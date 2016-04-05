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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 20 лис, 2023 19:05
Xenon написав:
скільки вже можна балачки про те що Захід хоче знящення кацапів і розвалу раші?!
Як раз Заходу і не вигідно розвалювати рашу.
Тому що тоді пропадає сенс існування НАТО, не буде більше жахливої лякачки у вигляді раші; і як тоді виділяти мільярди і триліони на нову зброю?!
Лякачка - "а то путін нападьот!" вигідна Заходу як ніколи
Не зникне, бо КНР замінила СССР.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 19:31
Xenon написав:
скільки вже можна балачки про те що Захід хоче знящення кацапів і розвалу раші?!
Як раз Заходу і не вигідно розвалювати рашу.
Тому що тоді пропадає сенс існування НАТО, не буде більше жахливої лякачки у вигляді раші; і як тоді виділяти мільярди і триліони на нову зброю?!
Лякачка - "а то путін нападьот!" вигідна Заходу як ніколи
Сегодня можно найти кучу других "лякачок". Причём, очень легко.
И второй вариант - можно не выделять "мільярди і триліони на нову зброю", как Европа уже 30 лет и делает.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 20 лис, 2023 19:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 19:32
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Вот просто интересно.
В старину всякие князья оправдывали своё существование и налоги тем, что они защищают смердов как от беззакония, так и (особенно) от внешних врагов.
Сегодняшние богачи-капиталисты упорно доказывают, что воевать должны "смерды", т.к. богачи их кормят-поят.
Как это объяснить? Красивая демагогия?
А що захищаючи смердів князья між собою бились а смерди дивились?
Чи все таки Князья сиділи на стільчику на пагорбі і під поїдання шаурми
, спостерігали як смерди самі себе захищають в драці з смердами протилежного князя...
Повторите историю.
Князья за "налоги" от смердов содержали дружину, которая и билась. Да и князья на пагорбі не сидели, а сражались во главе дружины. И проклятые дворяне обязаны
были служить. И воевать при надобности.
А смерды пахали землю и растили урожай.
Серьозно?
І під час нападу ворога на поселення зброю тримав тільки кожен 40-вий мешканець?
Чи кожен 10-тий мужчина?
А інших девять сиділи і писали на форумах про несправедливість....
ПС
Я б попросив Модераторів, десь в себе створити систему оцінок з точки зору шкоди того чи іншого допису для Держави...і у випадку коли коло якогось дописувача зявиться десяток мінусиків - то його треба буде блоканути до кінця війни
А після перемоги випустити нехай тоді й далі займається демагогією а-ляа в совку було морозиво і ковбаса
діти ходили на гуртки
воювали тільки військові
і так далі...
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Додано: Пон 20 лис, 2023 19:37
Какие только человек предложения не выдвинет, чтобы доказать, что его призывать не надо и он в тылу нужнее, просто незаменимый.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 19:46
vitaliiangel написав: Zebra написав:
который будет конкурировать со странами восточной Европы.
я бы добавил конкурировать ценами. То есть мы обвалим как минимум рынок с/х и грузоперевозок, если туда придём.
А з чого починали конкуренцію на ринку ЄС поляки,румуни ,литовці ..., мабуть з будівництва заводів з виробництва мікрочіпів , чі з того шо могли?
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Додано: Пон 20 лис, 2023 19:47
ЛАД написав:
Какие только человек предложения не выдвинет, чтобы доказать, что его призывать не надо и он в тылу нужнее, просто незаменимый.
Совок ти довбаний
1 Мені всього на пару років менше від тебе
2 Я не уникаю повісток і медогляд пройшов
3 Мене не призивають не тому що я багато роблю сьогодні(на відміну від тебе пенсіонера, який з пенсії жодної копійки не задонатив а міг би), а тому що згідно медичного висновку я нафіг в армії не потрібен
Тому може заткнешся і утримаєшся від просування совкової пропоганди яка на кілометер смердить педерацією?
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Додано: Пон 20 лис, 2023 19:51
budivelnik написав:
Мені всього на пару років менше від тебе
умовно на 9-10 років від ЛАДа
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Додано: Пон 20 лис, 2023 19:53
budivelnik написав:
ПС
Я б попросив Модераторів, десь в себе створити систему оцінок з точки зору шкоди того чи іншого допису для Держави...і у випадку коли коло якогось дописувача зявиться десяток мінусиків - то його треба буде блоканути до кінця війни
А після перемоги випустити нехай тоді й далі займається демагогією а-ляа в совку було морозиво і ковбаса
діти ходили на гуртки
воювали тільки військові
і так далі...
не копай яму ближньому, напр., винахідник гільйотини
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Додано: Пон 20 лис, 2023 19:54
vitaliiangel написав:
Ты не вложил ни в свою организацию ни в вертолёт ни копейки, и не несёшь никаких финансовых рисков. А я несу. Но ты их в упор не замечаешь,
.
Віталік, тобі Франт казав, що таблетки для памʼяті пропускати не можна?
Напад росії і білорусі на Україну
Тебе оленю невдомек что такое машина на несколько лямов долларов в руках. Где один только винт, которым можно ударить в куст, стоит сотни тысяч долларов. Потому что ты тупень.
Якби ти справді був у бізнесі, а не оте понарошечне твоє, то знав би , що у комерції ніхто такі збитки не пробачить і не спише пілоту. І що висока платня - саме за високі ризики фінансової і кримінальної відповідальності.
vitaliiangel написав:
Дам подсказку, всю коммерцию периодически проверяет налоговая. Не платить = подставляться под штрафы. Откуда пилоту знать эти детали, да? проще нафантазировать полубредовую куйню и нести её в массы. Муха айтишник и тот догадался, что так наверное нельзя.
Знову пропустив курс таблеток? Про твої типу податки все відомо. Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 20 лис, 2023 19:56
Росія намагається розпалити війну на Балканах, аби всі забули про Україну, – генсек НАТО
Москва відкрито підтримує сепаратистського, проросійського президента боснійських сербів Мілорада Додіка, який неодноразово закликав до розпаду країни та приєднання контрольованої сербами половини Боснії до сусідньої Сербії.
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