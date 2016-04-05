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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 20 лис, 2023 01:15
fox767676 написав:
Але навіть я бачу, що військовим буде досить роботи як мінімум наступний рік.
І мобілізація буде тривати.\
І поміж приблизно однакових обмеженно-придатних, переваги у виборі, на мою думку, мають мати саме економічні активні, які жертвують свій час, кошти заради загальної справи, і якось полегшують тяготи тих, хто мобілізован, і забезпечують хоч якусь мінімальну економічну незалежність країни. Не жереб, не довідка з плоскостоп'я, не аспірантська робота на тему дипломатичних зв`язків шумерії з трипіллям, не критично важлива посада з "рога і копита", а самий явний еквівалент людських зусилль в грошовій формі.
Як по-іншому?
"Воювати будуть усі","по жребію","хто в бусик попаде" то руйнація економіки та демотивація, стимулювання хабарництва , квитки по шляху в один кінець, ажіотаж інвалідів 2 групи і "волонтерів" у німецьких спортзалах
Облиште, не буде такого, по крайній мірі не при цій владі а може й взагалі ніколи. Зараз у всіх відносно цивілізованих країнах ІМХО майже всім керує політична доцільність=рейтингу правлячих партій. А вводити таку схему, як ви пропонуєте, це для влади означатиме вибішувати не дуже економічно активних громадян, а таких більшість.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 01:16
vitaliiangel написав: mephala написав:
по суті є що сказати коли мобілізований загине а економічно доцільний буде жити дали при грошах?
хто дав право діли людей на тих хто піде ризикуючи життям захищати а хто буде в тилу сидіти?
давайте я приведу вам свой пример. Пожарник, рискует жизнью? Его кто то заставлял идти в пожарные? Врач инфекционист рискует жизнью? Его заставляли идти во врачи? Полицейский? Пограничник? Военные когда выбирали профессию, понимали какие риски?
mephala написав:
я наиболее эффективен на диване. расходимся.
а кто-то эффективный в ресторане Велюр. У нас рыночная экономика, если диван вас кормит - ноу проблем.
Я уже писал про моряков у которых тоже часто кто-то не возвращается из рейса (особеннос у моряков рыбацкого флота - "рыбак дважды моряк) - но как-то же там смогли сделать что туда очередь просится без отлова на улицах?
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Додано: Пон 20 лис, 2023 01:24
katso , конечно смогли. Моряку рыболову платят столько, потому что он рыбку привезет. Сделает деньги хозяину шхуны. А какие деньги привезет фронтовик? Где для него взять такие суммы за его риск?? Такие, чтобы была очередь как на шхуну, где риск в сотню раз ниже.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 01:29
flyman
,
цікавий підхід: захищати мобілізує держава, а на довічне утримання має брати Вітальян
А як ти хотів? У держави нема своїх грошей. Є тільки ті, які ти заплатив податками. Твої кавалірки хтось захищає? Так. Бо ти сам не схотів. Сітчатка мінус сьома і трохи відклеєна. . А у іншого нормальна сітчатка, і він робить важку ризиковану роботу і за себе, і за тебе. Тому ти платиш йому. І будеш утримувати його податками , якщо щось з ним станеться. Не знав?
От віталік теж не знає чомусь. Держава лише управляє цим всім. Посередник.
Просто вам інфантильним ніяк не дійде, що ця робота по обороні - вона на всіх. І якщо ти не робиш її, то платиш тому, хто робить. Бо вона не зникає кудись лише від того, що ти з неприклеєною сітківкою.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 20 лис, 2023 01:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 01:34
Hotab написав:katso
, конечно смогли. Моряку рыболову платят столько, потому что он рыбку привезет. Сделает деньги хозяину шхуны. А какие деньги привезет фронтовик? Где для него взять такие суммы за его риск?? Такие, чтобы была очередь как на шхуну, где риск в сотню раз ниже.
Раніше це було "3 дні на розграбунок захопленого міста". В кацапів і зараз так і не 3 дні. Коли війна на твоїй території, таке неможливе і офіційно і напівофіційно.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 01:35
flyman написав: mephala написав:
чомусь я думаю що ті що вважають себе економічно важливими після війни будуть тільки собі на ікорку заробляти. а от в тих у кого як ви сказали "якщо півступні відірвало чи птср" буде копійчана пенсія якщо ще її й дадуть.
чи ви думаєте такі як вітальян після війни візьме на довічне утримання інваліда і буде його забезпечувати як самого себе? та будуть ходити мимо і сурло відвертати. і казати що в них самих грошей немає - хай держава дбає. а як держава в нас дбає то ми знаємо.
цікавий підхід: захищати мобілізує держава, а на довічне утримання має брати Вітальян
так вони ж економічний фронт. чи і на фронт не піду і на утримання не візьму?
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Додано: Пон 20 лис, 2023 01:43
vitaliiangel написав: mephala написав:
по суті є що сказати коли мобілізований загине а економічно доцільний буде жити дали при грошах?
хто дав право діли людей на тих хто піде ризикуючи життям захищати а хто буде в тилу сидіти?
давайте я приведу вам свой пример. Пожарник, рискует жизнью? Его кто то заставлял идти в пожарные? Врач инфекционист рискует жизнью? Его заставляли идти во врачи? Полицейский? Пограничник? Военные когда выбирали профессию, понимали какие риски?
так вы правильный пример привели. и написали что все эти люди добровольно пошли.
а мобилизованные это принудительно в той или иной степени - кто просто покорно идет а кто и сопротивляется у бусика. или я не так как вы понимаю рыскающих военкомов с бусиками?
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Додано: Пон 20 лис, 2023 02:28
drevlyanin написав: fox767676 написав:
Але навіть я бачу, що військовим буде досить роботи як мінімум наступний рік.
І мобілізація буде тривати.\
І поміж приблизно однакових обмеженно-придатних, переваги у виборі, на мою думку, мають мати саме економічні активні, які жертвують свій час, кошти заради загальної справи, і якось полегшують тяготи тих, хто мобілізован, і забезпечують хоч якусь мінімальну економічну незалежність країни. Не жереб, не довідка з плоскостоп'я, не аспірантська робота на тему дипломатичних зв`язків шумерії з трипіллям, не критично важлива посада з "рога і копита", а самий явний еквівалент людських зусилль в грошовій формі.
Як по-іншому?
"Воювати будуть усі","по жребію","хто в бусик попаде" то руйнація економіки та демотивація, стимулювання хабарництва , квитки по шляху в один кінець, ажіотаж інвалідів 2 групи і "волонтерів" у німецьких спортзалах
Облиште, не буде такого, по крайній мірі не при цій владі а може й взагалі ніколи. Зараз у всіх відносно цивілізованих країнах ІМХО майже всім керує політична доцільність=рейтингу правлячих партій. А вводити таку схему, як ви пропонуєте, це для влади означатиме вибішувати не дуже економічно активних громадян, а таких більшість.
Хто там буде біситися? Віталіен Ірпинскький? Вова-інвалід 2 гр у німецькій качалці? Чоловік флер/стм з запаленням плоскостопія? Науковий страшно патріотичний дослідник конфлікту ОУН(М)-ОУН(Б)? Непохитні здобувачі кордонів 1991 які никаються від бусиків? Хай платять 15% військового збору та 50-100гр за метр української нерухомості(військовозобов'язані хто не воюює), а там побачим.
А то влада нарядилася маоцзедунами,але навіть смішний податок підвищити не може, та вік з 27 до 25 знизити, відмінити відстрочки з n+1 вищої освіти, та інвалідів-бігунців за кермом.
Не тих бояться.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 03:41
fox767676 написав: ЛАД написав:
.........
budivelnik написав:
Таки самий рейтинг , тільки з чотирьох параметрів ( з яких всі три заповнюються автоматично) створюється для цивільних
Вік ( 20-25__55-60 =0,6коеф , 25-30_45-55=0,8 , 30-45=1)
Здоровья
Рівель волонтерства
Розмір податків
Так само складається рейтинг корисності в тилу
В кого рейтинг найгірший - той перший в списку на мобілізацію)
.........
И что "слушного"?
Откуда наёмный работник знает, на какую работу устроится и сколько налогов будет платить?
И низкооплачиваемые работники (соотв., платящие мало налогов) не нужны?
При таком порядке как паз они все поголовно и будут служить.
Це один з показників.
В нас і так є система бронювання, яка має бути трохи звужена
до галузей ОПК, та дійсно критичної інфраструктури типа громадського транспорту, освіти. Там хай всі працюють, і без цієї ідиотської квоти в 50%.
Продавці-консультанти, кредитні менеджери,будівельники, аспіранти після 30, аспіранти до 30, прокурори,журналісти, блогери і т.і хай оцінюються за 2ма головними показниками - віком та сумою сплачениого військового податку+донатів. Якщо це 25-40річний летенант запасу,і він не не працює на виробництві дронів\ мінометів,то варіантів мабуть нема. Чи 200 міс в місяць, щоб платит такому лейтенанту замість себе. Якщо 45+ рядовий без військової спеціальності то мабуть 20 тис в місяць збору-донатів вистачить, протягом останніх років. Військовий збір має бути підвищений з 1.5 до 15%. І через органи ЄС розповсюдити на укр.горомадян що там. До зарплати війсьовослужбовцю повинна додаватися його хоча б 0.5 середньомісячного заробітку за рік до мобілізації.
Вы любите фантастику?
В результате всех этих уточнений система так усложнится, что будет ещё хуже сегодняшней.
Ну зачем же до 15%? Давайте уж проще введём карточную систему и вообще на время войны откажемся от зарплат.
Как Вы собираетесь "через органи ЄС розповсюдити на укр.горомадян що там"? Германия из своих денег выплачивает нашим пособие и с этого пособия будет что-то забирать и отправлять нам?
Вам самому не смешно?
"війсьовослужбовцю повинна додаватися його хоча б 0.5 середньомісячного заробітку за рік до мобілізації" - речь о том, что у государства уже не особо хватает денег на сегодняшние выплаты, если помните, в начале года пытались сильно сократить выплаты, а Вы предлагаете их ещё увеличить.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 03:59
Denik написав: budivelnik написав:
ПС
Те що 95% бачать 5% які живуть краще..не говорить про те що у випадку знищення(розкуркулення 5%) - тим 95% стане краще..ба більше - історія показує протилежні випадки
Коли членін з компанією захопив повністю російську імперію... і ввів військовий комунізм(паралельно знищивши багатих)..виявилось що жити стало гірше.
Бо двірник який добре підмітав- навіть у випадку вільного крісла в міністерстві комунального господарства так і не зміг стати хорошим міністром..а міністр якого вигнали бо він багатий і розумний - виїхав в еміграцію і там все одно був багатим...бо розумний.
Річ не в тім, що когось треба розкуркулити.
Треба всіх заставити сплачувати податки.
Зрозуміти який їх рівень є оптимальним у воєнний час.
Змусити чоловіків-ухилянтів, що сидять в дома на заначці, або на віддаленій роботі за мінімалку йти служити або ефективно працювати.
Кожен хто не платить податків, насправді платить. Якщо на місяць розтрат десь 10 000 - 20 000 грн, на харчі, комуналку, одяг, туалетну бумагу і т.п., це як мінімум 2000 - 4000 грн ПДВ.
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