Bobua написав:

ЛАД написав: Вот просто интересно.

В старину всякие князья оправдывали своё существование и налоги тем, что они защищают смердов как от беззакония, так и (особенно) от внешних врагов.

Сегодняшние богачи-капиталисты упорно доказывают, что воевать должны "смерды", т.к. богачи их кормят-поят.

Как это объяснить? Красивая демагогия? Вот просто интересно.В старину всякие князья оправдывали своё существование и налоги тем, что они защищают смердов как от беззакония, так и (особенно) от внешних врагов.Сегодняшние богачи-капиталисты упорно доказывают, что воевать должны "смерды", т.к. богачи их кормят-поят.Как это объяснить? Красивая демагогия?

Інвалід на колясці міг би сидіти не лише вдома, але і за кулеметом на блок-посту. Це і для країни і нього теж було би корисно -- усвідомлювати, що робить щось корисне і отримує гроші не просто так...

Якби ми жили у світі вже 100% роботизованих виробництв (у власності багатіїв) і безумовного базового доходу (подачка бідним) -- то логічно було би і пролам хоч якусь корисну функцію виконувати -- воювати. Бо не можна аж і таке роботам довірити...У нашому випадку (у наш перехідний час) -- воювати мали би передусім люди, що сидять на субсидіях і соц.забезі.