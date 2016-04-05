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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5597559855995600
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 19:05

  Xenon написав:скільки вже можна балачки про те що Захід хоче знящення кацапів і розвалу раші?!

Як раз Заходу і не вигідно розвалювати рашу.
Тому що тоді пропадає сенс існування НАТО, не буде більше жахливої лякачки у вигляді раші; і як тоді виділяти мільярди і триліони на нову зброю?!

Лякачка - "а то путін нападьот!" вигідна Заходу як ніколи

Не зникне, бо КНР замінила СССР.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 19:31

  Xenon написав:скільки вже можна балачки про те що Захід хоче знящення кацапів і розвалу раші?!

Як раз Заходу і не вигідно розвалювати рашу.
Тому що тоді пропадає сенс існування НАТО, не буде більше жахливої лякачки у вигляді раші; і як тоді виділяти мільярди і триліони на нову зброю?!

Лякачка - "а то путін нападьот!" вигідна Заходу як ніколи

Сегодня можно найти кучу других "лякачок". Причём, очень легко.
И второй вариант - можно не выделять "мільярди і триліони на нову зброю", как Европа уже 30 лет и делает.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 20 лис, 2023 19:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 19:32

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Вот просто интересно.
В старину всякие князья оправдывали своё существование и налоги тем, что они защищают смердов как от беззакония, так и (особенно) от внешних врагов.
Сегодняшние богачи-капиталисты упорно доказывают, что воевать должны "смерды", т.к. богачи их кормят-поят. :twisted:
Как это объяснить? Красивая демагогия?
А що захищаючи смердів князья між собою бились а смерди дивились?
Чи все таки Князья сиділи на стільчику на пагорбі і під поїдання шаурми :D , спостерігали як смерди самі себе захищають в драці з смердами протилежного князя...
Повторите историю.
Князья за "налоги" от смердов содержали дружину, которая и билась. Да и князья на пагорбі не сидели, а сражались во главе дружины. И проклятые дворяне обязаны были служить. И воевать при надобности.
А смерды пахали землю и растили урожай.
Серьозно?
І під час нападу ворога на поселення зброю тримав тільки кожен 40-вий мешканець?
Чи кожен 10-тий мужчина?
А інших девять сиділи і писали на форумах про несправедливість.... :mrgreen:

ПС
Я б попросив Модераторів, десь в себе створити систему оцінок з точки зору шкоди того чи іншого допису для Держави...і у випадку коли коло якогось дописувача зявиться десяток мінусиків - то його треба буде блоканути до кінця війни
А після перемоги випустити нехай тоді й далі займається демагогією а-ля
а в совку було морозиво і ковбаса
діти ходили на гуртки
воювали тільки військові
і так далі...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 19:37

Какие только человек предложения не выдвинет, чтобы доказать, что его призывать не надо и он в тылу нужнее, просто незаменимый. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 19:46

  vitaliiangel написав:
  Zebra написав:который будет конкурировать со странами восточной Европы.
я бы добавил конкурировать ценами. То есть мы обвалим как минимум рынок с/х и грузоперевозок, если туда придём.

А з чого починали конкуренцію на ринку ЄС поляки,румуни ,литовці ..., мабуть з будівництва заводів з виробництва мікрочіпів , чі з того шо могли?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 19:47

  ЛАД написав:Какие только человек предложения не выдвинет, чтобы доказать, что его призывать не надо и он в тылу нужнее, просто незаменимый. :)
Совок ти довбаний
1 Мені всього на пару років менше від тебе
2 Я не уникаю повісток і медогляд пройшов
3 Мене не призивають не тому що я багато роблю сьогодні(на відміну від тебе пенсіонера, який з пенсії жодної копійки не задонатив а міг би), а тому що згідно медичного висновку я нафіг в армії не потрібен

Тому може заткнешся і утримаєшся від просування совкової пропоганди яка на кілометер смердить педерацією?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 19:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Мені всього на пару років менше від тебе

умовно на 9-10 років від ЛАДа
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 19:53

  budivelnik написав:
ПС
Я б попросив Модераторів, десь в себе створити систему оцінок з точки зору шкоди того чи іншого допису для Держави...і у випадку коли коло якогось дописувача зявиться десяток мінусиків - то його треба буде блоканути до кінця війни
А після перемоги випустити нехай тоді й далі займається демагогією а-ля
а в совку було морозиво і ковбаса
діти ходили на гуртки
воювали тільки військові
і так далі...

не копай яму ближньому, напр., винахідник гільйотини
flyman
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  #<1 ... 5597559855995600
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