"Смерди" почали воювати буквально кілька сотень років, а до того тисячі років бились "обрані" - знать.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 17:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
"Смерди" почали воювати буквально кілька сотень років, а до того тисячі років бились "обрані" - знать.
Додано: Пон 20 лис, 2023 17:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А якщо в топ-беніфіціари потрапите Ви ?
Адже послуги від Держави отримують не тільки чиновники , а й усі громадяни Держави.
Наприклад для того щоб Ви отримали середню освіту Держава витратила 500 000 грн
Ще Держава витрачала гроші на Армію/Міліцію/Медицину...ясно що частина задекларованих грошей на ці цілі кралась - але ж частина залишалась у Вас...
І при цьому
Двірник який працює на ДВОХ роботах і отримує і там і там мінімалку - повертав Державі по 6000 грн в місяць у вигляді податків з мінімалки
Тому такий двірник не беніфіціар , бо за 7 років роботи повернув гроші витрачені на його середню освіту.
А які гроші повернули Ви ?
Додано: Пон 20 лис, 2023 17:12
hunter, що ще Запад почав розуміти? Розвивайте вашу думку, нам дуже цікаво.
Допоможу вам. Запад зрозумів, що якщо зараз Україну не втримати, то наступною буде Литва. На карту гляньте. З ким межує Литва? Про що це вам говорить?
І що там у нас із допомогою "до літа" та "до осені"? Ммм
"Міністр оборони США Ллойд Остін, який прибув до Києва з візитом напередодні чергового Рамштайну, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
«Для мене було честю зустрітися сьогодні в Києві з президентом України Володимиром Зеленським, щоб підтвердити тверду підтримку України Сполученими Штатами. Ми, разом із нашими союзниками та партнерами, продовжимо підтримувати нагальні потреби України на полі бою та довгострокові оборонні потреби», – написав він у соцмережі Х (колишній твіттер)."
Додано: Пон 20 лис, 2023 17:18
budivelnik ,
Він хотів. Але дядько-держслужбовець його образив, поранив, і він вирішив більше не платити державі.
Та і Ірпінська міськрада допомогла знайти вітальйону компроміс із совістю: сказала що мінімально кв. метр оренди в Ірпені коштує 350 грн на рік.
Тобто 5% від 350 грн , і вітальйон спокійно в рік платить 17.5 грн з кожного метра свого складу. Навіть якщо у нього є 100 метрів під здачу, то можна платити 1750 грн в рік і заявляти «я податки плачу, просто менше ніж хоче хотаб»
Тоді Успіх, який платив в місяць по 2 т ще тих, повновісних гривень, це мегаспонсор держави!!
Ну тобто я навіть не знаю як справиться держава , якщо вітальйона заберуть в ЗСУ на ґанку чергового банку, де він каруселить. Як вона проживе без його 1750 грн на рік…
А як «бізнес» той виживе , не уявляю.. Мабуть зупиняться виробництва в Ірпені без Вітальйона, який «вклав в бізнес 100 куе»
Додано: Пон 20 лис, 2023 17:34
Цю маячню напишете своїй вчительці історії яка у вас викладала-нехай їй за вас буде соромно.
Завжди армією керувала обрана людина...як правило найзаможніші(Імператор, Воєвода...)
Так певний час в Армію йшли тільки люди з достатком(не малозабезпечені)...але повязано це було виключно з тим фактом що йдучи в армію людина ЗОБОВЯЗАНА була забезпечити себе обладунками.(це Рим , 500 років до нашої ери або 2500 років до сьогодні)
За часів Київської Русі основа армії - шведські найманці, але було й ополчення з простого люду..яке озброювали Князі ( це 1000-1200 років до сьогодні)
Далі середньовіччя , де два князі/барони/рицарі...будучи володарями своїх кріпаків бились між собою руками кріпаків.
Далі продовжувати?
Додано: Пон 20 лис, 2023 17:55
без аса мегапілота ухилянта особливого виду ЗСУ справляється ж
Востаннє редагувалось flyman в Пон 20 лис, 2023 17:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 лис, 2023 17:57
ПДВ епос....
Як імпортер заплатив? Він же “за 100” продав...
Уявіть, що він з країни де не знають про пдв і нема маній величі з цього приводу.
У нього просто товар за 100, і він просто продав...
Додано: Пон 20 лис, 2023 17:59
той кого на форумі не можна згадувати про країну срібла
Додано: Пон 20 лис, 2023 18:01
Hotab ты попёр в Африку ради своих интересов, почему игнорируешь что у меня есть мои? По сути ты делишь людей на сорта, проф. военный типа тебя должны зарабатывать по 10куе в Африках, а пэрэсичный типа меня бросить бизнес и гнить в окопах. Не надоело?
Ты не вложил ни в свою организацию ни в вертолёт ни копейки, и не несёшь никаких финансовых рисков. А я несу. Но ты их в упор не замечаешь, видя только баснословные прибыли. С которых я якобы не плачу налогов. Что говорит об ограниченном финансовом опыте.
Дам подсказку, всю коммерцию периодически проверяет налоговая. Не платить = подставляться под штрафы. Откуда пилоту знать эти детали, да? проще нафантазировать полубредовую куйню и нести её в массы. Муха айтишник и тот догадался, что так наверное нельзя.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 20 лис, 2023 18:08, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 20 лис, 2023 18:01
flyman ,
Звичайно що справляються. Інакше б не відпустили.
А от без мухи і вітальона не справляться. Тому треба дєло шукати. І сітківку клеїти.
Який у тебе бізнес? Що ти мелеш оце?
Подивись на свій бізнес. За добу.
І такі у тебе всі .Тебе за вухо на фронт - ніхто нічого не втратить.
Вітальон, ротація… Твоя черга. Тим більше податків з тебе нема. З мене є.
Захист держави - обовʼязок усіх. За тебе ніхто не буде по 5 років сидіти на війні. Тобі ж сказали, що при першій можливості люди йдуть з фронту, уступати місце тобі. А ти не йдеш заміщати.
На сорти ділиш саме ти. Бо вирішив що ти кращий, і не будеш ні дня захищати. А хтось гірший, і буде роками.
Тому бери за руку муху, і як Біба і Боба разом в окоп. Муха аеророзвідка, ти знищуєш що муха знайде. Муху не нервіруй , бо давлєніє..
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 20 лис, 2023 18:45, всього редагувалось 7 разів.
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