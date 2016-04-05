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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 19 лис, 2023 21:06
mephala написав:
хто дав право вирішувати комусь в мінекономіки хто буде ризикувати своїм життям на фронті а хто буде за броньою сидіти?
Вирішувати все одно прийдеться
Не сьогодні/завтра буде вирішено питання ранжування типів тривог, яке дозволить не зупиняти виробництво.
Це рішення дасть в економіку додаткових 1000 млрд грн/рік ( година зупинки=2 млрд грн)
При цьому
Ракетами ворог бити буде
І якщо раніше в ОБОВЯЗКАХ працівника було перейти в бомбосховище і якщо він загинув на робочому місці - то це була його вина.
Тепер ця вина буде перенесена на того(тих) хто цей Закон створить/підпише
Кількість втрат від ракетних обстрілів при цьому не зміниться...але зміниться особа того хто буде відповідати.
То як
І далі будете стверджувати що відповідальність це тільки за щось хороше?
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Додано: Нед 19 лис, 2023 21:08
vitaliiangel написав: mephala написав:
вообще то все ваше обсуждение идет вокруг связки бизнес-налоги-фронт.
хорошо. У бизнеса финансовые риски у фронта риски остаться калекой или умереть. В какой плоскости вы их предлагаете сравнивать? Учтите, что погибают не только на фронте. Поэтому я данный вопрос не поднимал, чтобы не свалиться в цинизм типа погибший в дтп это 2й сорт, а на фронте - 1й (я так не считаю).
Моя точка зрения, человек должен быть там, где он наиболее эффективен.
я наиболее эффективен на диване. расходимся.
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Додано: Нед 19 лис, 2023 21:08
mephala написав: budivelnik написав: mephala написав:
вообще то все ваше обсуждение идет вокруг связки бизнес-налоги-фронт.
А в чому проблема?
Податки в тилу=стійка грошова одиниця (бо щоб сплатити податки треба створити товар/послугу)=рідні воїна ЗСУ в тилу за рахунок його високої оплати праці живуть нормально.
Тепер давайте розглянемо варіант коли податки виключаються з рівняння.
Беремо 100 000 найуспішніших платників і відправляємо їх на фронт , на їх місце приходять ті хто не вважають що економіка це щось +вважають що вони вже свій обовязок виконали а тому працювати не зобовязані...
Далі закон Парето (20/80 або 30/70)
Тобто
30% науспішніших створюють 70% ВВП
В сьогоднішніх умовах наших 100 000 - це приблизно 20% економіки
Лтже після ротації без врахування економічних мотивів...зарплата ВСІХ воїнів ЗСУ - обезцінюється на 20%...
В чому прикол?
Всіх хто служить 18-22 місяці так і не поміняли
Фінансову мотивацію воїнам - опустили
Якість життя родин воїнів - погіршили...
Ще таких три ротації і захищати буде нікого/нічого.
я розумію що ви виправдовуєте себе своєю економічною доцільністю але ви таки не розумієте що є найціннішим у людини.
і особисто я не збираюся віддавати своє життя за ваші чи вітальяна статки.
а то виходить що ви самі "вумні" - після війни будете і при статках і з життям
До чого ж ви обмежені
Я де-факто - інвалід,який не підлягає призиву
Де-юре я не оформляю інвалідність по тій простій причині що НЕ ХОЧУ щоб за мене хтось платив.
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Додано: Нед 19 лис, 2023 21:09
mephala написав:
я наиболее эффективен на диване. расходимся.
Озвучте в чому ваша ефективність
Ви як Долярчик носите на фронті снаряди?
Чи як я платите податки
Чи молитесь в церкві московського патріархату за своє бесцінне життя поки Долярчик носить , я плачу....?
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Додано: Нед 19 лис, 2023 21:11
budivelnik написав: mephala написав:
а то виходить що ви самі "вумні" - після війни будете і при статках і з життям
До чого ж ви обмежені
Я де-факто - інвалід,який не підлягає призиву
Де-юре я не оформляю інвалідність по тій простій причині що НЕ ХОЧУ щоб за мене хтось платив.
вирішили змінити тему?
по суті є що сказати коли мобілізований загине а економічно доцільний буде жити дали при грошах?
хто дав право діли людей на тих хто піде ризикуючи життям захищати а хто буде в тилу сидіти?
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Додано: Нед 19 лис, 2023 21:11
vitaliiangel
,
Моя точка зрения, человек должен быть там, где он наиболее эффективен.
Точка зрения верная.
Свою НЕэфективность в тылу ты уже показал. Налогов от тебя нет, бизнес без тебя легко обойдется, сам сказал. Закрытие не приведет к необратимым последствиям, все закрывается/открывается мгновенно. Это не мартеновская печь.
А твою эффективность на фронте еще только предстоит проверить. Возможно ты и есть тот key trooper этой войны. Конь. Троянский.,
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 19 лис, 2023 21:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 19 лис, 2023 21:12
budivelnik написав: mephala написав:
я наиболее эффективен на диване. расходимся.
Озвучте в чому ваша ефективність
Ви як Долярчик носите на фронті снаряди?
Чи як я платите податки
Чи молитесь в церкві московського патріархату за своє бесцінне життя поки Долярчик носить , я плачу....?
підприємство критичної інфраструктури не зупиняється а продовжує працювати.
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Додано: Нед 19 лис, 2023 21:14
mephala написав: budivelnik написав: mephala написав:
я наиболее эффективен на диване. расходимся.
Озвучте в чому ваша ефективність
Ви як Долярчик носите на фронті снаряди?
Чи як я платите податки
Чи молитесь в церкві московського патріархату за своє бесцінне життя поки Долярчик носить , я плачу....?
підприємство критичної інфраструктури не зупиняється а продовжує працювати.
влаштовує?
Влаштовує
Але сторінку назад ви критикували міністерство за те що воно дало бронь 700000 працівників
Вас просто образило що ви не потрапили в список
Чи ви вирішили що свічка в церкві дає право стверджувати що ви працюєте там де треба а я ні?
Труси/Хрестик?
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Додано: Нед 19 лис, 2023 21:16
mephala написав:
по суті є що сказати коли мобілізований загине а економічно доцільний буде жити дали при грошах?
хто дав право діли людей на тих хто піде ризикуючи життям захищати а хто буде в тилу сидіти?
давайте я приведу вам свой пример. Пожарник, рискует жизнью? Его кто то заставлял идти в пожарные? Врач инфекционист рискует жизнью? Его заставляли идти во врачи? Полицейский? Пограничник? Военные когда выбирали профессию, понимали какие риски?
mephala написав:
я наиболее эффективен на диване. расходимся.
а кто-то эффективный в ресторане Велюр. У нас рыночная экономика, если диван вас кормит - ноу проблем.
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Додано: Нед 19 лис, 2023 21:19
mephala написав:
я розумію що ви виправдовуєте себе своєю економічною доцільністю але ви таки не розумієте що є найціннішим у людини.
і особисто я не збираюся віддавати своє життя за ваші чи вітальяна статки.
а то виходить що ви самі "вумні" - після війни будете і при статках і з життям
я вас пам'ятаю по вашим нападкам на схвалення мною плана кіссінджкра\фукуями
де цілі України обмежувались би відвоюванням зерсонської\запорізької областей та втупом до НАТО. Реально це, нереально (план), але ви напротивагу наполягали на кордонах 1991 р. Що трапилось зараз?
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