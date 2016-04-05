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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 20 лис, 2023 04:20
Вот просто интересно.
В старину всякие князья оправдывали своё существование и налоги тем, что они защищают смердов как от беззакония, так и (особенно) от внешних врагов.
Сегодняшние богачи-капиталисты упорно доказывают, что воевать должны "смерды", т.к. богачи их кормят-поят.
Как это объяснить? Красивая демагогия?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 20 лис, 2023 04:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 08:03
Zebra написав: Denik написав: budivelnik написав:
ПС
Те що 95% бачать 5% які живуть краще..не говорить про те що у випадку знищення(розкуркулення 5%) - тим 95% стане краще..ба більше - історія показує протилежні випадки
Коли членін з компанією захопив повністю російську імперію... і ввів військовий комунізм(паралельно знищивши багатих)..виявилось що жити стало гірше.
Бо двірник який добре підмітав- навіть у випадку вільного крісла в міністерстві комунального господарства так і не зміг стати хорошим міністром..а міністр якого вигнали бо він багатий і розумний - виїхав в еміграцію і там все одно був багатим...бо розумний.
Річ не в тім, що когось треба розкуркулити.
Треба всіх заставити сплачувати податки.
Зрозуміти який їх рівень є оптимальним у воєнний час.
Змусити чоловіків-ухилянтів, що сидять в дома на заначці, або на віддаленій роботі за мінімалку йти служити або ефективно працювати.
Кожен хто не платить податків, насправді платить. Якщо на місяць розтрат десь 10 000 - 20 000 грн, на харчі, комуналку, одяг, туалетну бумагу і т.п., це як мінімум 2000 - 4000 грн ПДВ.
А зьобра так видно що потужний економіст.
Вміє рахувати ПДВ.. Може б на кідстаф пішов з такою математикою?
І оце недоразумєніє бігає по валютним гілкам і заявляє скільки через півроку буде долар чи нерухомість… Да…
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Додано: Пон 20 лис, 2023 08:54
budivelnik написав: Bobua написав:
до будівельника я мав лише одне питання -- чому він пдв (яке покупці оплачують) на себе записує, невже не розуміє, що таке явне пересмикування податк.ковдри множить на нуль всі інші його слова...
Ще раз лікбез
1 Я записую тільки ті податки які створюються в результаті моєї діяльності
ще раз, макс.простий приклад.
хай буде твердий сир (бо я не п`ю).
якби податки всіх людей рахували і якби ті податки на щось справді впливали -- то я замість купити сир укр.виробника, який казатиме, що то його пдв, куплю в іншого..., а якщо всі укр.виробники впруться (і це при тому, що зробити смачний сир вони не завжди здатні), то куплю польський, бо поляк мені не казатиме, що платить пдв замість мене..., бо посоромиться хвалитись іншим полякам, що буцімто “платить податки” в іншу країну...
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Додано: Пон 20 лис, 2023 09:43
Hotab написав:flyman
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цікавий підхід: захищати мобілізує держава, а на довічне утримання має брати Вітальян
А як ти хотів? У держави нема своїх грошей. Є тільки ті, які ти заплатив податками. Твої кавалірки хтось захищає? Так. Бо ти сам не схотів. Сітчатка мінус сьома і трохи відклеєна. . А у іншого нормальна сітчатка, і він робить важку ризиковану роботу і за себе, і за тебе. Тому ти платиш йому. І будеш утримувати його податками , якщо щось з ним станеться. Не знав?
От віталік теж не знає чомусь. Держава лише управляє цим всім. Посередник.
Просто вам інфантильним ніяк не дійде, що ця робота по обороні - вона на всіх. І якщо ти не робиш її, то платиш тому, хто робить. Бо вона не зникає кудись лише від того, що ти з неприклеєною сітківкою.
до мінус сім діоптрій ще забув "артеріальна гіпертензія І ступеня" - а так ідеальний воєн, поки хотаби шабашать в Африці
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Додано: Пон 20 лис, 2023 10:18
flyman написав:
артеріальна гіпертензія І ступеня
так це нормальний стан здоров'я бо вона э у 3 з 5 чоловіків у віці за 45
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Додано: Пон 20 лис, 2023 10:27
katso написав:
Я уже писал про моряков у которых тоже часто кто-то не возвращается из рейса (особеннос у моряков рыбацкого флота - "рыбак дважды моряк) - но как-то же там смогли сделать что туда очередь просится без отлова на улицах?
потому что это так не делается как пишет хотаб. сначала все платят налоги на оборону а потом эти же люди должны идти воевать. Пожар тушат пожарные, ковид лечат врачи (в эпидемию их люто не хватало), а воевать должны все. Логику не пытаюсь искать.
Хотаб ты думаешь военный бюджет безлимитный, чтобы содержать бесполезных людей? Только в твоём мире деньги появляются в приложении на карточке, по факту ранее кто то эти деньги должен был заработать.
К обороне надо было готовится если не с 1991, то с 2014 подготавливая резерв, обучать его, мотивировать какими то плюшками. Есть сотни профессий опасных для жизни и просто неприятных (типа патологоанатома), всё равно как то набираются туда люди.
А вот так с бухты барахты набрать миллион добровольцев в ВСУ хз, для меня кейс не подъёмный. Ты в упор не признаешь чей это был провал, обвиняя в нём муху и других форумчан. А потом пишешь про инфантильность. Люди не сидят в ожидании, когда же меня пригласят, а чем то заняты наверное. Быстро такие процессы не происходят, это сложнее чем в Африку улететь.
Хотаб никак не поймёт что в рыночной экономике, если человек работает на себя, его нельзя так просто взять и куда-то дернуть. Самозанятый или мелкий бизнес - часть экономики, генерирующий добавленную стоимость. Даже не брать налоги, ты за свою зарплату захочешь что то купить, кто то должен это что то вырастить/изготовить/привезти/ тебе продать. Должны быть помещения куда ты зайдёшь и это купишь. Люди которые отремонтируют твоё авто. Тебя подстригут, накрасят тебе ногти.
Чего стоят перлы, что я не плачу налоги. Умные люди тебе намекнули, что с коммерцией этот финт не пройдёт, потому что их периодически проверяет налоговая, начиная с контрагентов. Назвается встречная проверка. Вам с prodigy не хватило мозгов до этого додуматься?
Zebra написав:
Якщо на місяць розтрат десь 10 000 - 20 000 грн, на харчі, комуналку, одяг, туалетну бумагу і т.п., це як мінімум 2000 - 4000 грн ПДВ.
в топливе сколько сидит налогов. Курильщики тоже платят с каждой пачки х0 грн.
mephala написав:
а мобилизованные это принудительно в той или иной степени - кто просто покорно идет а кто и сопротивляется у бусика. или я не так как вы понимаю рыскающих военкомов с бусиками?
какое может быть принудительно в рыночной экономике? закупил человек 10 тонн овощей, чтобы зимой продать дороже, его мобилизовали. Кто покроет 10 млн его убытков. хотаб? В итоге помидоры в 3 раза дороже бананов. Афигеть как все выиграли, особенно пенсы с пенсиями по 40коп.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 10:52
ЛАД написав:
Ну зачем же до 15%? Давайте уж проще введём карточную систему и вообще на время войны откажемся от зарплат.
Как Вы собираетесь "через органи ЄС розповсюдити на укр.горомадян що там"? Германия из своих денег выплачивает нашим пособие и с этого пособия будет что-то забирать и отправлять нам? Вам самому не смешно?
мені не смішно, бо ті пособія так чи нінакше зараховуються як "допомога Україні"(яку потім доведеться віддавати так чи інакше усім). І це замість зброї.
І отримувачам цих пособій вигідно щоб війна йшла якомога довше.
Податки це самий прозорий та простий механізм хоч якось вирівняти тяготи війни між усіма громадянами, а не одним прискорену персональну євроінтеграцію, а іншим - крах іх професійного та особистого розвитку.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 10:57
В Аргентине выбрали либертарианца. Завидую народу Аргентины, красавцы
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Додано: Пон 20 лис, 2023 11:06
beee написав:
В Аргентине выбрали либертарианца. Завидую народу Аргентины, красавцы
дурня якась.
В скандиавських країнах соціалісти-інституціоналісти. Там є зброя та принципи.
Праваки лібертиріанці завжди були в країхнах 3го світу, вони по черзі керують с лівопопулістами, бо ішші ідеології для населення надскладні. Це і про Україну
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Додано: Пон 20 лис, 2023 11:11
fox767676 написав: beee написав:
В Аргентине выбрали либертарианца. Завидую народу Аргентины, красавцы
дурня якась.
В скандиавських країнах соціалісти-інституціоналісти. Там є зброя та принципи.
Праваки лібертиріанці завжди були в країхнах 3го світу, вони по черзі керують с лівопопулістами, бо ішші ідеології для населення надскладні. Це і про Україну
Ніт.
Але лібертаріанець обіцяє покінчити з лівацьким популізмом і елементами комунізма.
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