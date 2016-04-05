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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 20 лис, 2023 18:04
vitaliiangel написав:
это к вопросу о том нужны ли мы как конкуренты в ЕС
Конечно не нужны. У нас примитивный бизнес, который будет конкурировать со странами восточной Европы. Вот если бы мы были силиконовой долиной или выращивали исключительно рапс, перерабатывая его в топливо - тогда запросто. А так это выглядит как - местная мафия которая держит, вывоз мусора, прием вторсырья, вдруг приходит конкурент который делает тоже самое. Какая будет реакция местной мафии?
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Додано: Пон 20 лис, 2023 18:13
vitaliiangel написав:Hotab
ты попёр в Африку ради своих интересов, почему игнорируешь что у меня есть мои?
чому ти вважаєш, що кинути тищу гривень на ПЖ чи на якесь фпв не в твоїх інтересах? невже сподобалась окупація ірпінського раю? не допомагають ЗСУ тільки ватні, або тупі.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 18:13
Zebra написав:
который будет конкурировать со странами восточной Европы.
я бы добавил конкурировать ценами. То есть мы обвалим как минимум рынок с/х и грузоперевозок, если туда придём.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 18:17
Zebra написав: _hunter написав:
А Запад -- после Супер-Пупер-Мега-Решительного-и-Молниеносного-Контр-Наступленияща -- потохоньку начал понимать, что закапывать лярды и лярды денег тоже как-то смысла особого не имеет...
Ну как не имеет? С их колокольни утилизация русских без единого натовкого солдата - имеет.
Зачем тогда выделять триллионы долларов ежегодно на оборону блоку НАТО? А тут каких то жалких 100 млрд долларов убили 150+ тисяч русских. Во времена холодной войны это бы вызвало удивление "а что так можно было?".
А если бы дали оружия сопоставимо со своими военными бюджетами хотя бы за 1 год... Полное уничтожение русских как игрока на геополитической арене стоит не так дорого, там на Западе после времен холодной войны левые стали доминировать, вот в них вся и проблема.
Так с этой задачей московия и сама прекрасно справлялась -- абсолютно бесплатно, попрошу заметить -- достаточно на ихнюю статистику рождаемости/смертности посмотреть...
30 лет назад -- вызвало бы. Сейчас же...
Так они же на не ровном месте доминировать стали -- а в том числе на фоне полной беззубости "второго мироваго полюса".
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Додано: Пон 20 лис, 2023 18:24
fler написав: _hunter написав:
А Запад -- после Супер-Пупер-Мега-Решительного-и-Молниеносного-Контр-Наступленияща -- потохоньку начал понимать, что закапывать лярды и лярды денег тоже как-то смысла особого не имеет...
hunter, що ще Запад почав розуміти? Розвивайте вашу думку, нам дуже цікаво.
Допоможу вам. Запад зрозумів, що якщо зараз Україну не втримати, то наступною буде Литва. На карту гляньте. З ким межує Литва? Про що це вам говорить?
І що там у нас із допомогою "до літа" та "до осені"? Ммм
"Міністр оборони США Ллойд Остін, який прибув до Києва з візитом напередодні чергового Рамштайну, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
«Для мене було честю зустрітися сьогодні в Києві з президентом України Володимиром Зеленським, щоб підтвердити тверду підтримку України Сполученими Штатами. Ми, разом із нашими союзниками та партнерами, продовжимо підтримувати нагальні потреби України на полі бою та довгострокові оборонні потреби», – написав він у соцмережі Х (колишній твіттер)."
Я, вроде, там полностью все расписал -- куда еще больше развивать?
Ну да -- продолжат морально поддерживать -- и даже, возможно, выразят крайнюю степень озабоченности.
Но даже если и будут финансировать в прежнем объеме (чего при зеле не будет 100пудов) -- Наступленьище (выход на границы 91го) займет лет 5-10. А потом что? -- в бусиках про Священный Долг по защите Земельки Родимой со скрипом можно -- а вот про Долг дойти до границ Северного моря -- сильно сложнее будет.
А степень озабоченности судьбой АЖ Литвы можно прикинуть по скорости вхождения Швеции в нато
16 травня 2022 року прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон розповіла, що процес набуття країною членства у НАТО може тривати близько року.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 18:31
Bobua написав:
Уявіть, що він з країни де не знають про пдв і нема маній величі з цього приводу.
Це Вам треба на цю тему фантазувати
А я знаю що
Або ПДВ (20% на націнку) - негатив -складний в адмініструванні
Або податок з продажу(2-5% з суми) - негатив - дуже погано працює при товарах які мають велику кількість виробничих ланцюжків...
Тобто
Якщо ПДВ - то скільки б ланцюжків не було - ви все одно заплатите в ціні 20% ціни податком ПДВ, при чому платити будуть всі ланцюжки по 20% від своєї націнки
У випадку наприклад 5% від обороту - найбільше платить останній в ланцюжку продавці , і якщо ланцюжок більше 4 перепродаж - то в кінцевій ціні буде більше 20% податку з продажу
1+5%-1,05+5% -1,10+5%-1,157+5%= 21,5% податок на продаж
Зрозумійте в кінці-кінців
Як називаються складові в ціні товару який ви купляєте-
комісія, податок ПДВ , податок Акциз, курортний збір - Вам все одно , ви ці податки не адмініструєте, за їх сплату не відповідаєте, а тому не несете ніякої відповідальності за правильність нарахування/сплати цих податків, а тому ви не маєте жодного відношення до них
Уявіть що завтра в податковому кодексі зникнуть ці всі складові і їх замінять податком який буде називатись
податок який платить продавець і який буде=курортний збір , ПДВ ,ПДФО , ЄСВ,акциз і так далі.
Ціна то за яку ви купляєте товар від зміни назви - не зміниться.
п
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Додано: Пон 20 лис, 2023 18:34
Bobua написав:
Як імпортер заплатив? Він же “за 100” продав...
Мовчки
Імпортер КУПИВ за 100 в Польщі
Привіз на митницю на якій за право ввезти в Україну -ЗАПЛАТИВ митниці( читай Держбюджету)-20%...після чого цей товар для імпортера став коштувати 120...
Що відбувається далі- я описав.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 18:40
скільки вже можна балачки про те що Захід хоче знящення кацапів і розвалу раші?!
Як раз Заходу і не вигідно розвалювати рашу.
Тому що тоді пропадає сенс існування НАТО, не буде більше жахливої лякачки у вигляді раші; і як тоді виділяти мільярди і триліони на нову зброю?!
Лякачка - "а то путін нападьот!" вигідна Заходу як ніколи
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Додано: Пон 20 лис, 2023 18:45
Син-адвокат виграв справу, яку його батько-адвокат ніяк не міг виграти протягом 20 років. І хвалиться своєму татові про це:
Xenon написав:
скільки вже можна балачки про те що Захід хоче знящення кацапів і розвалу раші?!
Як раз Заходу і не вигідно розвалювати рашу.
Тому що тоді пропадає сенс існування НАТО, не буде більше жахливої лякачки у вигляді раші; і як тоді виділяти мільярди і триліони на нову зброю?!
Лякачка - "а то путін нападьот!" вигідна Заходу як ніколи
— Ну, що! Виграв я ту справу, яку ти 20 літ волокитив! Бачиш?
А батько йому відповідає:
— Я не волокитив… я за ту справу побудував нам хату, і тебе, вар’ята нерозумного, в університеті вивчив. А ти ту справу взяв — і просрав…
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Додано: Пон 20 лис, 2023 19:02
budivelnik написав: ЛАД написав:
Вот просто интересно.
В старину всякие князья оправдывали своё существование и налоги тем, что они защищают смердов как от беззакония, так и (особенно) от внешних врагов.
Сегодняшние богачи-капиталисты упорно доказывают, что воевать должны "смерды", т.к. богачи их кормят-поят.
Как это объяснить? Красивая демагогия?
А що захищаючи смердів князья між собою бились а смерди дивились?
Чи все таки Князья сиділи на стільчику на пагорбі і під поїдання шаурми
, спостерігали як смерди самі себе захищають в драці з смердами протилежного князя...
Повторите историю.
Князья за "налоги" от смердов содержали дружину, которая и билась. Да и князья на пагорбі не сидели, а сражались во главе дружины. И проклятые дворяне обязаны
были служить. И воевать при надобности.
А смерды пахали землю и растили урожай.
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