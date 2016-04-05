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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 55965597559855995600>
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:А що захищаючи смердів князья між собою бились а смерди дивились?
Чи все таки Князья сиділи на стільчику на пагорбі і під поїдання шаурми , спостерігали як смерди самі себе захищають в драці з смердами протилежного князя...

"Смерди" почали воювати буквально кілька сотень років, а до того тисячі років бились "обрані" - знать.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:не так давно я предлагал взять миллион топ-бенефициаров, получивших доход от государства и мобилизовать в 1ю очередь их.
А якщо в топ-беніфіціари потрапите Ви ?
Адже послуги від Держави отримують не тільки чиновники , а й усі громадяни Держави.
Наприклад для того щоб Ви отримали середню освіту Держава витратила 500 000 грн
Ще Держава витрачала гроші на Армію/Міліцію/Медицину...ясно що частина задекларованих грошей на ці цілі кралась - але ж частина залишалась у Вас...

І при цьому
Двірник який працює на ДВОХ роботах і отримує і там і там мінімалку - повертав Державі по 6000 грн в місяць у вигляді податків з мінімалки
Тому такий двірник не беніфіціар , бо за 7 років роботи повернув гроші витрачені на його середню освіту.
А які гроші повернули Ви ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:12

  _hunter написав:А Запад -- после Супер-Пупер-Мега-Решительного-и-Молниеносного-Контр-Наступленияща -- потохоньку начал понимать, что закапывать лярды и лярды денег тоже как-то смысла особого не имеет...


hunter, що ще Запад почав розуміти? Розвивайте вашу думку, нам дуже цікаво.
Допоможу вам. Запад зрозумів, що якщо зараз Україну не втримати, то наступною буде Литва. На карту гляньте. З ким межує Литва? Про що це вам говорить?
І що там у нас із допомогою "до літа" та "до осені"? Ммм :roll:
"Міністр оборони США Ллойд Остін, який прибув до Києва з візитом напередодні чергового Рамштайну, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
«Для мене було честю зустрітися сьогодні в Києві з президентом України Володимиром Зеленським, щоб підтвердити тверду підтримку України Сполученими Штатами. Ми, разом із нашими союзниками та партнерами, продовжимо підтримувати нагальні потреби України на полі бою та довгострокові оборонні потреби», – написав він у соцмережі Х (колишній твіттер)."
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:18

budivelnik ,
А які гроші повернули Ви ?

Він хотів. Але дядько-держслужбовець його образив, поранив, і він вирішив більше не платити державі.

Та і Ірпінська міськрада допомогла знайти вітальйону компроміс із совістю: сказала що мінімально кв. метр оренди в Ірпені коштує 350 грн на рік.
Тобто 5% від 350 грн , і вітальйон спокійно в рік платить 17.5 грн з кожного метра свого складу. Навіть якщо у нього є 100 метрів під здачу, то можна платити 1750 грн в рік і заявляти «я податки плачу, просто менше ніж хоче хотаб» :D

Тоді Успіх, який платив в місяць по 2 т ще тих, повновісних гривень, це мегаспонсор держави!! :mrgreen:
Ну тобто я навіть не знаю як справиться держава , якщо вітальйона заберуть в ЗСУ на ґанку чергового банку, де він каруселить. Як вона проживе без його 1750 грн на рік…

А як «бізнес» той виживе , не уявляю.. Мабуть зупиняться виробництва в Ірпені без Вітальйона, який «вклав в бізнес 100 куе» :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:34

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:А що захищаючи смердів князья між собою бились а смерди дивились?
Чи все таки Князья сиділи на стільчику на пагорбі і під поїдання шаурми , спостерігали як смерди самі себе захищають в драці з смердами протилежного князя...

"Смерди" почали воювати буквально кілька сотень років, а до того тисячі років бились "обрані" - знать.
Цю маячню напишете своїй вчительці історії яка у вас викладала-нехай їй за вас буде соромно.
Завжди армією керувала обрана людина...як правило найзаможніші(Імператор, Воєвода...)
Так певний час в Армію йшли тільки люди з достатком(не малозабезпечені)...але повязано це було виключно з тим фактом що йдучи в армію людина ЗОБОВЯЗАНА була забезпечити себе обладунками.(це Рим , 500 років до нашої ери або 2500 років до сьогодні)
За часів Київської Русі основа армії - шведські найманці, але було й ополчення з простого люду..яке озброювали Князі ( це 1000-1200 років до сьогодні)
Далі середньовіччя , де два князі/барони/рицарі...будучи володарями своїх кріпаків бились між собою руками кріпаків.
Далі продовжувати?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:55

  Hotab написав:budivelnik ,
А які гроші повернули Ви ?

Він хотів. Але дядько-держслужбовець його образив, поранив, і він вирішив більше не платити державі.

Та і Ірпінська міськрада допомогла знайти вітальйону компроміс із совістю: сказала що мінімально кв. метр оренди в Ірпені коштує 350 грн на рік.
Тобто 5% від 350 грн , і вітальйон спокійно в рік платить 17.5 грн з кожного метра свого складу. Навіть якщо у нього є 100 метрів під здачу, то можна платити 1750 грн в рік і заявляти «я податки плачу, просто менше ніж хоче хотаб» :D

Тоді Успіх, який платив в місяць по 2 т ще тих, повновісних гривень, це мегаспонсор держави!! :mrgreen:
Ну тобто я навіть не знаю як справиться держава , якщо вітальйона заберуть в ЗСУ на ґанку чергового банку, де він каруселить. Як вона проживе без його 1750 грн на рік…

А як «бізнес» той виживе , не уявляю.. Мабуть зупиняться виробництва в Ірпені без Вітальйона, який «вклав в бізнес 100 куе» :D

без аса мегапілота ухилянта особливого виду ЗСУ справляється ж
Востаннє редагувалось flyman в Пон 20 лис, 2023 17:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:57

ПДВ епос....

  budivelnik написав:
  Bobua написав:
  budivelnik написав:
ote="5649139:Bobua"]до будівельника я мав лише одне питання -- чому він пдв (яке покупці оплачують) на себе записує, невже не розуміє, що таке явне пересмикування податк.ковдри множить на нуль всі інші його слова...[/quote

Ще раз лікбез
1 Я записую тільки ті податки які створюються в результаті моєї діяльності

ще раз, макс.простий приклад.
хай буде твердий сир (бо я не п`ю).
якби податки всіх людей рахували і якби ті податки на щось справді впливали -- то я замість купити сир укр.виробника, який казатиме, що то його пдв, куплю в іншого..., а якщо всі укр.виробники впруться (і це при тому, що зробити смачний сир вони не завжди здатні), то куплю польський, бо поляк мені не казатиме, що платить пдв замість мене..., бо посоромиться хвалитись іншим полякам, що буцімто “платить податки” в іншу країну...
Яка різниця який товар?
Імпортний товар оподатковується ввізним ПДВ на митниці і далі продається мною...
Так от
Те ввізне ПДВ яке виникло на митниці - я собі не записую
Я записую тільки те яке виникло від моєї націнки.
Грубо
Поляки продали по 100 грн
На митниці наклали ввізне ПДВ -20 грн , яке заплатив імпортер
В імпортера купив я за 120 і продав за 150...
Виникло ПДВ від суми націнки(150-120)=30( сума націнки )=5 грн ПДВ -яке я записав собі.
Що не ясного?


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Як імпортер заплатив? Він же “за 100” продав...
Уявіть, що він з країни де не знають про пдв і нема маній величі з цього приводу.
У нього просто товар за 100, і він просто продав...
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:59

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:Ось коли Аргентина наведе лад з Мальвінськими островами які просрали попередні антикомуністи-лібертаріанці, тоді побачимо

може Артемонські

ну перейменування це улюблена метода боротьби у антикомунистів-лібертаріанців, інших важелів впливу на кризову ситуацію у них зазвичай нема

той кого на форумі не можна згадувати про країну срібла
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 18:01

Hotab ты попёр в Африку ради своих интересов, почему игнорируешь что у меня есть мои? По сути ты делишь людей на сорта, проф. военный типа тебя должны зарабатывать по 10куе в Африках, а пэрэсичный типа меня бросить бизнес и гнить в окопах. Не надоело?

Ты не вложил ни в свою организацию ни в вертолёт ни копейки, и не несёшь никаких финансовых рисков. А я несу. Но ты их в упор не замечаешь, видя только баснословные прибыли. С которых я якобы не плачу налогов. Что говорит об ограниченном финансовом опыте.

Дам подсказку, всю коммерцию периодически проверяет налоговая. Не платить = подставляться под штрафы. Откуда пилоту знать эти детали, да? проще нафантазировать полубредовую куйню и нести её в массы. Муха айтишник и тот догадался, что так наверное нельзя.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 20 лис, 2023 18:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 18:01

flyman ,
без аса мегапілота ухилянта особливого виду ЗСУ справляється ж


Звичайно що справляються. Інакше б не відпустили.
А от без мухи і вітальона не справляться. Тому треба дєло шукати. І сітківку клеїти. :mrgreen:

  vitaliiangel написав:Hotab ты попёр в Африку ради своих интересов, почему игнорируешь что у меня есть мои? По сути ты делишь людей на сорта, проф. военный типа тебя должны зарабатывать по 10куе в Африках, а пэрэсичный типа меня бросить бизнес и гнить в окопах. Не надоело?


Який у тебе бізнес? Що ти мелеш оце? :lol:
Подивись на свій бізнес. За добу.
Зображення
І такі у тебе всі .Тебе за вухо на фронт - ніхто нічого не втратить.


Вітальон, ротація… Твоя черга. Тим більше податків з тебе нема. З мене є.
Захист держави - обовʼязок усіх. За тебе ніхто не буде по 5 років сидіти на війні. Тобі ж сказали, що при першій можливості люди йдуть з фронту, уступати місце тобі. А ти не йдеш заміщати.
На сорти ділиш саме ти. Бо вирішив що ти кращий, і не будеш ні дня захищати. А хтось гірший, і буде роками.

Тому бери за руку муху, і як Біба і Боба разом в окоп. Муха аеророзвідка, ти знищуєш що муха знайде. Муху не нервіруй , бо давлєніє..

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Востаннє редагувалось Hotab в Пон 20 лис, 2023 18:45, всього редагувалось 7 разів.
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