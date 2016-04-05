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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 19 лис, 2023 21:20
budivelnik написав:
Але сторінку назад ви критикували міністерство за те що воно дало бронь 700000 працівників
Вас просто образило що ви не потрапили в список
Чи ви вирішили що свічка в церкві дає право стверджувати що ви працюєте там де треба а я ні?
Труси/Хрестик?
я в тому списку з 2014 року. коли там було тільки 100 тис.
але на відміну від вас я розумію "что такое хорошо, что такое плохо"
і дивлюся на питання не тільки з своєї "колокольні" на відміну від вас.
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Додано: Нед 19 лис, 2023 21:24
mephala написав: budivelnik написав:
Але сторінку назад ви критикували міністерство за те що воно дало бронь 700000 працівників
Вас просто образило що ви не потрапили в список
Чи ви вирішили що свічка в церкві дає право стверджувати що ви працюєте там де треба а я ні?
Труси/Хрестик?
я в тому списку з 2014 року. коли там було тільки 100 тис.
але на відміну від вас я розумію "что такое хорошо, что такое плохо"
і дивлюся на питання не тільки з своєї "колокольні" на відміну від вас.
Молодець
То ти проти того списку?
Чи ти проти того що ТЕБЕ туди внесли?
Чи ти проти того ХТО ТЕБЕ туди вніс?
Взагалі ти проти чого в цьому повідомленні
mephala написав:
весною була інфа в ЗМІ що мін економіки забронювало 700 тис працівників.
скільки воно на зараз - не відомо.
саме безцінне в людини - це життя.
хто дав право вирішувати комусь в мінекономіки хто буде ризикувати своїм життям на фронті а хто буде за броньою сидіти?
Чи ти як баба -яга - против?
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Додано: Нед 19 лис, 2023 21:29
budivelnik написав: mephala написав: budivelnik написав:
Але сторінку назад ви критикували міністерство за те що воно дало бронь 700000 працівників
Вас просто образило що ви не потрапили в список
Чи ви вирішили що свічка в церкві дає право стверджувати що ви працюєте там де треба а я ні?
Труси/Хрестик?
я в тому списку з 2014 року. коли там було тільки 100 тис.
але на відміну від вас я розумію "что такое хорошо, что такое плохо"
і дивлюся на питання не тільки з своєї "колокольні" на відміну від вас.
Молодець
То ти проти того списку?
Чи ти проти того що ТЕБЕ туди внесли?
Чи ти проти того ХТО ТЕБЕ туди вніс?
Взагалі ти проти чого в цьому повідомленні
mephala написав:
весною була інфа в ЗМІ що мін економіки забронювало 700 тис працівників.
скільки воно на зараз - не відомо.
саме безцінне в людини - це життя.
хто дав право вирішувати комусь в мінекономіки хто буде ризикувати своїм життям на фронті а хто буде за броньою сидіти?
Чи ти як баба -яга - против?
ви хоч й списали 100500 мені відповідей але так нічого й не зрозуміли.
то виправдовуйте себе та подібних вам й надалі економічною доцільністю.
арівідерчі.
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Додано: Нед 19 лис, 2023 21:33
fox767676 написав: mephala написав:
я розумію що ви виправдовуєте себе своєю економічною доцільністю але ви таки не розумієте що є найціннішим у людини.
і особисто я не збираюся віддавати своє життя за ваші чи вітальяна статки.
а то виходить що ви самі "вумні" - після війни будете і при статках і з життям
я вас пам'ятаю по вашим нападкам на схвалення мною плана кіссінджкра\фукуями
де цілі України обмежувались би відвоюванням зерсонської\запорізької областей та втупом до НАТО. Реально це, нереально (план), але ви напротивагу наполягали на кордонах 1991 р. Що трапилось зараз?
щось я не пригадую такої розмови чи що я б щось писав про кордони 1991 року.
нагадаєте посиланням?
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Додано: Нед 19 лис, 2023 21:33
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кто-то эффективный в ресторане Велюр. У нас рыночная экономика, если диван вас кормит - ноу проблем
Классная схема в мирное время. А в военное, когда вместо 200 т надо 1 млн, которые еще и «выбывают» по разным причинам, необходимо менять квалификацию на военную. И при выборе ресторатор (на нем держится ресторан) или Витальен (на нем держится эта тема на форуме не первый день) … Та-дам, снова Витальен!!! Снова он! Лучший и незаменимый!
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Додано: Нед 19 лис, 2023 21:37
mephala написав:
але так нічого й не зрозуміли.
Що там про дурня який за все хороше і проти всього поганого...але так щоб це тільки його не зачепило?
Сидить такий в броні 9 років і на 9 рік сидіння вирішив дико повикрикуватиЯк так можна, чого це бронь зробили, хто смів вибирати.
..
а потімАле я за все хороше, я за людей думаю , бо я ж в список потрапив а вони ні...
і відразу плакати і хреститись на всі боки...
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Додано: Нед 19 лис, 2023 21:53
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Додано: Нед 19 лис, 2023 22:00
mephala написав: fox767676 написав: mephala написав:
я розумію що ви виправдовуєте себе своєю економічною доцільністю але ви таки не розумієте що є найціннішим у людини.
і особисто я не збираюся віддавати своє життя за ваші чи вітальяна статки.
а то виходить що ви самі "вумні" - після війни будете і при статках і з життям
я вас пам'ятаю по вашим нападкам на схвалення мною плана кіссінджкра\фукуями
де цілі України обмежувались би відвоюванням зерсонської\запорізької областей та втупом до НАТО. Реально це, нереально (план), але ви напротивагу наполягали на кордонах 1991 р. Що трапилось зараз?
щось я не пригадую такої розмови чи що я б щось писав про кордони 1991 року.
нагадаєте посиланням?
Там було багато лайок. Може я і помиляюся стосовно вашої позиції щодо кордонів 1991, але виглядали непремиреннним яструбом саме ви.
Але навіть я бачу, що військовим буде досить роботи як мінімум наступний рік.
І мобілізація буде тривати.\
І поміж приблизно однакових обмеженно-придатних, переваги у виборі, на мою думку, мають мати саме економічні активні, які жертвують свій час, кошти заради загальної справи, і якось полегшують тяготи тих, хто мобілізован, і забезпечують хоч якусь мінімальну економічну незалежність країни.
Не жереб, не довідка з плоскостоп'я, не аспірантська робота на тему дипломатичних зв`язків шумерії з трипіллям, не критично важлива посада з "рога і копита", а самий явний еквівалент людських зусилль в грошовій формі.
Як по-іншому?
"Воювати будуть усі","по жребію","хто в бусик попаде" то руйнація економіки та демотивація, стимулювання хабарництва , квитки по шляху в один кінець, ажіотаж інвалідів 2 групи і "волонтерів" у німецьких спортзалах
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Додано: Нед 19 лис, 2023 22:26
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Додано: Нед 19 лис, 2023 22:26
fox767676 написав:
Як по-іншому?
"Воювати будуть усі","по жребію","хто в бусик попаде" то руйнація економіки та демотивація, стимулювання хабарництва , ажіотаж інвалідів 2 групи у німецьких спортзалах
я чомусь думаю, що ті хто загинули або ті хто став каліками на все життя якось не переймаються що станеться з економікою. бо в них забрали найцінніше.
економікою якраз переймаються ті в кого є життя та статки.
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