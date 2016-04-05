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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 20 лис, 2023 21:12
Прохожий написав: flyman написав:
артеріальна гіпертензія І ступеня
ай-яй-яй...
"а как дышал как дышал..."(с)
"ГОРЯЧЬ!!!" и в капитанской кепке...
а походу сетчатка отклеилась, -7 и гипертоник...
куда катится этот мир...
Теперь только юная филиппинка способна поднять Мухину «недвижимость»…
Просто доярка из тернопольской дачи уже не создаст правильное давление..
А вообще, чем ближе к мухе военком, тем больше диагнозов он на форум вываливает.
В ТЦК вообще окажется, что у него две головы (каждая в бескозырке) . Всегда было.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 21:28
flyman написав:
Син-адвокат виграв справу, яку його батько-адвокат ніяк не міг виграти протягом 20 років. І хвалиться своєму татові про це:
Xenon написав:
скільки вже можна балачки про те що Захід хоче знящення кацапів і розвалу раші?!
Як раз Заходу і не вигідно розвалювати рашу.
Тому що тоді пропадає сенс існування НАТО, не буде більше жахливої лякачки у вигляді раші; і як тоді виділяти мільярди і триліони на нову зброю?!
Лякачка - "а то путін нападьот!" вигідна Заходу як ніколи
— Ну, що! Виграв я ту справу, яку ти 20 літ волокитив! Бачиш?
А батько йому відповідає:
— Я не волокитив… я за ту справу побудував нам хату, і тебе, вар’ята нерозумного, в університеті вивчив. А ти ту справу взяв — і просрав…
Я слышал такой же, но про то как Моня сын доктора тетю Сару вылечил.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 21:29
budivelnik написав:
Ті хто був в 4-ті категорії ТИЛ - в подальшому не мають права обиратись/призначатись в органи влади
Ті хто будучи в 4 категорії Армія не був замінений і відслужив більше 12 місяців - ті в подальшому не будуть мати жодних обмежень
Це називається
Від кожного по можливостям - кожному по праці.
а чому тільки "обиратися/призначатися", а не "держслужбовці та силовики",
Вітальєна і так не допустили до бюджетної сіськи, і йому ці всі "прівілегії" через довге логістичне плече
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Додано: Пон 20 лис, 2023 21:33
Xenon написав:
скільки вже можна балачки про те що Захід хоче знящення кацапів і розвалу раші?!
Як раз Заходу і не вигідно розвалювати рашу.
Тому що тоді пропадає сенс існування НАТО, не буде більше жахливої лякачки у вигляді раші; і як тоді виділяти мільярди і триліони на нову зброю?!
Лякачка - "а то путін нападьот!" вигідна Заходу як ніколи
До 24.02.2022 ещё можно было всяким прокремлевским, как ты, гыгыкать "а то Путин нападёт" и писать "а докажите, что в Украине российские войска"
Но Путин напал
И сейчас писать про какие-то пугалки "а то Путин нападёт" могут только альтернативно одаренные личности
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Додано: Пон 20 лис, 2023 21:33
budivelnik написав:
Тому якщо тил з зарплатою в 15000 грн не виготовить достатню кількість товарів/послуг - то буде дика інфляція , яка обезцінить гроші які військовий отримує за свою працю на фронті...Далі автоматично - погіршення матеріальної мотивації приведе до зменшення кількості бажаючих служити...
Значна частина сфери цивільних послуг мені просто непотрібна.
Потрібні: критична інфраструктура, освіта, медицина.
Сфера розваг, таксі, легкові цивільні авто, косметичних салонів - не потрібні зовсім.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 21:37
Denik написав: budivelnik написав:
Тому якщо тил з зарплатою в 15000 грн не виготовить достатню кількість товарів/послуг - то буде дика інфляція , яка обезцінить гроші які військовий отримує за свою працю на фронті...Далі автоматично - погіршення матеріальної мотивації приведе до зменшення кількості бажаючих служити...
Значна частина сфери цивільних послуг мені просто непотрібна.
Потрібні: критична інфраструктура, освіта, медицина.
Сфера розваг, таксі, легкові цивільні авто, косметичних салонів - не потрібні зовсім.
то что вам не нужно создаёт рабочие места. Каждый безработный это ярмо для экономики, потому что кто-то должен его кормить. Значит этот кто то недополучит каких то товаров и услуг для себя. Рикошетом это снизит доходность бизнесов, предоставляющих данные услуги, там начнутся сокращения и так по кругу. В идеале для военного времени нулевая безработица, чтобы каждый делал свой вклад в общий ввп.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 21:40
vitaliiangel написав:
Каждый безработный это ярмо для экономики, потому что кто-то должен его кормить.
Поки є вакансії в ЗСУ проблеми безробітних неважливі.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 21:41
Zebra написав: Xenon написав:
скільки вже можна балачки про те що Захід хоче знящення кацапів і розвалу раші?!
Як раз Заходу і не вигідно розвалювати рашу.
Тому що тоді пропадає сенс існування НАТО, не буде більше жахливої лякачки у вигляді раші; і як тоді виділяти мільярди і триліони на нову зброю?!
Лякачка - "а то путін нападьот!" вигідна Заходу як ніколи
Не зникне, бо КНР замінила СССР.
На самом деле cмысл существования НАТО пропал после 24.02.22.
Потому что НАТО было создано как противовес гегемону СССР, угрожавшему Европе.
После 24.02 оказалось что в военном плане то пародие что осталось от гегемона навряд ли способно угрожать даже Варшаве, не говоря о Берлине и Париже. А Китай Европе угрожать не будет чисто географически, и с ним будет разбираться только США. Это с одной стороны. С другой же - внутри самой Европы в военном плане зреют противоречия - самая сильная армия уже у Польши и Турции а не у Англии и Франции, при этом Польша начинает вспоминать Германии репарации за ВВ2 а Турция крестовые походы - короче будущее НАТО как блока такое себе как мне кажется...
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Додано: Пон 20 лис, 2023 21:41
Denik написав: vitaliiangel написав:
Каждый безработный это ярмо для экономики, потому что кто-то должен его кормить.
Поки є вакансії в ЗСУ проблеми безробітних неважливі.
может в газовую камеру их?
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Додано: Пон 20 лис, 2023 21:41
Denik , поаккуратнее … Если тете с деньгами не дать потратить свои деньги у косметолога в Киеве, то она поедет их потратить там, где дадут. В Польшу. И косметолог за ней. А это налоги.
У нас полно тех, кто не платит (почти) . Да, Виталий?
Кстати такси как раз не платит..
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