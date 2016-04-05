Hotab написав:

цікавий підхід: захищати мобілізує держава, а на довічне утримання має брати Вітальян





А як ти хотів? У держави нема своїх грошей. Є тільки ті, які ти заплатив податками. Твої кавалірки хтось захищає? Так. Бо ти сам не схотів. Сітчатка мінус сьома і трохи відклеєна. . А у іншого нормальна сітчатка, і він робить важку ризиковану роботу і за себе, і за тебе. Тому ти платиш йому. І будеш утримувати його податками , якщо щось з ним станеться. Не знав?От віталік теж не знає чомусь. Держава лише управляє цим всім. Посередник.Просто вам інфантильним ніяк не дійде, що ця робота по обороні - вона на всіх. І якщо ти не робиш її, то платиш тому, хто робить. Бо вона не зникає кудись лише від того, що ти з неприклеєною сітківкою.