Від перемоги до стримування: Захід прагне змінити стратегію у боротьбі з Росією. У чому загроза?
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Роман Прядун
Новини політики
20.11.2023 07:00 ///
цікавий цей Левченко..., але, на жаль, як і всі 100500 інших -- не сказав, що означає “перемогти...”
саме стримування, а не цілковита поразка Росії
Почему "на жаль"? -- и что такого сокровенного он сказать должен был? А "не сказав" он ровно по той же причине, по которой зеля про свой План молчит: все прекрасно понимают, что Победа "в стиле 45-го" в текущей концепции просто невозможна. А Запад -- после Супер-Пупер-Мега-Решительного-и-Молниеносного-Контр-Наступленияща -- потохоньку начал понимать, что закапывать лярды и лярды денег тоже как-то смысла особого не имеет...
ЛАД написав:Ну зачем же до 15%? Давайте уж проще введём карточную систему и вообще на время войны откажемся от зарплат. Как Вы собираетесь "через органи ЄС розповсюдити на укр.горомадян що там"? Германия из своих денег выплачивает нашим пособие и с этого пособия будет что-то забирать и отправлять нам? Вам самому не смешно?
мені не смішно, бо ті пособія так чи нінакше зараховуються як "допомога Україні"(яку потім доведеться віддавати так чи інакше усім) .......
Это вряд ли. Пособия афганцам, сирийцам и пр. беженцам "зараховуються як допомога" кому? И если Вы думаете. что за те пособия можно шиковать, то Вы сильно ошибаетесь. На еду хватает.
ЛАД написав:Ну зачем же до 15%? Давайте уж проще введём карточную систему и вообще на время войны откажемся от зарплат. Как Вы собираетесь "через органи ЄС розповсюдити на укр.горомадян що там"? Германия из своих денег выплачивает нашим пособие и с этого пособия будет что-то забирать и отправлять нам? Вам самому не смешно?
мені не смішно, бо ті пособія так чи нінакше зараховуються як "допомога Україні"(яку потім доведеться віддавати так чи інакше усім) .......
Это вряд ли. Пособия афганцам, сирийцам и пр. беженцам "зараховуються як допомога" кому? И если Вы думаете. что за те пособия можно шиковать, то Вы сильно ошибаетесь. На еду хватает.
Не гальмуйте. Сирійці-афганці не мають легітимних урядів у власних батьківщинах, тому рахунок нікому виставляти. Рахунки йдуть на міліарди, це могли бути наші танки-ракети
ЛАД написав:Вот просто интересно. В старину всякие князья оправдывали своё существование и налоги тем, что они защищают смердов как от беззакония, так и (особенно) от внешних врагов. Сегодняшние богачи-капиталисты упорно доказывают, что воевать должны "смерды", т.к. богачи их кормят-поят. Как это объяснить? Красивая демагогия?
Якби ми жили у світі вже 100% роботизованих виробництв (у власності багатіїв) і безумовного базового доходу (подачка бідним) -- то логічно було би і пролам хоч якусь корисну функцію виконувати -- воювати. Бо не можна аж і таке роботам довірити...
У нашому випадку (у наш перехідний час) -- воювати мали би передусім люди, що сидять на субсидіях і соц.забезі. Інвалід на колясці міг би сидіти не лише вдома, але і за кулеметом на блок-посту. Це і для країни і нього теж було би корисно -- усвідомлювати, що робить щось корисне і отримує гроші не просто так...
_hunter написав:А Запад -- после Супер-Пупер-Мега-Решительного-и-Молниеносного-Контр-Наступленияща -- потохоньку начал понимать, что закапывать лярды и лярды денег тоже как-то смысла особого не имеет...
Ну как не имеет? С их колокольни утилизация русских без единого натовкого солдата - имеет. Зачем тогда выделять триллионы долларов ежегодно на оборону блоку НАТО? А тут каких то жалких 100 млрд долларов убили 150+ тисяч русских. Во времена холодной войны это бы вызвало удивление "а что так можно было?". А если бы дали оружия сопоставимо со своими военными бюджетами хотя бы за 1 год... Полное уничтожение русских как игрока на геополитической арене стоит не так дорого, там на Западе после времен холодной войны левые стали доминировать, вот в них вся и проблема.
ЛАД написав:Вот просто интересно. В старину всякие князья оправдывали своё существование и налоги тем, что они защищают смердов как от беззакония, так и (особенно) от внешних врагов. Сегодняшние богачи-капиталисты упорно доказывают, что воевать должны "смерды", т.к. богачи их кормят-поят. Как это объяснить? Красивая демагогия?
Якби ми жили у світі вже 100% роботизованих виробництв (у власності багатіїв) і безумовного базового доходу (подачка бідним) -- то логічно було би і пролам хоч якусь корисну функцію виконувати -- воювати. Бо не можна аж і таке роботам довірити...
У нашому випадку (у наш перехідний час) -- воювати мали би передусім люди, що сидять на субсидіях і соц.забезі. Інвалід на колясці міг би сидіти не лише вдома, але і за кулеметом на блок-посту. Це і для країни і нього теж було би корисно -- усвідомлювати, що робить щось корисне і отримує гроші не просто так...
Идея - огонь!
Фільм "Аватар" (головний герой не такий, як сниться Успіху). Але там і контракт, що інвалід в колясці не проти мобілізуватися в дупу Всесвіта по анобтаніум (це не пристаркуватим другим пілотом в Африку за долари, а ще більш успішний успіх)
Bobua написав:до будівельника я мав лише одне питання -- чому він пдв (яке покупці оплачують) на себе записує, невже не розуміє, що таке явне пересмикування податк.ковдри множить на нуль всі інші його слова...
Ще раз лікбез 1 Я записую тільки ті податки які створюються в результаті моєї діяльності
ще раз, макс.простий приклад. хай буде твердий сир (бо я не п`ю). якби податки всіх людей рахували і якби ті податки на щось справді впливали -- то я замість купити сир укр.виробника, який казатиме, що то його пдв, куплю в іншого..., а якщо всі укр.виробники впруться (і це при тому, що зробити смачний сир вони не завжди здатні), то куплю польський, бо поляк мені не казатиме, що платить пдв замість мене..., бо посоромиться хвалитись іншим полякам, що буцімто “платить податки” в іншу країну...
Яка різниця який товар? Імпортний товар оподатковується ввізним ПДВ на митниці і далі продається мною... Так от Те ввізне ПДВ яке виникло на митниці - я собі не записую Я записую тільки те яке виникло від моєї націнки. Грубо Поляки продали по 100 грн На митниці наклали ввізне ПДВ -20 грн , яке заплатив імпортер В імпортера купив я за 120 і продав за 150... Виникло ПДВ від суми націнки(150-120)=30( сума націнки )=5 грн ПДВ -яке я записав собі. Що не ясного?
ЛАД написав:Вот просто интересно. В старину всякие князья оправдывали своё существование и налоги тем, что они защищают смердов как от беззакония, так и (особенно) от внешних врагов. Сегодняшние богачи-капиталисты упорно доказывают, что воевать должны "смерды", т.к. богачи их кормят-поят. Как это объяснить? Красивая демагогия?
А що захищаючи смердів князья між собою бились а смерди дивились? Чи все таки Князья сиділи на стільчику на пагорбі і під поїдання шаурми , спостерігали як смерди самі себе захищають в драці з смердами протилежного князя...