Раніше речник пов'язаного з Іраном військового угруповання "Хуті" Ях'я Сареа заявив, що в неділю угруповання націлиться на всі кораблі, що належать або експлуатуються ізраїльськими компаніями чи несуть ізраїльський прапор.
Речник закликав усі країни відкликати своїх громадян, які працюють у складі екіпажів таких кораблів(це повна маячня) до речі, перший випадок в історії захвату судна такого типу, бо потрапити з води на судно майже неможливо завдяки високому надводному борту (більше 10м до кормової щвартової палуби (але там ми все наглухо скрізь перекривали колючим дротом, типу Гюрза)
fler написав:Запад зрозумів, що якщо зараз Україну не втримати, то наступною буде Литва. На карту гляньте. З ким межує Литва? Про що це вам говорить?
А степень озабоченности судьбой АЖ Литвы можно прикинуть по скорости вхождения Швеции в нато
Ясно, ні про що. Поясню. Минулого року розвідка повідомила, що кацапія планує швиденько завершити свої справи в Україні та почати в Прибалтиці в лютому 2023. Ми вже знаємо, що з цього вийшло. Але ми також знаємо, що кацапи від своїх планів не відмовляються. Якби "все сталося, як гадалося" і рф вдерлася в Прибалтику в лютому 2023, то ситуація була б такою: Латвію вони б проскочили за 2-3 дні, Литву десь за місяць, а в Естонії були б серйозні бої з військами НАТО. Чому так? Тому що прибалти не встигали підготуватися за такий малий час (3-4 місяців) до масштабного наступу. Щодо Латвії було прийнято рішення про план евакуації населення. Ніяких окопів і бліндажів ніхто не збирався там робити, бо не вистачало часу все обладнати, стягнути техніку, підготувати людей і т.п. Проте в Естонії та Литві підготовку розгорнули максимально можливими темпами. На цей час ситуація змінилася. Військові бюджети країн ЄС значно збільшилися, військові бази НАТО в Прибалтиці (і напевно не тільки там) посилені технікою та живою силою. Постійно тривають різні навчання на полігонах і т.д. Багато досвіду отримують від наших військових, які приїжджають туди на навчання. Так ось, до чого це я? За рік часу загроза війни для Естонії фактично була зведена до мінімуму, тепер виснажливі бої можуть бути в Литві, а ще через рік (якщо Україна зможе стримувати кацапню) може й Латвію перетворять на неприступну фортецю. Тому нас будуть підтримувати, поки загроза для інших країн не зникне. А це можливо тільки якщо Україна переможе.
Є на цих сторінках парочка любителів простих рішень При цьому ці любителі такі самі любителі як спортсмени в срср... Помічають все І як ображають в тилу і як погано керують на фронті Але чомусь всі їх пропозиції сформовані таким чином , що виконавши їх - ситуація тільки погіршиться... Тому я безкоштовно ( в України на відміну від педераціє немає зайвих грошей на контрпропоганду) їм пробую протистояти. Тому й пропоную варіанти які НА МОЮ ДУМКУ покращать ситуацію.. Отже у нас є умова задачі Армія 1 млн осіб в якій служать наступні категорії (поділ по ефективності ) ті які однаково потрібні як в армії так і в тилу - як на мене 10%=100 000 ті від яких більше користі в тилу ніж в армії - як на мене ще 10% = 100 000 ті від яких більше користі в армії ніж в тилу - як на мене 70% = 700 000 ті які не потрібні ні в тилу ні в армії - також 10% = 100 000 Є тил 10 млн осіб в якому так само по розподілу по ефективності ті які однаково потрібні як в тилу так і в армії - 5% = 500 000 ті від яких більше користі в тилу ніж в армії -10% = 1 000 000 ті від яких більше користі в армії ніж в тилу - 50% =5 000 000 ті які ніде не потрібні - 35% = 3 500 000
Так от На мою думку З першої категорії що з Армії що з Тилу - переміщати між собою треба виключно по бажанню, не залежно від того яка кількість бажаючих в кожній категорії Другу категорію Армії по бажанню перемістити в тил - бо там від них більше користі З третьої категорії тилу перемістити в Армію таку кількість яка замінить а -бажаючих переміститись в тил з першої , б - потім якщо вистарчить другої , в - потім якщо вистарчить з третьої(умова повинні відслужити не менше 12 місяців) г - потім замінити четверту ...
Ті хто був в 4-ті категорії ТИЛ - в подальшому не мають права обиратись/призначатись в органи влади Ті хто будучи в 4 категорії Армія не був замінений і відслужив більше 12 місяців - ті в подальшому не будуть мати жодних обмежень
Це називається Від кожного по можливостям - кожному по праці.
Hotab написав:За тебе ніхто не буде по 5 років сидіти на війні.
На другий рік - одне з головних питань: а за яку зарплату сидіти на війні?
Спробуйте на це подивитись не тільки крізь призму абсолютних цифр..а й врахувати їх можливу вагу. Зараз зарплата на фронті - нехай 2000 доларів ( 1000 на відпочинку+3000 на передку) При цьому , за гроші виплачені військовим в тилу не створено жодного товару послуги... Звичайно що допомагає Захід вливаючи по 50 млрд в рік (з яких 40 млрд це те що летить в сторону москалів і там залишається) Тому якщо тил з зарплатою в 15000 грн не виготовить достатню кількість товарів/послуг - то буде дика інфляція , яка обезцінить гроші які військовий отримує за свою працю на фронті...Далі автоматично - погіршення матеріальної мотивації приведе до зменшення кількості бажаючих служити... От і виходить Якщо погіршити справи в тилу - на фронті вони погіршаться автоматично.
Bobua написав:податки, волонтерка... -- це не милостиня, це не війську допомога, це країні в цілому (і вам самим зокрема) допомога,
Та ти шо ... тому, з твого боку треба принижувати форумчан, хто це робить ?
Bobua написав: бо якби пригожинці чи кадирівці зайшли, то все-все би вибили, разом із зубами...
Ти це мені розповідаєшь ? Я тобі про це можу розказати набагато більше
То я почув від тебе відповідь
Хто платить податки, хто додатково допомагає ЗСУ - це ухилянти, вони погані, їх потрібно в окопи Хто не платить податки, хто не допомагає ЗСУ, хто навіть не збирається в ЗСУ - гарні хлопці, нехай в тилу залишаються
Bobua написав:цитата:
detroytred написав:...
З поверненням! Демобілізаційного фронту прибуло.
-- тут я мав а увазі, що він був борцем за нашу демобілізацію, один з небагатьох тиловиків, чи й узагалі лише один на форумі???
Він не за демобілізацію, він за капітуляцію України