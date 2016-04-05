Додано: Пон 20 лис, 2023 18:01

без аса мегапілота ухилянта особливого виду ЗСУ справляється ж





vitaliiangel написав: Hotab ты попёр в Африку ради своих интересов, почему игнорируешь что у меня есть мои? По сути ты делишь людей на сорта, проф. военный типа тебя должны зарабатывать по 10куе в Африках, а пэрэсичный типа меня бросить бизнес и гнить в окопах. Не надоело? ты попёр в Африку ради своих интересов, почему игнорируешь что у меня есть мои? По сути ты делишь людей на сорта, проф. военный типа тебя должны зарабатывать по 10куе в Африках, а пэрэсичный типа меня бросить бизнес и гнить в окопах. Не надоело?

Звичайно що справляються. Інакше б не відпустили.А от без мухи і вітальона не справляться. Тому треба дєло шукати. І сітківку клеїти.Який у тебе бізнес? Що ти мелеш оце?Подивись на свій бізнес. За добу.І такі у тебе всі .Тебе за вухо на фронт - ніхто нічого не втратить.Вітальон, ротація… Твоя черга. Тим більше податків з тебе нема. З мене є.Захист держави - обовʼязок усіх. За тебе ніхто не буде по 5 років сидіти на війні. Тобі ж сказали, що при першій можливості люди йдуть з фронту, уступати місце тобі. А ти не йдеш заміщати.На сорти ділиш саме ти. Бо вирішив що ти кращий, і не будеш ні дня захищати. А хтось гірший, і буде роками.Тому бери за руку муху, і як Біба і Боба разом в окоп. Муха аеророзвідка, ти знищуєш що муха знайде. Муху не нервіруй , бо давлєніє..