест больше налогов, чем соберёт

А яка альтернатива?
Цікаво як на окупованих територіях кадирівці збирають?
Я чув лише від фермерів на Херсонщині, що за дозвіл на виїзд техніки, щоб зібрати своє зерно просили стільки, що дуже мало хто погоджувався на це. Зерно лишалось в полі нескошеним.
І питання на майбутнє - як кадирівці збиратимуть податки, коли на росії легковидобувна нафта скінчиться. Податкова система ІДІЛУ раєм виглядатиме.

Что Вы так сильно переживаете за налоги в РФ да ещё через 10-20-30 лет?
У Вас других проблем нет?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 18:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У меня есть вопросы к Долярчику и Bobua, потому что вы задаете до хрена вопросов, теперь и моя очередь задавать вопросы

Когда я помогаю деньгами на ЗСУ, помогаю тем, кто гарантировано доставит помощь

То почему я или budivelnik "ухылянты" ?
Долярчик напрямую назвал нас "ухылянтами"

В тоже время с теми, кто не платит налоги и не помогает ЗСУ, вы оба прекрасно общаетесь и претензий к ним нет

Bobua, мне вот интересно с каких фронтов "демобилизировался" detroytred, если в ЗСУ он не уходил

Такой вот вопрос к вам.
Надеюсь на ответ
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 18:06

  vitaliiangel написав:
  Denik написав:
  juristkostya написав:Гениально.
Правда, в Харькове аренда сейчас примерно на уровнях 2017 года _в_гривне_, в то время, как реальная инфляция с тех пор явно больше 100 процентов.
Но когда факты не соответствуют теории, тем хуже для фактов:-)))))))

В період воєнного стану арендодавець, якому мало доходів може піти в ТЦК та подати заявку на отримання додаткового доходу 100 000 +.

ну придёт такой с гипертонией слепой на один глаз и хромой на обе ноги, и мы сразу же победим, потому что именно таких в ВСУ не хватает. Называется советы на миллион.

У нас більшість інвалідів з правом виїзду (по білому квитку) прекрасно йдуть в гори, ниряють з аквалангами, гоцають на баггі по пустелі. І сітківка не відклеюється. І серце витримує. А ті, хто не їде нікуди (бо на 140 доларів в місяць далеко не поїдеш), ті днями бігають по банкам без задишки, випалюють очі на різних форумах. А робити те саме перед монітором Стугни чи планшетом БПЛА - «ой не бачу», «сітківку треба підшатлювати»
Тому ото не треба про неспроможних. Єдине дійсно що треба країні -платники суттєвих податків (не 2 т грн в місяць) і працівники критичної оборонки. Навіть «по догляду» я б відмінив як корупційну складову. Бо доглядати за гроші може наймана стороння людина (як це зроблено у мене вже багато років тому ) . Грошей у воюючого військового для цього вдосталь.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 18:27

  Hotab написав:Меня «кормит» авиакомпания за то, что «мой» вертолет в месяц ей зарабатывает около 1 млн долларов. И таких машин более десяти.
Эти миллионы долларов ежемесячно заводятся в страну.


Украинские Вертолеты? Это доход миллион, расходы посчитать забыли, сколько компания платит на заправку, навигацию, охрану, обслуживание, запчасти, комиссионных агентам и т.п. - и окажется что заводит в страну не так и много. Хоть это и не умаляет важности завода валюты.
katso
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 18:29

  Denik написав:
  juristkostya написав:И пофиг, что налоговая служба съест больше налогов, чем соберёт

А яка альтернатива?
Цікаво як на окупованих територіях кадирівці збирають?
Я чув лише від фермерів на Херсонщині, що за дозвіл на виїзд техніки, щоб зібрати своє зерно просили стільки, що дуже мало хто погоджувався на це. Зерно лишалось в полі нескошеним.
І питання на майбутнє - як кадирівці збиратимуть податки, коли на росії легковидобувна нафта скінчиться. Податкова система ІДІЛУ раєм виглядатиме.

Этот поток сознания не имеет отношения к отладке налоговой системы у нас здесь.
juristkostya
 
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