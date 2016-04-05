juristkostya написав:Давать форму, паёк, статус УБД и прочие плюшки за выполнение небоевой работы?
УБД за небойову роботу не дають. Треба витяги з бойових розпоряджень. Ну і прилетіти може куди завгодно. Просто по 0 не стрілятимуть тими засобами, якими стріляють по пунктам управління та складам. Був випадок навесні 2022 - підвал не допоміг, відкопали залишки всіх, але далеко не залишки всього майна.
лишним людям надо будет платить 30к. Не уверен что бюджет ВСУ настолько резиновый, призвать всех военнообязанных, как того хочет хотаб.
Лишний ты, Виталик. В «бизнесе». Потому что он такой же пассивный твой бизнес, как и ты. Ты хвастал как прекрасно сдавал все дистанционно. И ремонтировал тоже можешь дистанционно. А не, то закроешь на замок, 120 к грн тебе на икру хватит. Недвига постоит. Государство при этом вообще не потеряет. Ты как не платил нигде никому ничего, так и не будешь. А ты даже выиграешь. Ведь ты же правда сейчас 120 не имеешь? Иначе было бы с чего налоги платить, да? Win-win..
ты маленький болтик в большой системе, тебя легко кем то заменить. А меня в моем бизнесе заменить некем,
Твоя «система» нах никому не надо, кроме тебя лично.
Арендаторы не будут заниматься ремонтами, они просто найдут другое помещение.
А моя «система» нужна государству. Сечешь разницу? Но чтобы ты не помер с голоду, государство о тебе позаботится. 120 к грн хватит?
А вот в армии ты не лишний, ты запасной. А может даже и основной, если у долярчика уже сегодня 18% некомплект, а еще надо поменять и его. Когда он уже совсем вынесет всем мозг. Потому речи о том, чтобы удвоить количество - нет. Хотя бы некомплект компенсировать. И будущий некомплект. А ты прячешься.
Эх, если бы слушали таких Коваленков, глядишь я бы уже гонялся за шахедами над Сумщиной . А может еще и доведется, если купят что-то…Кто знает.. Мои контакты есть и в ТЦК, и в в/ч, все возможно в этой жизни.
Hotab написав:Эх, если бы слушали таких Коваленков, глядишь я бы уже гонялся за шахедами над Сумщиной . А может еще и доведется, если купят что-то…Кто знает.. Мои контакты есть и в ТЦК, и в в/ч, все возможно в этой жизни.
Ганятися вночі на гранично малих висотах на AH-1W Super Cobra / AH-1Z Viper за 50 млн. доларів з вартістю льотної години тисяч 10 ще й з витратами AIM-9 - по-моєму така собі забавка з точки зору військової економіки...
Denik , ну можна по перше за годину збити і не один. Особливо якщо вони групами рвуть ППО. А по друге там же і гармати є. І кулемети. В тому числі можна і підвісні добавити. Ну і по третє, інколи краще витратити ракету, ніж потім нафтобазу чи електростанцію ціною в мільйони відновлювати.
pesikot написав:PS. да и бизнеса у тебя никакого нет. Ты много раз прокалывался.
слышь хотаб? и к остальным тоже, бизнеса нет. значит налоги платить безработному не с чего. Далее вопросы был ли бизнес и куда он делся - к pesikot. Раз уж он себя считает специалистом по моему бизнесу, пусть отбрехивается.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 19 лис, 2023 20:42, всього редагувалось 2 разів.