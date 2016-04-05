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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 55865587558855895590 ... 5592>
Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 19:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Давать форму, паёк, статус УБД и прочие плюшки за выполнение небоевой работы?

УБД за небойову роботу не дають. Треба витяги з бойових розпоряджень. Ну і прилетіти може куди завгодно. Просто по 0 не стрілятимуть тими засобами, якими стріляють по пунктам управління та складам. Був випадок навесні 2022 - підвал не допоміг, відкопали залишки всіх, але далеко не залишки всього майна.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 19:14

  vitaliiangel написав: Мой бизнес существует, пока я могу им заниматься. Не будет тебя ВСУ (или кто там тебя с ложечки кормит) не потеряют ничего, а мой бизнес полностью умрёт.

freeze, холява
У них бизнес умер, судя по всему, полностью

freeze - воюет
холява - врачом служил, списали по возрасту

А ты продолжай лепить отмазки
У тебя обостренное чувство справедливости, когда тебя касается
А на остальных тебе - насрать с высокой колокольни

PS. да и бизнеса у тебя никакого нет. Ты много раз прокалывался.
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 19:16

vitaliiangel ,
лишним людям надо будет платить 30к. Не уверен что бюджет ВСУ настолько резиновый, призвать всех военнообязанных, как того хочет хотаб.


Лишний ты, Виталик. В «бизнесе». Потому что он такой же пассивный твой бизнес, как и ты. Ты хвастал как прекрасно сдавал все дистанционно. И ремонтировал тоже можешь дистанционно. А не, то закроешь на замок, 120 к грн тебе на икру хватит. Недвига постоит. Государство при этом вообще не потеряет. Ты как не платил нигде никому ничего, так и не будешь. А ты даже выиграешь. Ведь ты же правда сейчас 120 не имеешь? Иначе было бы с чего налоги платить, да? Win-win.. :lol:

ты маленький болтик в большой системе, тебя легко кем то заменить. А меня в моем бизнесе заменить некем,


Твоя «система» нах никому не надо, кроме тебя лично.
Арендаторы не будут заниматься ремонтами, они просто найдут другое помещение.

А моя «система» нужна государству. Сечешь разницу? :D
Но чтобы ты не помер с голоду, государство о тебе позаботится. 120 к грн хватит?


А вот в армии ты не лишний, ты запасной. А может даже и основной, если у долярчика уже сегодня 18% некомплект, а еще надо поменять и его. Когда он уже совсем вынесет всем мозг. Потому речи о том, чтобы удвоить количество - нет. Хотя бы некомплект компенсировать. И будущий некомплект. А ты прячешься.

Эх, если бы слушали таких Коваленков, глядишь я бы уже гонялся за шахедами над Сумщиной . А может еще и доведется, если купят что-то…Кто знает.. Мои контакты есть и в ТЦК, и в в/ч, все возможно в этой жизни.

https://war.obozrevatel.com/kovalenko-v ... hu-pvo.htm


Какие финансовые риски ты несёшь, что местный абориген в пивбаре утянет у тебя телефон? У меня рисков на несколько порядков больше.

Тебе оленю невдомек что такое машина на несколько лямов долларов в руках. Где один только винт, которым можно ударить в куст, стоит сотни тысяч долларов. Потому что ты тупень. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 19 лис, 2023 19:53, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 19:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Эх, если бы слушали таких Коваленков, глядишь я бы уже гонялся за шахедами над Сумщиной . А может еще и доведется, если купят что-то…Кто знает.. Мои контакты есть и в ТЦК, и в в/ч, все возможно в этой жизни.

Ганятися вночі на гранично малих висотах на AH-1W Super Cobra / AH-1Z Viper за 50 млн. доларів з вартістю льотної години тисяч 10 ще й з витратами AIM-9 - по-моєму така собі забавка з точки зору військової економіки...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 19:27

Denik , ну можна по перше за годину збити і не один. Особливо якщо вони групами рвуть ППО. А по друге там же і гармати є. І кулемети. В тому числі можна і підвісні добавити.
Ну і по третє, інколи краще витратити ракету, ніж потім нафтобазу чи електростанцію ціною в мільйони відновлювати.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 20:13

  prodigy написав:ніхто податки не платив, з комерційною нерухомістю до певних років теж (в Одесі точно)
тупая схема, накроют как котят
  flyman написав:о вєлікій хотаб, поясни як бізнес веде витрати на оренду комерції, так що гіпотетичний Віталік (не кварталовський) не платить податків
это ж надо мозги шоб понять. В арендованную квартиру налоговая не придёт, а в коммерцию под видом тайного покупателя - легко.

Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 19 лис, 2023 21:51, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 20:19

  vitaliiangel написав:
  prodigy написав:ніхто податки не платив, з комерційною нерухомістю до певних років теж (в Одесі точно)
это тупая схема, работает пока не придёт с проверкой налоговая к арендатору.
Переходиш на єдиний 3 група і все, втрачаєш 5%....але весь білий і пухнастий.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 20:20

  vitaliiangel написав:
  prodigy написав:ніхто податки не платив, з комерційною нерухомістю до певних років теж (в Одесі точно)
это тупая схема, работает пока не придёт с проверкой налоговая к арендатору.

И?
- Виталик, ты налоги платишь?
- Ну.
- Что «ну»?
- Ну не плачу….

все, втрачаєш 5%



Знає він все))
І мінімальну ставку оренди в Ірпені , яку липово вписав в договір, теж знає. Просто стидно озвучити 5 % від цих цифр)) . :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 19 лис, 2023 20:27, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 20:25

  pesikot написав:
  vitaliiangel написав: Мой бизнес существует, пока я могу им заниматься. Не будет тебя ВСУ (или кто там тебя с ложечки кормит) не потеряют ничего, а мой бизнес полностью умрёт.

freeze, холява
У них бизнес умер, судя по всему, полностью

freeze - воюет
холява - врачом служил, списали по возрасту

А ты продолжай лепить отмазки
У тебя обостренное чувство справедливости, когда тебя касается
А на остальных тебе - насрать с высокой колокольни

PS. да и бизнеса у тебя никакого нет. Ты много раз прокалывался.


ну тут на форуме популярно прикрываться экономической важностью.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 20:31

  pesikot написав:PS. да и бизнеса у тебя никакого нет. Ты много раз прокалывался.
слышь хотаб? и к остальным тоже, бизнеса нет. значит налоги платить безработному не с чего. Далее вопросы был ли бизнес и куда он делся - к pesikot. Раз уж он себя считает специалистом по моему бизнесу, пусть отбрехивается.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 19 лис, 2023 20:42, всього редагувалось 2 разів.
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