|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 20 лис, 2023 08:03
Zebra написав: Denik написав: budivelnik написав:
ПС
Те що 95% бачать 5% які живуть краще..не говорить про те що у випадку знищення(розкуркулення 5%) - тим 95% стане краще..ба більше - історія показує протилежні випадки
Коли членін з компанією захопив повністю російську імперію... і ввів військовий комунізм(паралельно знищивши багатих)..виявилось що жити стало гірше.
Бо двірник який добре підмітав- навіть у випадку вільного крісла в міністерстві комунального господарства так і не зміг стати хорошим міністром..а міністр якого вигнали бо він багатий і розумний - виїхав в еміграцію і там все одно був багатим...бо розумний.
Річ не в тім, що когось треба розкуркулити.
Треба всіх заставити сплачувати податки.
Зрозуміти який їх рівень є оптимальним у воєнний час.
Змусити чоловіків-ухилянтів, що сидять в дома на заначці, або на віддаленій роботі за мінімалку йти служити або ефективно працювати.
Кожен хто не платить податків, насправді платить. Якщо на місяць розтрат десь 10 000 - 20 000 грн, на харчі, комуналку, одяг, туалетну бумагу і т.п., це як мінімум 2000 - 4000 грн ПДВ.
А зьобра так видно що потужний економіст.
Вміє рахувати ПДВ.. Може б на кідстаф пішов з такою математикою?
І оце недоразумєніє бігає по валютним гілкам і заявляє скільки через півроку буде долар чи нерухомість… Да…
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10236
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 619 раз.
- Подякували: 2114 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 20 лис, 2023 08:54
budivelnik написав: Bobua написав:
до будівельника я мав лише одне питання -- чому він пдв (яке покупці оплачують) на себе записує, невже не розуміє, що таке явне пересмикування податк.ковдри множить на нуль всі інші його слова...
Ще раз лікбез
1 Я записую тільки ті податки які створюються в результаті моєї діяльності
ще раз, макс.простий приклад.
хай буде твердий сир (бо я не п`ю).
якби податки всіх людей рахували і якби ті податки на щось справді впливали -- то я замість купити сир укр.виробника, який казатиме, що то його пдв, куплю в іншого..., а якщо всі укр.виробники впруться (і це при тому, що зробити смачний сир вони не завжди здатні), то куплю польський, бо поляк мені не казатиме, що платить пдв замість мене..., бо посоромиться хвалитись іншим полякам, що буцімто “платить податки” в іншу країну...
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 1477
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 20 лис, 2023 10:18
flyman написав:
артеріальна гіпертензія І ступеня
так це нормальний стан здоров'я бо вона э у 3 з 5 чоловіків у віці за 45
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 10294
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3200 раз.
- Подякували: 3245 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 20 лис, 2023 10:52
ЛАД написав:
Ну зачем же до 15%? Давайте уж проще введём карточную систему и вообще на время войны откажемся от зарплат.
Как Вы собираетесь "через органи ЄС розповсюдити на укр.горомадян що там"? Германия из своих денег выплачивает нашим пособие и с этого пособия будет что-то забирать и отправлять нам? Вам самому не смешно?
мені не смішно, бо ті пособія так чи нінакше зараховуються як "допомога Україні"(яку потім доведеться віддавати так чи інакше усім). І це замість зброї.
І отримувачам цих пособій вигідно щоб війна йшла якомога довше.
Податки це самий прозорий та простий механізм хоч якось вирівняти тяготи війни між усіма громадянами, а не одним прискорену персональну євроінтеграцію, а іншим - крах іх професійного та особистого розвитку.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 944
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 279 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 лис, 2023 10:57
В Аргентине выбрали либертарианца. Завидую народу Аргентины, красавцы
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1433
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 лис, 2023 11:06
beee написав:
В Аргентине выбрали либертарианца. Завидую народу Аргентины, красавцы
дурня якась.
В скандиавських країнах соціалісти-інституціоналісти. Там є зброя та принципи.
Праваки лібертиріанці завжди були в країхнах 3го світу, вони по черзі керують с лівопопулістами, бо ішші ідеології для населення надскладні. Це і про Україну
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 944
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 279 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 лис, 2023 11:11
fox767676 написав: beee написав:
В Аргентине выбрали либертарианца. Завидую народу Аргентины, красавцы
дурня якась.
В скандиавських країнах соціалісти-інституціоналісти. Там є зброя та принципи.
Праваки лібертиріанці завжди були в країхнах 3го світу, вони по черзі керують с лівопопулістами, бо ішші ідеології для населення надскладні. Це і про Україну
Ніт.
Але лібертаріанець обіцяє покінчити з лівацьким популізмом і елементами комунізма.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33158
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1553 раз.
- Подякували: 2720 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 20 лис, 2023 11:16
flyman написав: fox767676 написав: beee написав:
В Аргентине выбрали либертарианца. Завидую народу Аргентины, красавцы
дурня якась.
В скандиавських країнах соціалісти-інституціоналісти. Там є зброя та принципи.
Праваки лібертиріанці завжди були в країхнах 3го світу, вони по черзі керують с лівопопулістами, бо ішші ідеології для населення надскладні. Це і про Україну
Ніт.
Але лібертаріанець обіцяє покінчити з лівацьким популізмом і елементами комунізма.
Ось коли Аргентина наведе лад з Мальвінськими островами які просрали попередні антикомуністи-лібертаріанці, тоді побачимо
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 944
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 279 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 лис, 2023 11:25
fox767676 написав:
Ось коли Аргентина наведе лад з Мальвінськими островами які просрали попередні антикомуністи-лібертаріанці, тоді побачимо
Шо, опять нападать?)))
Можно нескромный вопрос, Вы ФОП или наемный?
Потому как если ФОП который платит 1,5% военного с минимальной з/п я понимаю гения 15% )))
-
stm
-
-
- Повідомлень: 4296
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 657 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 лис, 2023 11:28
stm написав: fox767676 написав:
Ось коли Аргентина наведе лад з Мальвінськими островами які просрали попередні антикомуністи-лібертаріанці, тоді побачимо
Шо, опять нападать?)))
Можно нескромный вопрос, Вы ФОП или наемный?
Потому как если ФОП который платит 1,5% военного с минимальной з/п я понимаю гения 15% )))
"діясіті"
не з мінімальної, а з усієї
Я писав міліон раз - відрахування в цільовий військовий податок повинно співрозмірним до вартості сплачуючого як військового. 30 річний лейтенант, і 50 річний рядовий повинні бути геть різні суми
Востаннє редагувалось fox767676
в Пон 20 лис, 2023 11:35, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 944
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 279 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|136882
|
|
|6076
|520141
|
|
|1
|11918
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|