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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5601560256035604>
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 22:48

  fler написав:
  _hunter написав:
  fler написав:Запад зрозумів, що якщо зараз Україну не втримати, то наступною буде Литва. На карту гляньте. З ким межує Литва? Про що це вам говорить?


А степень озабоченности судьбой АЖ Литвы можно прикинуть по скорости вхождения Швеции в нато :D

///
Тому нас будуть підтримувати, поки загроза для інших країн не зникне. А це можливо тільки якщо Україна переможе.

Так и я поясню: логика уровня "потому, что гладиолус" -- из "нужно максимально тянуть время" каким-то макаром плавно переходим на "Україна переможе"...
Да, підтримувати будуть -- "на уровне жизнеобеспечения". Но украинские танки на красной площади от такой поддержки не появятся.
Или что вы Пэрэмогой называете? -- "не потерять границы 22-го года к году 28-му"? :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 22:54


ДІТИ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА ВЧИНКИ СВОЇХ БАТЬКІВ

Час мобілізувати 18-20-річних студентів, а не дідів, – командир штурмового батальону 3 ОШБр.

«В чому проблема, що студенти? Ну і що? Студенти не мають воювати? Повинні. Вони підходять? Підходять. Вони, що не вміють, не готові, не народжені для війни? Ніхто не вміє, не готовий та не народжений для війни. Питання у підході до підготовки».

Знаєте у чому проблема?

У тому що ці діти ще жодного разу не проголосували на виборах.

Батьків їхніх мобілізуйте. Дорослих мужиків, резерв величезний. А дітей залиште у спокої.

￼￼￼

У когось з друзів прочитала почуту ним фразу: "війна - справа молодих".

І я згадала, що жах цієї фрази втілився у реальну історію з життя моїх далеких родичів. Які немилосердно хейтили мене у 2019-у.

А зараз син чоловіка, про якого мова, служить. Прикордонником. Йому 19.

Татусь - той, про кого мова - не виходить з хати півтора року. Боячись повістки.

Це хоррор такої концентрації, що я навіть описати його не візьмусь.

Коли діти, які не голосували, вихаркують вчинки батьків, які хотіли пєрєстать стрєлять. І шашликів хотіли. А натомість сховалися, сцуко, за спинами дітей. Своїх дітей.

Ось так і живемо. Поки.

~~~

Тамара Горіха Зерня

Світлана Самарська




півтора року в хаті... ого... ото сидень.

а от прикордонник -- то ж ніби й не страшно, безпечна і корупційна посада ніби як.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 23:00


Ну и еще немного офтопа -- просто для понимания перспектив
6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете военной помощи Украине, стоимостью более $1 млрд.
-- зеля там какую дыру в бюджете напланировал -- зо лярдов? :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 23:08

  flyman написав:
  budivelnik написав:Ті хто був в 4-ті категорії ТИЛ - в подальшому не мають права обиратись/призначатись в органи влади
Ті хто будучи в 4 категорії Армія не був замінений і відслужив більше 12 місяців - ті в подальшому не будуть мати жодних обмежень

Це називається
Від кожного по можливостям - кожному по праці.
а чому тільки "обиратися/призначатися", а не "держслужбовці та силовики",
Вітальєна і так не допустили до бюджетної сіськи, і йому ці всі "прівілегії" через довге логістичне плече
А тому що силовик - це не обовязково Міністр МВС ..це може бути і простий участковий
А держслужбовець - це і санітарка в Державній лікарні і двірник в міністерстві...
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 23:16

  Denik написав:Значна частина сфери цивільних послуг мені просто непотрібна.
Потрібні: критична інфраструктура, освіта, медицина.
Сфера розваг, таксі, легкові цивільні авто, косметичних салонів - не потрібні зовсім.
Перше-А дружині-дітям-батькам ? також не потрібна
Друге - Ви отримали якусь суму , зараз ця сума забезпечена всіма галузями...
Беремо і множимо на нуль ті галузі які Вам вважаються не потрібними...
А гроші які ставали грошима а не фантиками тоді коли на них можна щось отримати а тепер частина економіки з набором товарів/послуг відсутня - також викинути?
Чи просто збільшити ціну тих товарів/послуг які залишились? чи зменшити розмір виплат Вам?

Запамятайте назавжди

Якщо виплатили в ЗСУ 1 трлн грн і в тилу виготовили товарів/послуг на 1 трлн грн
То 1 грн виплачена=1 грн витраченій
А якщо виплатили в ЗСУ 1 трлн грн а товарів послуг залишилось на 0,5 трл грн...то просто Ви(або Ваша сімя) буде платити 2 грн за те що раніше коштувало 1 - це зрозуміло?
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 23:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Кстати такси как раз не платит..
Офіційно з 1 жовтня зобовязані встановити касові...але при цьому можуть бути на Єдиному 2 група=2600 грн податків
Якщо автопарк - то це вже третя група єдиного=5% від обороту
Гетьманцев з депутатами розробляє Закон де планується для всіх 6% з обороту.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 23:23

  _hunter написав:
  fler написав: Тому нас будуть підтримувати, поки загроза для інших країн не зникне. А це можливо тільки якщо Україна переможе.

Так и я поясню: логика уровня "потому, что гладиолус" -- из "нужно максимально тянуть время" каким-то макаром плавно переходим на "Україна переможе"...

Хто пропонує тягнути час? :shock: Швидше не виходить через недостатні обсяги допомоги. США змушують країни ЄС нарощувати військові бюджети та обсяги допомоги Україні і принципово не хочуть робити це "замість" країн ЄС. У них є домовленості на цей рахунок.
До речі, сьогодні о 21-30 закрили збір на 3,8+ млн.грн. для військових, що працюють на Херсонському напрямку. Гроші зібрали за годину 8)

  _hunter написав:Да, підтримувати будуть -- "на уровне жизнеобеспечения". Но украинские танки на красной площади от такой поддержки не появятся.

Оце так логіка! Соромлюсь запитати, навіщо нам та червона площа?

  _hunter написав:Ну и еще немного офтопа -- просто для понимания перспектив..
-- зеля там какую дыру в бюджете напланировал -- зо лярдов? :roll:

09 листопада 2023 року Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроект № 10000 «Про Державний бюджет України на 2024 рік». Що заважає ознайомитись із документом?
Востаннє редагувалось fler в Пон 20 лис, 2023 23:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 23:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Так и я поясню: логика уровня "потому, что гладиолус" -- из "нужно максимально тянуть время" каким-то макаром плавно переходим на "Україна переможе"...
Да, підтримувати будуть -- "на уровне жизнеобеспечения". Но украинские танки на красной площади от такой поддержки не появятся.
Или что вы Пэрэмогой называете? -- "не потерять границы 22-го года к году 28-му"?
1 Тягнути треба поки демократично-капіталістичне розкрутить свій економічний маховик
З історії - до 1942 срср не допомагали , в 1944 відкрили другий фронт
Авторитарно/диктатурне суспільство педерації розкручується швидше..але в нього стеля бо воно 2% світового ВВП , а в наших союзників 40%
2 В нас вклали 100 млрд , заарештували педераційних 300 млрд
Для того щоб повернути своє - треба щоб офіційно педерація від цих 300 млрд відмовилась , а ми зобовязались погасити витрати союзників з цих 300 млрд...
Так як нам також треба буде своє відновлювати, то ще рік повоюєм , нам дадуть ще 50 млрд(загальна сума 150 млрд) потім педерація має розвалитись ..і союзники при своїх, у нас 300 млрд - 150 млрд повернути союзнакм і тільки в педерації
мінус 300 млрд арештованих
мінус 200 млрд витрат на війну...
Тобто на одного диктатора менше при затратах 0 грошей і 300 000 життів з нашого боку
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 23:28

  budivelnik написав:
  Hotab написав:Кстати такси как раз не платит..
Офіційно з 1 жовтня зобовязані встановити касові...але при цьому можуть бути на Єдиному 2 група=2600 грн податків
Якщо автопарк - то це вже третя група єдиного=5% від обороту
Гетьманцев з депутатами розробляє Закон де планується для всіх 6% з обороту.

Не вірю що запрацює)
Ці хлопці багато років в тіні, так просто не здадуться)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 23:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Перше-А дружині-дітям-батькам ? також не потрібна

Дружина просто не має грошей на "зайві" послуги.
Бо, по-перше, втратила роботи через низькі морально-ділові якості і не поспішає знайти нову.
По-друге, на мою умову хочеш грошей (на додаткові послуги) - приїжджай (до мене в доволі безпечне на тих кілька тижнів 2022 року, що я там був місто Миколаївської області) - вона сказала, що їй гроші не потрібні.
Таким чином, ті, хто заробляють на непотрібних для мене послугах та ймовірно ухиляються, грошей від мене не отримають.
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