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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 20 лис, 2023 14:49
flyman написав: Bobua написав:
Від перемоги до стримування: Захід прагне змінити стратегію у боротьбі з Росією. У чому загроза?
￼
Роман Прядун
Новини політики
20.11.2023 07:00
///
цікавий цей Левченко..., але, на жаль, як і всі 100500 інших -- не сказав, що означає “перемогти...”
саме стримування, а не цілковита поразка Росії
Почему "на жаль"? -- и что такого сокровенного он сказать должен был?
А "не сказав" он ровно по той же причине, по которой зеля про свой План молчит: все прекрасно понимают, что Победа "в стиле 45-го" в текущей концепции просто невозможна. А Запад -- после Супер-Пупер-Мега-Решительного-и-Молниеносного-Контр-Наступленияща -- потохоньку начал понимать, что закапывать лярды и лярды денег тоже как-то смысла особого не имеет...
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Додано: Пон 20 лис, 2023 14:58
fox767676 написав: ЛАД написав:
Ну зачем же до 15%? Давайте уж проще введём карточную систему и вообще на время войны откажемся от зарплат.
Как Вы собираетесь "через органи ЄС розповсюдити на укр.горомадян що там"? Германия из своих денег выплачивает нашим пособие и с этого пособия будет что-то забирать и отправлять нам? Вам самому не смешно?
мені не смішно, бо ті пособія так чи нінакше зараховуються як "допомога Україні"
(яку потім доведеться віддавати так чи інакше усім)
.......
Это вряд ли.
Пособия афганцам, сирийцам и пр. беженцам "зараховуються як допомога" кому?
И если Вы думаете. что за те пособия можно шиковать, то Вы сильно ошибаетесь. На еду хватает.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 15:06
ЛАД написав: fox767676 написав: ЛАД написав:
Ну зачем же до 15%? Давайте уж проще введём карточную систему и вообще на время войны откажемся от зарплат.
Как Вы собираетесь "через органи ЄС розповсюдити на укр.горомадян що там"? Германия из своих денег выплачивает нашим пособие и с этого пособия будет что-то забирать и отправлять нам? Вам самому не смешно?
мені не смішно, бо ті пособія так чи нінакше зараховуються як "допомога Україні"
(яку потім доведеться віддавати так чи інакше усім)
.......
Это вряд ли.
Пособия афганцам, сирийцам и пр. беженцам "зараховуються як допомога" кому?
И если Вы думаете. что за те пособия можно шиковать, то Вы сильно ошибаетесь. На еду хватает.
Не гальмуйте. Сирійці-афганці не мають легітимних урядів у власних батьківщинах, тому рахунок нікому виставляти. Рахунки йдуть на міліарди, це могли бути наші танки-ракети
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Додано: Пон 20 лис, 2023 15:06
Bobua написав: ЛАД написав:
Вот просто интересно.
В старину всякие князья оправдывали своё существование и налоги тем, что они защищают смердов как от беззакония, так и (особенно) от внешних врагов.
Сегодняшние богачи-капиталисты упорно доказывают, что воевать должны "смерды", т.к. богачи их кормят-поят.
Как это объяснить? Красивая демагогия?
Якби ми жили у світі вже 100% роботизованих виробництв (у власності багатіїв) і безумовного базового доходу (подачка бідним) -- то логічно було би і пролам хоч якусь корисну функцію виконувати -- воювати. Бо не можна аж і таке роботам довірити...
У нашому випадку (у наш перехідний час) -- воювати мали би передусім люди, що сидять на субсидіях і соц.забезі.Інвалід на колясці міг би сидіти не лише вдома, але і за кулеметом на блок-посту. Це і для країни і нього теж було би корисно -- усвідомлювати, що робить щось корисне і отримує гроші не просто так...
Идея - огонь!
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Додано: Пон 20 лис, 2023 15:14
fox767676 написав: ЛАД написав: fox767676 написав:
...........
мені не смішно, бо ті пособія так чи нінакше зараховуються як "допомога Україні"
(яку потім доведеться віддавати так чи інакше усім)
.......
Это вряд ли.
Пособия афганцам, сирийцам и пр. беженцам "зараховуються як допомога" кому?
И если Вы думаете. что за те пособия можно шиковать, то Вы сильно ошибаетесь. На еду хватает.
Не гальмуйте. Сирійці-афганці не мають легітимних урядів у власних батьківщинах, тому рахунок нікому виставляти.
Рахунки йдуть на міліарди, це могли бути наші танки-ракети
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Додано: Пон 20 лис, 2023 15:19
_hunter написав:
А Запад -- после Супер-Пупер-Мега-Решительного-и-Молниеносного-Контр-Наступленияща -- потохоньку начал понимать, что закапывать лярды и лярды денег тоже как-то смысла особого не имеет...
Ну как не имеет? С их колокольни утилизация русских без единого натовкого солдата - имеет. Зачем тогда выделять триллионы долларов ежегодно на оборону блоку НАТО? А тут каких то жалких 100 млрд долларов убили 150+ тисяч русских. Во времена холодной войны это бы вызвало удивление "а что так можно было?". А если бы дали оружия сопоставимо со своими военными бюджетами хотя бы за 1 год... Полное уничтожение русских как игрока на геополитической арене стоит не так дорого, там на Западе после времен холодной войны левые стали доминировать, вот в них вся и проблема.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 15:27
ЛАД написав: Bobua написав: ЛАД написав:
Вот просто интересно.
В старину всякие князья оправдывали своё существование и налоги тем, что они защищают смердов как от беззакония, так и (особенно) от внешних врагов.
Сегодняшние богачи-капиталисты упорно доказывают, что воевать должны "смерды", т.к. богачи их кормят-поят.
Как это объяснить? Красивая демагогия?
Якби ми жили у світі вже 100% роботизованих виробництв (у власності багатіїв) і безумовного базового доходу (подачка бідним) -- то логічно було би і пролам хоч якусь корисну функцію виконувати -- воювати. Бо не можна аж і таке роботам довірити...
У нашому випадку (у наш перехідний час) -- воювати мали би передусім люди, що сидять на субсидіях і соц.забезі.Інвалід на колясці міг би сидіти не лише вдома, але і за кулеметом на блок-посту. Це і для країни і нього теж було би корисно -- усвідомлювати, що робить щось корисне і отримує гроші не просто так...
Идея - огонь!
Фільм "Аватар" (головний герой не такий, як сниться Успіху).
Але там і контракт, що інвалід в колясці не проти мобілізуватися в дупу Всесвіта по анобтаніум (це не пристаркуватим другим пілотом в Африку за долари, а ще більш успішний успіх)
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