Додано: Пон 20 лис, 2023 18:31

Bobua написав: Уявіть, що він з країни де не знають про пдв і нема маній величі з цього приводу. Уявіть, що він з країни де не знають про пдв і нема маній величі з цього приводу.

Це Вам треба на цю тему фантазуватиА я знаю щоАбо ПДВ (20% на націнку) - негатив -складний в адмініструванніАбо податок з продажу(2-5% з суми) - негатив - дуже погано працює при товарах які мають велику кількість виробничих ланцюжків...ТобтоЯкщо ПДВ - то скільки б ланцюжків не було - ви все одно заплатите в ціні 20% ціни податком ПДВ, при чому платити будуть всі ланцюжки по 20% від своєї націнкиУ випадку наприклад 5% від обороту - найбільше платить останній в ланцюжку продавці , і якщо ланцюжок більше 4 перепродаж - то в кінцевій ціні буде більше 20% податку з продажу1+5%-1,05+5% -1,10+5%-1,157+5%= 21,5% податок на продажЗрозумійте в кінці-кінцівЯк називаються складові в ціні товару який ви купляєте-комісія, податок ПДВ , податок Акциз, курортний збір - Вам все одно , ви ці податки не адмініструєте, за їх сплату не відповідаєте, а тому не несете ніякої відповідальності за правильність нарахування/сплати цих податків, а тому ви не маєте жодного відношення до нихУявіть що завтра в податковому кодексі зникнуть ці всі складові і їх замінять податком який буде називатисьподаток який платить продавець і який буде=курортний збір , ПДВ ,ПДФО , ЄСВ,акциз і так далі.Ціна то за яку ви купляєте товар від зміни назви - не зміниться.