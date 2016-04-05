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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5593559455955596>
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 11:37

  flyman написав:
  fox767676 написав:Ось коли Аргентина наведе лад з Мальвінськими островами які просрали попередні антикомуністи-лібертаріанці, тоді побачимо

може Артемонські

ну перейменування це улюблена метода боротьби у антикомунистів-лібертаріанців, інших важелів впливу на кризову ситуацію у них зазвичай нема
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 11:38

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:Ось коли Аргентина наведе лад з Мальвінськими островами які просрали попередні антикомуністи-лібертаріанці, тоді побачимо

може Артемонські

ну перейменування це улюблена метода боротьби у антикомунистів-лібертаріанців, інших важелів впливу на кризову ситуацію у них зазвичай нема

в нас не тільки перейменовують, а календар крутять, пам"ятники зносять, так що не потрібно ля-ля
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 11:39

  fox767676 написав:
  stm написав:
  fox767676 написав:Ось коли Аргентина наведе лад з Мальвінськими островами які просрали попередні антикомуністи-лібертаріанці, тоді побачимо

Шо, опять нападать?)))
Можно нескромный вопрос, Вы ФОП или наемный?
Потому как если ФОП который платит 1,5% военного с минимальной з/п я понимаю гения 15% )))


"діясіті"
не з мінімальної, а з усієї

Как с Флаем "такие болезни и ещё не в Польше". Я Вам отвечу "такой спец и боится стать пехотой?!" )))
Проблема что производство фонд оплаты занимает большую часть от оборота. И такое поднятие либо выпихнет производство к закрытию, или производство заложит это в цены. И тут цуцванг )))
Вы действительно в жизни кроме себя никого не замечаете, молодец, завидую! Даже я - эгоцентрист так пока не смогла, но я слишком примитивна в простеньких сигнальных системах )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 11:53

  stm написав:Проблема что производство фонд оплаты занимает большую часть от оборота. И такое поднятие либо выпихнет производство к закрытию, или производство заложит это в цены. И тут цуцванг )))
Вы действительно в жизни кроме себя никого не замечаете, молодец, завидую! Даже я - эгоцентрист так пока не смогла, но я слишком примитивна в простеньких сигнальных системах )))

5% "з оборота" на спрощеній (ФОП Успіх купив труси за 100 продав за 150, якщо підняти податок до 18% + 1,5% ВЗ, то на нову пару вже не вистачить),
нє ну можно і більше з "чистого доходу" на загальній,
не всі ж діясіті та економічна школа самокатчиків з податковим калькуляторм Гетьманціва
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 12:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

це не принципово на якій системі.
Якщо звичайних податків не багато то можно додаткові перекази на рахунки сертифікованих мілітарних фондів, підприємств ОПК
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 12:02

  stm написав:
  fox767676 написав:
  stm написав:Шо, опять нападать?)))
Можно нескромный вопрос, Вы ФОП или наемный?
Потому как если ФОП который платит 1,5% военного с минимальной з/п я понимаю гения 15% )))


"діясіті"
не з мінімальної, а з усієї

Как с Флаем "такие болезни и ещё не в Польше". Я Вам отвечу "такой спец и боится стать пехотой?!" )))
Проблема что производство фонд оплаты занимает большую часть от оборота. И такое поднятие либо выпихнет производство к закрытию, или производство заложит это в цены. И тут цуцванг )))
Вы действительно в жизни кроме себя никого не замечаете, молодец, завидую! Даже я - эгоцентрист так пока не смогла, но я слишком примитивна в простеньких сигнальных системах )))


спробуйте без смайликів у цій тем
Операторам і розробникам боту - догана
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 12:14

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  beee написав:В Аргентине выбрали либертарианца. Завидую народу Аргентины, красавцы

дурня якась.
В скандиавських країнах соціалісти-інституціоналісти. Там є зброя та принципи.
Праваки лібертиріанці завжди були в країхнах 3го світу, вони по черзі керують с лівопопулістами, бо ішші ідеології для населення надскладні. Це і про Україну
Ніт.
Але лібертаріанець обіцяє покінчити з лівацьким популізмом і елементами комунізма.


Ось коли Аргентина наведе лад з Мальвінськими островами які просрали попередні антикомуністи-лібертаріанці, тоді побачимо

Я очень надеюсь, что тенденции новых поколений заменят мамонтов с их рабскими взглядами жуковских подходов, где человек - ресурс, власть - господство
beee
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 12:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

З т.з зовнішньої політики новий очільник Аргентини то гарний вибір. Він проти москви та Пекіна.
Лівопопулісти переферійних країн чомуь вважають москву захисником всіх скривджених "світовим імпериалізмом".
Ну будемо вболівати щоб в ньоого все вийшло. Бо інакше після нього до влади прийдуть путінферштейни
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 20 лис, 2023 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 12:27

  fox767676 написав:спробуйте без смайликів у цій тем
Операторам і розробникам боту - догана

Вашему самомнению нет предела это очень смешно со стороны.
Резидентов Диясити ничтожно мало, ФОП 3 группы платит 1,5% с минимальной зарплаты. Большие заводы с сотрудниками более 6000 человек. Там либо поднять фонд оплаты труда и цену продукции и может получится что проще закрыться, продукция не конкуретна. Либо 6000 уменьшить оклад, что приведет к оттоку адекватных сотрудников.
Итого Ваши 15% военного того не стоят, но Вы с пеленой на глазах "кроме себя я никого не вижу" даже это не отсвечиваете. Ни одного смайла.

И ещё более серьзно: оркостан опять начал применять кассетные боеприпасы, людей надо будет больше и сколько они платят военки, пдфо и какое у них самомнение не имеет никако значения.
Востаннє редагувалось stm в Пон 20 лис, 2023 12:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 12:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:А то влада нарядилася маоцзедунами,але навіть смішний податок підвищити не може, та вік з 27 до 25 знизити, відмінити відстрочки з n+1 вищої освіти, та інвалідів-бігунців за кермом.
Не тих бояться.

А що гарна ідея. Військові частини самі власноруч можуть відновлювати ухилянтів та завозити в ТЦК на для видачі повістки та термінового ВЛК.
Denik
 
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