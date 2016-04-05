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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 20 лис, 2023 04:03
Denik написав: Василь-Рівне написав:
Мушу зазанчити що Київ це не вся Україна, заїдьте в любе маленьке СМТ і проїдете його без жодної зупинки і жодних заторів, а в селах ще побачите цікавішу картину як жінки за кермом тракторів і навантажувачів їздять, бо чоловіків там вже майже немає.
Багато був в селах та містечках в зоні бойових дій або біля зони. Там дійсно багато чоловіків або виїхали або мобілізувалися.
Несправедлива мобілізація - це геноцид українців. Бо по селам і містечкам 99% етнічні українці. Тобто мобілізується цілеспрямовано саме корінне населення України. Це підрив національної безпеки. Нічим не краще Голодомору.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 04:11
Denik написав: budivelnik написав:
Тобто зараз у Вас 100 000 і ризик, а попадете Ви на 10 000 і в дупу...
Теза друга. Звільнення або перевід на більш тилові посади після 2 років - я ж не прошу для себе. Я підіймаю питання для тих хто постійно на 0, там де справді досить багато ризиків стати 200 і 300. І чим більше часу - тоді ці ризики просто додаються. Тобто є деякий період, де людина вчиться поводитися на 0 та ймовірність отримати 200-300 спадає, але потім за довгий час ризики просто сумуються. На практиці це означає, якщо війна буде гіпотетично 10 років, то для тих кого не міняти на 0, ймовірність стати 200 або 300 асимптотично зростає до 1. А це несправедливо при цьому мати толерантне ставлення до ухилянтів.
Війна б вже завершилася якби у нас політичне керівництво країни не сцало у 2022 році мобілізувати 3 млн чоловіків. Навіть воювати б не довелося, а все завершилось переговорами на наших умовах - нас багато, а вас мало.
А так фактично капельна мобілізація, і в результаті буде більше загиблих і більша поразка.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 04:20
Вот просто интересно.
В старину всякие князья оправдывали своё существование и налоги тем, что они защищают смердов как от беззакония, так и (особенно) от внешних врагов.
Сегодняшние богачи-капиталисты упорно доказывают, что воевать должны "смерды", т.к. богачи их кормят-поят.
Как это объяснить? Красивая демагогия?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 20 лис, 2023 04:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 04:22
Zebra написав: Denik написав: Василь-Рівне написав:
Мушу зазанчити що Київ це не вся Україна, заїдьте в любе маленьке СМТ і проїдете його без жодної зупинки і жодних заторів, а в селах ще побачите цікавішу картину як жінки за кермом тракторів і навантажувачів їздять, бо чоловіків там вже майже немає.
Багато був в селах та містечках в зоні бойових дій або біля зони. Там дійсно багато чоловіків або виїхали або мобілізувалися.
Несправедлива мобілізація - це геноцид українців. Бо по селам і містечкам 99% етнічні українці. Тобто мобілізується цілеспрямовано саме корінне населення України. Це підрив національної безпеки. Нічим не краще Голодомору.
А Вы хотите, чтобы Украину защищали не украинцы?
А кто?
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