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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 20 лис, 2023 01:14
mephala написав:
чомусь я думаю що ті що вважають себе економічно важливими після війни будуть тільки собі на ікорку заробляти. а от в тих у кого як ви сказали "якщо півступні відірвало чи птср" буде копійчана пенсія якщо ще її й дадуть.
чи ви думаєте такі як вітальян після війни візьме на довічне утримання інваліда і буде його забезпечувати як самого себе? та будуть ходити мимо і сурло відвертати. і казати що в них самих грошей немає - хай держава дбає. а як держава в нас дбає то ми знаємо.
цікавий підхід: захищати мобілізує держава, а на довічне утримання має брати Вітальян
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Додано: Пон 20 лис, 2023 01:15
fox767676 написав:
Але навіть я бачу, що військовим буде досить роботи як мінімум наступний рік.
І мобілізація буде тривати.\
І поміж приблизно однакових обмеженно-придатних, переваги у виборі, на мою думку, мають мати саме економічні активні, які жертвують свій час, кошти заради загальної справи, і якось полегшують тяготи тих, хто мобілізован, і забезпечують хоч якусь мінімальну економічну незалежність країни. Не жереб, не довідка з плоскостоп'я, не аспірантська робота на тему дипломатичних зв`язків шумерії з трипіллям, не критично важлива посада з "рога і копита", а самий явний еквівалент людських зусилль в грошовій формі.
Як по-іншому?
"Воювати будуть усі","по жребію","хто в бусик попаде" то руйнація економіки та демотивація, стимулювання хабарництва , квитки по шляху в один кінець, ажіотаж інвалідів 2 групи і "волонтерів" у німецьких спортзалах
Облиште, не буде такого, по крайній мірі не при цій владі а може й взагалі ніколи. Зараз у всіх відносно цивілізованих країнах ІМХО майже всім керує політична доцільність=рейтингу правлячих партій. А вводити таку схему, як ви пропонуєте, це для влади означатиме вибішувати не дуже економічно активних громадян, а таких більшість.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 01:16
vitaliiangel написав: mephala написав:
по суті є що сказати коли мобілізований загине а економічно доцільний буде жити дали при грошах?
хто дав право діли людей на тих хто піде ризикуючи життям захищати а хто буде в тилу сидіти?
давайте я приведу вам свой пример. Пожарник, рискует жизнью? Его кто то заставлял идти в пожарные? Врач инфекционист рискует жизнью? Его заставляли идти во врачи? Полицейский? Пограничник? Военные когда выбирали профессию, понимали какие риски?
mephala написав:
я наиболее эффективен на диване. расходимся.
а кто-то эффективный в ресторане Велюр. У нас рыночная экономика, если диван вас кормит - ноу проблем.
Я уже писал про моряков у которых тоже часто кто-то не возвращается из рейса (особеннос у моряков рыбацкого флота - "рыбак дважды моряк) - но как-то же там смогли сделать что туда очередь просится без отлова на улицах?
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Додано: Пон 20 лис, 2023 01:24
katso , конечно смогли. Моряку рыболову платят столько, потому что он рыбку привезет. Сделает деньги хозяину шхуны. А какие деньги привезет фронтовик? Где для него взять такие суммы за его риск?? Такие, чтобы была очередь как на шхуну, где риск в сотню раз ниже.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 01:29
flyman
,
цікавий підхід: захищати мобілізує держава, а на довічне утримання має брати Вітальян
А як ти хотів? У держави нема своїх грошей. Є тільки ті, які ти заплатив податками. Твої кавалірки хтось захищає? Так. Бо ти сам не схотів. Сітчатка мінус сьома і трохи відклеєна. . А у іншого нормальна сітчатка, і він робить важку ризиковану роботу і за себе, і за тебе. Тому ти платиш йому. І будеш утримувати його податками , якщо щось з ним станеться. Не знав?
От віталік теж не знає чомусь. Держава лише управляє цим всім. Посередник.
Просто вам інфантильним ніяк не дійде, що ця робота по обороні - вона на всіх. І якщо ти не робиш її, то платиш тому, хто робить. Бо вона не зникає кудись лише від того, що ти з неприклеєною сітківкою.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 20 лис, 2023 01:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 01:34
Hotab написав:katso
, конечно смогли. Моряку рыболову платят столько, потому что он рыбку привезет. Сделает деньги хозяину шхуны. А какие деньги привезет фронтовик? Где для него взять такие суммы за его риск?? Такие, чтобы была очередь как на шхуну, где риск в сотню раз ниже.
Раніше це було "3 дні на розграбунок захопленого міста". В кацапів і зараз так і не 3 дні. Коли війна на твоїй території, таке неможливе і офіційно і напівофіційно.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 01:35
flyman написав: mephala написав:
чомусь я думаю що ті що вважають себе економічно важливими після війни будуть тільки собі на ікорку заробляти. а от в тих у кого як ви сказали "якщо півступні відірвало чи птср" буде копійчана пенсія якщо ще її й дадуть.
чи ви думаєте такі як вітальян після війни візьме на довічне утримання інваліда і буде його забезпечувати як самого себе? та будуть ходити мимо і сурло відвертати. і казати що в них самих грошей немає - хай держава дбає. а як держава в нас дбає то ми знаємо.
цікавий підхід: захищати мобілізує держава, а на довічне утримання має брати Вітальян
так вони ж економічний фронт. чи і на фронт не піду і на утримання не візьму?
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Додано: Пон 20 лис, 2023 01:43
vitaliiangel написав: mephala написав:
по суті є що сказати коли мобілізований загине а економічно доцільний буде жити дали при грошах?
хто дав право діли людей на тих хто піде ризикуючи життям захищати а хто буде в тилу сидіти?
давайте я приведу вам свой пример. Пожарник, рискует жизнью? Его кто то заставлял идти в пожарные? Врач инфекционист рискует жизнью? Его заставляли идти во врачи? Полицейский? Пограничник? Военные когда выбирали профессию, понимали какие риски?
так вы правильный пример привели. и написали что все эти люди добровольно пошли.
а мобилизованные это принудительно в той или иной степени - кто просто покорно идет а кто и сопротивляется у бусика. или я не так как вы понимаю рыскающих военкомов с бусиками?
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