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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5590559155925593>
Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 22:29

  pesikot написав:У меня есть вопросы к Долярчику и Bobua, потому что вы задаете до хрена вопросов, теперь и моя очередь задавать вопросы

Когда я помогаю деньгами на ЗСУ, помогаю тем, кто гарантировано доставит помощь

То почему я или budivelnik "ухылянты" ?
Долярчик напрямую назвал нас "ухылянтами"

В тоже время с теми, кто не платит налоги и не помогает ЗСУ, вы оба прекрасно общаетесь и претензий к ним нет

Bobua, мне вот интересно с каких фронтов "демобилизировался" detroytred, если в ЗСУ он не уходил

Такой вот вопрос к вам.
Надеюсь на ответ


свят-свят-свят...

які можуть бути ухилянти на форумі? та тут же ж всі “святі люди”, схоже... :)

і хіба ж я тут хоч когось цькував?
навіть ті декілька осіб, що самі себе назвали ухилянтами -- та я захоплююсь їхньою мужністю -- бо їх тут вже років зо два тягають мордами по форуму, а вони вперто підіймаються, стирають потоки крові з понівечених обличчь, і далі б`ються..., ото з них будуть солдати за рік-два-три?

до будівельника я мав лише одне питання -- чому він пдв (яке покупці оплачують) на себе записує, невже не розуміє, що таке явне пересмикування податк.ковдри множить на нуль всі інші його слова...
чому не шанує покупців, які запросто можуть купити в когось іншого, і/або, напр., імпорт... -- аби не чути таку єресь і бути певними, що пдв таки самі платять.


насправді ж я неодноразово писав, що ухилянти -- це все доросле населення у віці від 18 до 59.
всі-всі-всі... 23.х млн., що в України є, і які не побули хоч би 1-2міс на фронті: 24млн осіб від 16 до 59 років. З майже 41млн всього.
Якщо відняти 2роки (з 16 до 18) то це мінус 1млн (≈2/(59-16)*24).

Я навіть більше скажу -- значна частина військових є де-факто ухилянтами.
Вся та шобла, що вже 21міс тусить на кордонах у Закарпатті і на ЗаходіУкр, у тилових тецека, та й просто у тилових областях...
Чорт зна скільки їх таких є, бо на акт.фронті незмінно всі ті самі (крім убитих, важко скалічених, чи втіклих “доглядати”).
А акт.фронт -- то всього лише кілька сот тис. війська -- неповний 1% країни...
А на передовій -- 0.1%(на моменті)---0.15%(з вихідними днями).
Як тут не ненавидіти 23млн клятих ухилянтів, що звалили найважче на 0.15%, і це ж не на 1-2міс, а на 6-7міс, чи й більше(?), чи до бунту, чи поранення, чи смерті...
І ті тили навіть не дали того, що є у падлючних москвинів -- важкої техніки для копання ям і бетону для міцності.
І навіть завалящої петиції на тему “життя солдатів -- понад усе, і точно понад кляті кордони 91р.” -- навіть цього не було...


податки, волонтерка... -- це не милостиня, це не війську допомога, це країні в цілому (і вам самим зокрема) допомога, бо якби пригожинці чи кадирівці зайшли, то все-все би вибили, разом із зубами...
військо має ресурс зібратись і відступити кудись у Польщу, заміновуючи за собою дорогу, якщо перерветься постачання..., а країна -- мабуть ні... і мені чомусь здається, що у критичній ситуації падлючні комбрижки так само легко пожертвують абстрактною країною, як до цього знічев`я жертвували реальними, живими солдатами..., -- за мовчазної згоди країни... і боляче за відсутність глибоких і якісних оборон.укріплень країні потім буде так само -- як було і “незамінним” солдатам на передовій...






цитата:
  detroytred написав:...


З поверненням! :)
Демобілізаційного фронту прибуло.

-- тут я мав а увазі, що він був борцем за нашу демобілізацію, один з небагатьох тиловиків, чи й узагалі лише один на форумі???
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 22:35

  mephala написав:хто дав право вирішувати комусь в мінекономіки хто буде ризикувати своїм життям на фронті а хто буде за броньою сидіти?
кто девушку спонсирует тот её и танцует. Сколько людей кормятся с бюджетной сиськи, чем не ресурс для мобилизации? Как кормиться с бюджета так конкурс 20 человек на место, а рыть окопы сразу почему то некому.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 22:38

Снова фантомные боли.. не взяли виталю к сиське )))

vitaliiangel , можно подумать ты в ту бюджетную сиську что-то положил :mrgreen:
Когда начнешь спонсировать своих и своей недвижки защитников? :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 22:41

  mephala написав:
  fox767676 написав:Як по-іншому?

"Воювати будуть усі","по жребію","хто в бусик попаде" то руйнація економіки та демотивація, стимулювання хабарництва , ажіотаж інвалідів 2 групи у німецьких спортзалах


я чомусь думаю, що ті хто загинули або ті хто став каліками на все життя якось не переймаються що станеться з економікою. бо в них забрали найцінніше.
економікою якраз переймаються ті в кого є життя та статки.


Ну якщо півступні відірвало чи птср, то мабуть не все одно ?. Буде тут дира з копійчаною пенсіею\пільгами (бо "воювали усі"), чи розвинена інфраструктура і піклування?
Навіть з т.з. дозованої західної військової допомоги. "Захід все дасть, ви тільки воюйте" - не спрацювало. Потрібно якось власними силами реанімувати власний ОПК, хоча б щось нехитре що можемо виробляти - бпла, бмп, міномети, птрк, "вільхи", снаряди
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  Bobua написав:до будівельника я мав лише одне питання -- чому він пдв (яке покупці оплачують) на себе записує, невже не розуміє, що таке явне пересмикування податк.ковдри множить на нуль всі інші його слова...
Ще раз лікбез
1 Я записую тільки ті податки які створюються в результаті моєї діяльності
2 Я не записую собі податки які створені в результаті діяльності інших , а саме
а - ЄСВ і ПДФО з заробітної плати найнятих
б - ПДВ на яке мені виписана податкова накладна( тобто ПДВ на сумму покупки
3 Так як
а - ЄСВ і ПДФО з своїх доходів створив я - то цей податок я собі записую
б - так як акциз 5% з роздрібного продажу підакцизних товарів створив я ( офіційно показав продаж , якби продав з під-поли то його б не було) тому це моя заслуга
в - ПДВ на сумму націнки (націнку створив я, отже і будь який податок який з цього випливає - є моєю заслугою)

Все розяснив?
Чи потребуєте додаткових пояснень?
От Ви купуєте з під поли самогон чи пляшку горілки , касовий чек не отримуєте - Ви ПДВ сплатили? чи хто його сплатив? -ніхто , ба більше Держава не отримає наступні податки
акциз з роздрібного продажу
акциз з виготовлення
пдв з суми продажу

Але ж Ви пляшку купили? І чому Держава не отримала нічого?
Ви заплатили тих самих 100 грн як і в мене.
Тільки от незадача
Якщо купили в мене то
акциз з продажу - 5 грн отримав місцевий бюджет- записано на мене
ПДВ з виготовлення - 16 грн отримав Держбюджет - записано на горілчаний завод
акциз з виготовлення - 20 грн отримав Бюджет - записано на горілчаний
ПДВ з націнки - 5 грн - отримав Бюджет - записано на мене
ЄСВ і ПДФО найняті - 4 грн - записано на них
ЄСВ і ПДФО мої - 4 грн - записано на мене

От і виходить
Якщо я продав пляшку
я заплатив -14 грн
ті в кого я купив заплатили ще 36 грн
мої продавці заплатили 4
Якщо купили на базарі - то 0.

Так є моя заслуга з точки зору Бюджету?
чи тільки ваша заслуга бо ви в мене купили
А якщо Ви купили в мене то тільки тому що там
а - гарантія що товар з заводу а не з підвалу
б - є якесь приміщення куди можна зайти і подивитись не тільки на пляшку
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 23:11

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 23:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:я чомусь думаю, що ті хто загинули або ті хто став каліками на все життя якось не переймаються що станеться з економікою. бо в них забрали найцінніше.
економікою якраз переймаються ті в кого є життя та статки.
Той хто загинув вже не переймається...
Але його родина переймається ХТО ЇЙ ЗАПЛАТИТЬ 15 млн грн - і цей ХТО - працює на економічному фронті і зобовязаний заробити щоб заплатити
Так само каліка - я не можу повернути йому здоровья...але зобовязаний сплатити йому страховку...

І якщо тих хто може це зробити відправити на фронт
То ні кількість загинувших не зміниться ні кількість калік...
Але зміняться умови життя в родин загиблих і в самих калік в сторону погіршення.
То як
Погоджуєтесь що дурні пропозиції і бажання виглядати розумним - деколи приводить до непередбачуваних наслідків?
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 23:15

Schmit

Вам не здається що Корчинський та Славко з Броварів якось неприкрито заангажувались з ОП? З одного боку надмірний оптимізм, з іншого щось дуже Залужного Славко лаяв?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 23:38

  fox767676 написав:Schmit

Вам не здається що Корчинський та Славко з Броварів якось неприкрито заангажувались з ОП? З одного боку надмірний оптимізм, з іншого щось дуже Залужного Славко лаяв?

Не думаю, у них просто своя позиція.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 00:56

  fox767676 написав:
  mephala написав:
  fox767676 написав:Як по-іншому?

"Воювати будуть усі","по жребію","хто в бусик попаде" то руйнація економіки та демотивація, стимулювання хабарництва , ажіотаж інвалідів 2 групи у німецьких спортзалах


я чомусь думаю, що ті хто загинули або ті хто став каліками на все життя якось не переймаються що станеться з економікою. бо в них забрали найцінніше.
економікою якраз переймаються ті в кого є життя та статки.


Ну якщо півступні відірвало чи птср, то мабуть не все одно ?. Буде тут дира з копійчаною пенсіею\пільгами (бо "воювали усі"), чи розвинена інфраструктура і піклування?
Навіть з т.з. дозованої західної військової допомоги. "Захід все дасть, ви тільки воюйте" - не спрацювало. Потрібно якось власними силами реанімувати власний ОПК, хоча б щось нехитре що можемо виробляти - бпла, бмп, міномети, птрк, "вільхи", снаряди


чомусь я думаю що ті що вважають себе економічно важливими після війни будуть тільки собі на ікорку заробляти. а от в тих у кого як ви сказали "якщо півступні відірвало чи птср" буде копійчана пенсія якщо ще її й дадуть.
чи ви думаєте такі як вітальян після війни візьме на довічне утримання інваліда і буде його забезпечувати як самого себе? та будуть ходити мимо і сурло відвертати. і казати що в них самих грошей немає - хай держава дбає. а як держава в нас дбає то ми знаємо.
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