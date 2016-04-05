а тот кто пошел на фронт может потерять жизнь. или стать калекой никому не нужной на всю жизнь.
ты понимаешь разницу между потерять бизнес и жизнь???
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Додано: Нед 19 лис, 2023 20:35
а тот кто пошел на фронт может потерять жизнь. или стать калекой никому не нужной на всю жизнь.
ты понимаешь разницу между потерять бизнес и жизнь???
Додано: Нед 19 лис, 2023 20:36
Ага, слышу))
Давай свой каминг-аут))
5% от 50 грн с каждого квадрата? Столько Ирпень установил минимальную ставку аренды?))Столько ты вписал в договор?
2 грн 50 коп с квадратного метра размер налога у тебя??
Шо там , хоть на стакан капучино за месяц выходит налог?
Да ты просто незаменим для государства, бизнесмен))
«Зачиняй хату, пора на фронт, баласт!»
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 19 лис, 2023 20:47, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 19 лис, 2023 20:38
Те кто погиб в дтп или стал калекой чем то хуже? Ты понимаешь, что нет разницы как потерять жизнь? Это вообще из другой плоскости вопрос. Я говорил только про финансовые риски. Нафиг ты вплетаешь то, что к ним не относится.
Додано: Нед 19 лис, 2023 20:53
вообще то все ваше обсуждение идет вокруг связки бизнес-налоги-фронт.
Додано: Нед 19 лис, 2023 20:54
А може по порядку?
1 Прикриватись - це вважати що твоя поведінка не вірна .
Особисто я не вважаю свою поведінку не вірною
2 Пояснювати що війна - це в першу чергу - економіка
Ніколи не пізно
3 Пропонувати варіанти які піднімуть загальну ефективність країни - це обовязок.
Тому ще раз
Я за те , щоб був створений реєстр(рейтинг) тих хто хоче демобілізуватись , але так як демобілізація не =закінчення війни , то рейтинг повинен створюватись таким чином , щоб
той хто йде з тилу в ЗСУ - не погіршував силу ЗСУ
той хто йде з ЗСУ в тил - покращував силу Тилу
Це ж нормально
Чи Ви проти?
Бо варіанти а-ля Бобуа (лотарея) чи Долярчика( термін служби) - це шлях в нікуди.
Додано: Нед 19 лис, 2023 20:56
vitaliiangel ,
У тебя их нет. Те 100 грн налога что ты в месяц платишь, их действительно дороже администрировать … То есть для государства ты со своим бизнесом ноль. Для бизнеса ты тоже ноль, сам сказал, что они легко найдут другое помещение. Для тебя доход даже вырастет. Ну что, собирайся, пора!!!
Додано: Нед 19 лис, 2023 21:00
весною була інфа в ЗМІ що мін економіки забронювало 700 тис працівників.
скільки воно на зараз - не відомо.
саме безцінне в людини - це життя.
хто дав право вирішувати комусь в мінекономіки хто буде ризикувати своїм життям на фронті а хто буде за броньою сидіти?
Додано: Нед 19 лис, 2023 21:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А в чому проблема?
Податки в тилу=стійка грошова одиниця (бо щоб сплатити податки треба створити товар/послугу)=рідні воїна ЗСУ в тилу за рахунок його високої оплати праці живуть нормально.
Тепер давайте розглянемо варіант коли податки виключаються з рівняння.
Беремо 100 000 найуспішніших платників і відправляємо їх на фронт , на їх місце приходять ті хто не вважають що економіка це щось +вважають що вони вже свій обовязок виконали а тому працювати не зобовязані...
Далі закон Парето (20/80 або 30/70)
Тобто
30% науспішніших створюють 70% ВВП
В сьогоднішніх умовах наших 100 000 - це приблизно 20% економіки
Лтже після ротації без врахування економічних мотивів...зарплата ВСІХ воїнів ЗСУ - обезцінюється на 20%...
В чому прикол?
Всіх хто служить 18-22 місяці так і не поміняли
Фінансову мотивацію воїнам - опустили
Якість життя родин воїнів - погіршили...
Ще таких три ротації і захищати буде нікого/нічого.
Додано: Нед 19 лис, 2023 21:03
я розумію що ви виправдовуєте себе своєю економічною доцільністю але ви таки не розумієте що є найціннішим у людини.
і особисто я не збираюся віддавати своє життя за ваші чи вітальяна статки.
а то виходить що ви самі "вумні" - після війни будете і при статках і з життям
Востаннє редагувалось mephala в Нед 19 лис, 2023 21:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 19 лис, 2023 21:05
хорошо. У бизнеса финансовые риски у фронта риски остаться калекой или умереть. В какой плоскости вы их предлагаете сравнивать? Учтите, что погибают не только на фронте. Поэтому я данный вопрос не поднимал, чтобы не свалиться в цинизм типа погибший в дтп это 2й сорт, а на фронте - 1й (я так не считаю).
а я за ваши. на том и разойдёмся.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 19 лис, 2023 21:08, всього редагувалось 2 разів.
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