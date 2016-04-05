Додано: Нед 19 лис, 2023 22:29

pesikot написав: У меня есть вопросы к Долярчику и Bobua, потому что вы задаете до хрена вопросов, теперь и моя очередь задавать вопросы



Когда я помогаю деньгами на ЗСУ, помогаю тем, кто гарантировано доставит помощь



То почему я или budivelnik "ухылянты" ?

Долярчик напрямую назвал нас "ухылянтами"



В тоже время с теми, кто не платит налоги и не помогает ЗСУ, вы оба прекрасно общаетесь и претензий к ним нет



Bobua, мне вот интересно с каких фронтов "демобилизировался" detroytred, если в ЗСУ он не уходил



Такой вот вопрос к вам.

Надеюсь на ответ У меня есть вопросы к, потому что вы задаете до хрена вопросов, теперь и моя очередь задавать вопросыКогда я помогаю деньгами на ЗСУ, помогаю тем, кто гарантировано доставит помощьТо почему я или"ухылянты" ?Долярчик напрямую назвал нас "ухылянтами"В тоже время с теми, кто не платит налоги и не помогает ЗСУ, вы оба прекрасно общаетесь и претензий к ним нет, мне вот интересно с каких фронтов "демобилизировался", если в ЗСУ он не уходилТакой вот вопрос к вам.Надеюсь на ответ

detroytred написав: ... ...



З поверненням!

Демобілізаційного фронту прибуло.

З поверненням!Демобілізаційного фронту прибуло.

свят-свят-свят...які можуть бути ухилянти на форумі? та тут же ж всі “святі люди”, схоже...і хіба ж я тут хоч когось цькував?навіть ті декілька осіб, що самі себе назвали ухилянтами -- та я захоплююсь їхньою мужністю -- бо їх тут вже років зо два тягають мордами по форуму, а вони вперто підіймаються, стирають потоки крові з понівечених обличчь, і далі б`ються..., ото з них будуть солдати за рік-два-три?до будівельника я мав лише одне питання -- чому він пдв (яке покупці оплачують) на себе записує, невже не розуміє, що таке явне пересмикування податк.ковдри множить на нуль всі інші його слова...чому не шанує покупців, які запросто можуть купити в когось іншого, і/або, напр., імпорт... -- аби не чути таку єресь і бути певними, що пдв таки самі платять.насправді ж я неодноразово писав, що ухилянти -- це все доросле населення у віці від 18 до 59.всі-всі-всі... 23.х млн., що в України є, і які не побули хоч би 1-2міс на фронті:З майже 41млн всього.Якщо відняти 2роки (з 16 до 18) то це мінус 1млн (≈2/(59-16)*24).Я навіть більше скажу -- значна частина військових є де-факто ухилянтами.Вся та шобла, що вже 21міс тусить на кордонах у Закарпатті і на ЗаходіУкр, у тилових тецека, та й просто у тилових областях...Чорт зна скільки їх таких є, бо на акт.фронті незмінно всі ті самі (крім убитих, важко скалічених, чи втіклих “доглядати”).А акт.фронт -- то всього лише кілька сот тис. війська -- неповний 1% країни...А на передовій -- 0.1%(на моменті)---0.15%(з вихідними днями).Як тут не ненавидіти 23млн клятих ухилянтів, що звалили найважче на 0.15%, і це ж не на 1-2міс, а на 6-7міс, чи й більше(?), чи до бунту, чи поранення, чи смерті...І ті тили навіть не дали того, що є у падлючних москвинів -- важкої техніки для копання ям і бетону для міцності.І навіть завалящої петиції на тему “життя солдатів -- понад усе, і точно понад кляті кордони 91р.” -- навіть цього не було...податки, волонтерка... -- це не милостиня, це не війську допомога, це країні в цілому (і вам самим зокрема) допомога, бо якби пригожинці чи кадирівці зайшли, то все-все би вибили, разом із зубами...військо має ресурс зібратись і відступити кудись у Польщу, заміновуючи за собою дорогу, якщо перерветься постачання..., а країна -- мабуть ні... і мені чомусь здається, що у критичній ситуації падлючні комбрижки так само легко пожертвують абстрактною країною, як до цього знічев`я жертвували реальними, живими солдатами..., -- за мовчазної згоди країни... і боляче за відсутність глибоких і якісних оборон.укріплень країні потім буде так само -- як було і “незамінним” солдатам на передовій...цитата:-- тут я мав а увазі, що він був борцем за нашу демобілізацію, один з небагатьох тиловиків, чи й узагалі лише один на форумі???