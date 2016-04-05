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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5595559655975598
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:А що захищаючи смердів князья між собою бились а смерди дивились?
Чи все таки Князья сиділи на стільчику на пагорбі і під поїдання шаурми , спостерігали як смерди самі себе захищають в драці з смердами протилежного князя...

"Смерди" почали воювати буквально кілька сотень років, а до того тисячі років бились "обрані" - знать.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:не так давно я предлагал взять миллион топ-бенефициаров, получивших доход от государства и мобилизовать в 1ю очередь их.
А якщо в топ-беніфіціари потрапите Ви ?
Адже послуги від Держави отримують не тільки чиновники , а й усі громадяни Держави.
Наприклад для того щоб Ви отримали середню освіту Держава витратила 500 000 грн
Ще Держава витрачала гроші на Армію/Міліцію/Медицину...ясно що частина задекларованих грошей на ці цілі кралась - але ж частина залишалась у Вас...

І при цьому
Двірник який працює на ДВОХ роботах і отримує і там і там мінімалку - повертав Державі по 6000 грн в місяць у вигляді податків з мінімалки
Тому такий двірник не беніфіціар , бо за 7 років роботи повернув гроші витрачені на його середню освіту.
А які гроші повернули Ви ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:12

  _hunter написав:А Запад -- после Супер-Пупер-Мега-Решительного-и-Молниеносного-Контр-Наступленияща -- потохоньку начал понимать, что закапывать лярды и лярды денег тоже как-то смысла особого не имеет...


hunter, що ще Запад почав розуміти? Розвивайте вашу думку, нам дуже цікаво.
Допоможу вам. Запад зрозумів, що якщо зараз Україну не втримати, то наступною буде Литва. На карту гляньте. З ким межує Литва? Про що це вам говорить?
І що там у нас із допомогою "до літа" та "до осені"? Ммм :roll:
"Міністр оборони США Ллойд Остін, який прибув до Києва з візитом напередодні чергового Рамштайну, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
«Для мене було честю зустрітися сьогодні в Києві з президентом України Володимиром Зеленським, щоб підтвердити тверду підтримку України Сполученими Штатами. Ми, разом із нашими союзниками та партнерами, продовжимо підтримувати нагальні потреби України на полі бою та довгострокові оборонні потреби», – написав він у соцмережі Х (колишній твіттер)."
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:18

budivelnik ,
А які гроші повернули Ви ?

Він хотів. Але дядько-держслужбовець його образив, поранив, і він вирішив більше не платити державі.

Та і Ірпінська міськрада допомогла знайти вітальйону компроміс із совістю: сказала що мінімально кв. метр оренди в Ірпені коштує 350 грн на рік.
Тобто 5% від 350 грн , і вітальйон спокійно в рік платить 17.5 грн з кожного метра свого складу. Навіть якщо у нього є 100 метрів під здачу, то можна платити 1750 грн в рік і заявляти «я податки плачу, просто менше ніж хоче хотаб» :D

Тоді Успіх, який платив в місяць по 2 т ще тих, повновісних гривень, це мегаспонсор держави!! :mrgreen:
Ну тобто я навіть не знаю як справиться держава , якщо вітальйона заберуть в ЗСУ на ґанку чергового банку, де він каруселить. Як вона проживе без його 1750 грн на рік…

А як «бізнес» той виживе , не уявляю.. Мабуть зупиняться виробництва в Ірпені без Вітальйона, який «вклав в бізнес 100 куе» :D
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:34

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:А що захищаючи смердів князья між собою бились а смерди дивились?
Чи все таки Князья сиділи на стільчику на пагорбі і під поїдання шаурми , спостерігали як смерди самі себе захищають в драці з смердами протилежного князя...

"Смерди" почали воювати буквально кілька сотень років, а до того тисячі років бились "обрані" - знать.
Цю маячню напишете своїй вчительці історії яка у вас викладала-нехай їй за вас буде соромно.
Завжди армією керувала обрана людина...як правило найзаможніші(Імператор, Воєвода...)
Так певний час в Армію йшли тільки люди з достатком(не малозабезпечені)...але повязано це було виключно з тим фактом що йдучи в армію людина ЗОБОВЯЗАНА була забезпечити себе обладунками.(це Рим , 500 років до нашої ери або 2500 років до сьогодні)
За часів Київської Русі основа армії - шведські найманці, але було й ополчення з простого люду..яке озброювали Князі ( це 1000-1200 років до сьогодні)
Далі середньовіччя , де два князі/барони/рицарі...будучи володарями своїх кріпаків бились між собою руками кріпаків.
Далі продовжувати?
budivelnik
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