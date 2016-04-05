Додано: Нед 19 лис, 2023 19:16

лишним людям надо будет платить 30к. Не уверен что бюджет ВСУ настолько резиновый, призвать всех военнообязанных, как того хочет хотаб.





ты маленький болтик в большой системе, тебя легко кем то заменить. А меня в моем бизнесе заменить некем,







Твоя «система» нах никому не надо

Арендаторы не будут заниматься ремонтами, они просто найдут другое помещение.



Какие финансовые риски ты несёшь, что местный абориген в пивбаре утянет у тебя телефон? У меня рисков на несколько порядков больше.



Лишний ты, Виталик. В «бизнесе». Потому что он такой же пассивный твой бизнес, как и ты. Ты хвастал как прекрасно сдавал все дистанционно. И ремонтировал тоже можешь дистанционно. А не, то закроешь на замок, 120 к грн тебе на икру хватит. Недвига постоит. Государство при этом вообще не потеряет. Ты как не платил нигде никому ничего, так и не будешь. А ты даже выиграешь. Ведь ты же правда сейчас 120 не имеешь? Иначе было бы с чего налоги платить, да? Win-win.., кроме тебя лично.А моя «система» нужна государству. Сечешь разницу?Но чтобы ты не помер с голоду, государство о тебе позаботится. 120 к грн хватит?А вот в армии ты не лишний, ты запасной. А может даже и основной, если у долярчика уже сегодня 18% некомплект, а еще надо поменять и его. Когда он уже совсем вынесет всем мозг. Потому речи о том, чтобы удвоить количество - нет. Хотя бы некомплект компенсировать. И будущий некомплект. А ты прячешься.Эх, если бы слушали таких Коваленков, глядишь я бы уже гонялся за шахедами над Сумщиной . А может еще и доведется, если купят что-то…Кто знает.. Мои контакты есть и в ТЦК, и в в/ч, все возможно в этой жизни.Тебе оленю невдомек что такое машина на несколько лямов долларов в руках. Где один только винт, которым можно ударить в куст, стоит сотни тысяч долларов. Потому что ты тупень.