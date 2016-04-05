Додано: Пон 20 лис, 2023 20:11

Є на цих сторінках парочка любителів простих рішень

При цьому ці любителі такі самі любителі як спортсмени в срср...

Помічають все

І як ображають в тилу

і як погано керують на фронті

Але чомусь всі їх пропозиції сформовані таким чином , що виконавши їх - ситуація тільки погіршиться...

Тому я безкоштовно ( в України на відміну від педераціє немає зайвих грошей на контрпропоганду) їм пробую протистояти.

Тому й пропоную варіанти які НА МОЮ ДУМКУ покращать ситуацію..

Отже у нас є умова задачі

Армія 1 млн осіб в якій служать наступні категорії (поділ по ефективності )

ті які однаково потрібні як в армії так і в тилу - як на мене 10%=100 000

ті від яких більше користі в тилу ніж в армії - як на мене ще 10% = 100 000

ті від яких більше користі в армії ніж в тилу - як на мене 70% = 700 000

ті які не потрібні ні в тилу ні в армії - також 10% = 100 000

Є тил 10 млн осіб в якому так само по розподілу по ефективності

ті які однаково потрібні як в тилу так і в армії - 5% = 500 000

ті від яких більше користі в тилу ніж в армії -10% = 1 000 000

ті від яких більше користі в армії ніж в тилу - 50% =5 000 000

ті які ніде не потрібні - 35% = 3 500 000



Так от

На мою думку

З першої категорії що з Армії що з Тилу - переміщати між собою треба виключно по бажанню, не залежно від того яка кількість бажаючих в кожній категорії

Другу категорію Армії по бажанню перемістити в тил - бо там від них більше користі

З третьої категорії тилу перемістити в Армію таку кількість яка замінить

а -бажаючих переміститись в тил з першої ,

б - потім якщо вистарчить другої ,

в - потім якщо вистарчить з третьої(умова повинні відслужити не менше 12 місяців)

г - потім замінити четверту ...



Ті хто був в 4-ті категорії ТИЛ - в подальшому не мають права обиратись/призначатись в органи влади

Ті хто будучи в 4 категорії Армія не був замінений і відслужив більше 12 місяців - ті в подальшому не будуть мати жодних обмежень



Це називається

Від кожного по можливостям - кожному по праці.