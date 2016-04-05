ай-яй-яй... "а как дышал как дышал..."(с) "ГОРЯЧЬ!!!" и в капитанской кепке... а походу сетчатка отклеилась, -7 и гипертоник...
куда катится этот мир...
Теперь только юная филиппинка способна поднять Мухину «недвижимость»… Просто доярка из тернопольской дачи уже не создаст правильное давление.. А вообще, чем ближе к мухе военком, тем больше диагнозов он на форум вываливает. В ТЦК вообще окажется, что у него две головы (каждая в бескозырке) . Всегда было.
Xenon написав:скільки вже можна балачки про те що Захід хоче знящення кацапів і розвалу раші?!
Як раз Заходу і не вигідно розвалювати рашу. Тому що тоді пропадає сенс існування НАТО, не буде більше жахливої лякачки у вигляді раші; і як тоді виділяти мільярди і триліони на нову зброю?!
Лякачка - "а то путін нападьот!" вигідна Заходу як ніколи
Син-адвокат виграв справу, яку його батько-адвокат ніяк не міг виграти протягом 20 років. І хвалиться своєму татові про це: — Ну, що! Виграв я ту справу, яку ти 20 літ волокитив! Бачиш? А батько йому відповідає: — Я не волокитив… я за ту справу побудував нам хату, і тебе, вар’ята нерозумного, в університеті вивчив. А ти ту справу взяв — і просрав…
Я слышал такой же, но про то как Моня сын доктора тетю Сару вылечил.
budivelnik написав:Ті хто був в 4-ті категорії ТИЛ - в подальшому не мають права обиратись/призначатись в органи влади Ті хто будучи в 4 категорії Армія не був замінений і відслужив більше 12 місяців - ті в подальшому не будуть мати жодних обмежень
Це називається Від кожного по можливостям - кожному по праці.
а чому тільки "обиратися/призначатися", а не "держслужбовці та силовики", Вітальєна і так не допустили до бюджетної сіськи, і йому ці всі "прівілегії" через довге логістичне плече
Xenon написав:скільки вже можна балачки про те що Захід хоче знящення кацапів і розвалу раші?!
Як раз Заходу і не вигідно розвалювати рашу. Тому що тоді пропадає сенс існування НАТО, не буде більше жахливої лякачки у вигляді раші; і як тоді виділяти мільярди і триліони на нову зброю?!
Лякачка - "а то путін нападьот!" вигідна Заходу як ніколи
Не зникне, бо КНР замінила СССР.
На самом деле cмысл существования НАТО пропал после 24.02.22. Потому что НАТО было создано как противовес гегемону СССР, угрожавшему Европе. После 24.02 оказалось что в военном плане то пародие что осталось от гегемона навряд ли способно угрожать даже Варшаве, не говоря о Берлине и Париже. А Китай Европе угрожать не будет чисто географически, и с ним будет разбираться только США. Это с одной стороны. С другой же - внутри самой Европы в военном плане зреют противоречия - самая сильная армия уже у Польши и Турции а не у Англии и Франции, при этом Польша начинает вспоминать Германии репарации за ВВ2 а Турция крестовые походы - короче будущее НАТО как блока такое себе как мне кажется...
Denik , поаккуратнее … Если тете с деньгами не дать потратить свои деньги у косметолога в Киеве, то она поедет их потратить там, где дадут. В Польшу. И косметолог за ней. А это налоги. У нас полно тех, кто не платит (почти) . Да, Виталий? Кстати такси как раз не платит..
может в газовую камеру их?
Твою жизнь можно использовать полезнее на фронте. И да, непонятно почему лично ты боишься потерять рабочее место? Оно тебя давно ждет. На 120 тис.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 20 лис, 2023 21:49, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Тому якщо тил з зарплатою в 15000 грн не виготовить достатню кількість товарів/послуг - то буде дика інфляція , яка обезцінить гроші які військовий отримує за свою працю на фронті...Далі автоматично - погіршення матеріальної мотивації приведе до зменшення кількості бажаючих служити...
Значна частина сфери цивільних послуг мені просто непотрібна. Потрібні: критична інфраструктура, освіта, медицина. Сфера розваг, таксі, легкові цивільні авто, косметичних салонів - не потрібні зовсім.
Якщо вам особисто щось не потрібно, то це не означає, що це не потрібно комусь іншому Не треба казати за всіх
Бо я бачу багато військових в моєму місті, котрі активно споживають всі ці послуги
Попили кави в "кава на винос" і щось невеселих я не бачив )
pesikot написав:Він не за демобілізацію, він за капітуляцію України
Тариф для тебе (навчити тебе не брехати зі стелі на особисту адресу) і схему перевірки оцієї твоєї вже чергової брехні ти пам'ятаєш - 2 куо. Гроші можемо відправити, наприклад, Фейслессу (плюс сотка з кожного йому за напряг). СБУ, прокуратура - обирай хоч Київські, хоч твої, хоч де.
→ зенітні ракети Stinger; → одна високомобільна артилерійська ракетна система (HIMARS) і додаткові боєприпаси; → артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм; → ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW); → протитанкові системи Javelin і AT-4; → над 3 млн патронів до стрілецької зброї; → боєприпаси для розчищення перешкод; → спорядження для холодної погоди; → запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.