fler написав:Запад зрозумів, що якщо зараз Україну не втримати, то наступною буде Литва. На карту гляньте. З ким межує Литва? Про що це вам говорить?
А степень озабоченности судьбой АЖ Литвы можно прикинуть по скорости вхождения Швеции в нато
/// Тому нас будуть підтримувати, поки загроза для інших країн не зникне. А це можливо тільки якщо Україна переможе.
Так и я поясню: логика уровня "потому, что гладиолус" -- из "нужно максимально тянуть время" каким-то макаром плавно переходим на "Україна переможе"... Да, підтримувати будуть -- "на уровне жизнеобеспечения". Но украинские танки на красной площади от такой поддержки не появятся. Или что вы Пэрэмогой называете? -- "не потерять границы 22-го года к году 28-му"?
Час мобілізувати 18-20-річних студентів, а не дідів, – командир штурмового батальону 3 ОШБр.
«В чому проблема, що студенти? Ну і що? Студенти не мають воювати? Повинні. Вони підходять? Підходять. Вони, що не вміють, не готові, не народжені для війни? Ніхто не вміє, не готовий та не народжений для війни. Питання у підході до підготовки».
Знаєте у чому проблема?
У тому що ці діти ще жодного разу не проголосували на виборах.
Батьків їхніх мобілізуйте. Дорослих мужиків, резерв величезний. А дітей залиште у спокої.
￼￼￼
У когось з друзів прочитала почуту ним фразу: "війна - справа молодих".
І я згадала, що жах цієї фрази втілився у реальну історію з життя моїх далеких родичів. Які немилосердно хейтили мене у 2019-у.
А зараз син чоловіка, про якого мова, служить. Прикордонником. Йому 19.
Татусь - той, про кого мова - не виходить з хати півтора року. Боячись повістки.
Це хоррор такої концентрації, що я навіть описати його не візьмусь.
Коли діти, які не голосували, вихаркують вчинки батьків, які хотіли пєрєстать стрєлять. І шашликів хотіли. А натомість сховалися, сцуко, за спинами дітей. Своїх дітей.
Ось так і живемо. Поки.
~~~
Тамара Горіха Зерня
Світлана Самарська
півтора року в хаті... ого... ото сидень.
а от прикордонник -- то ж ніби й не страшно, безпечна і корупційна посада ніби як.
budivelnik написав:Ті хто був в 4-ті категорії ТИЛ - в подальшому не мають права обиратись/призначатись в органи влади Ті хто будучи в 4 категорії Армія не був замінений і відслужив більше 12 місяців - ті в подальшому не будуть мати жодних обмежень
Це називається Від кожного по можливостям - кожному по праці.
а чому тільки "обиратися/призначатися", а не "держслужбовці та силовики", Вітальєна і так не допустили до бюджетної сіськи, і йому ці всі "прівілегії" через довге логістичне плече
А тому що силовик - це не обовязково Міністр МВС ..це може бути і простий участковий А держслужбовець - це і санітарка в Державній лікарні і двірник в міністерстві...
Denik написав:Значна частина сфери цивільних послуг мені просто непотрібна. Потрібні: критична інфраструктура, освіта, медицина. Сфера розваг, таксі, легкові цивільні авто, косметичних салонів - не потрібні зовсім.
Перше-А дружині-дітям-батькам ? також не потрібна Друге - Ви отримали якусь суму , зараз ця сума забезпечена всіма галузями... Беремо і множимо на нуль ті галузі які Вам вважаються не потрібними... А гроші які ставали грошима а не фантиками тоді коли на них можна щось отримати а тепер частина економіки з набором товарів/послуг відсутня - також викинути? Чи просто збільшити ціну тих товарів/послуг які залишились? чи зменшити розмір виплат Вам?
Запамятайте назавжди
Якщо виплатили в ЗСУ 1 трлн грн і в тилу виготовили товарів/послуг на 1 трлн грн То 1 грн виплачена=1 грн витраченій А якщо виплатили в ЗСУ 1 трлн грн а товарів послуг залишилось на 0,5 трл грн...то просто Ви(або Ваша сімя) буде платити 2 грн за те що раніше коштувало 1 - це зрозуміло?
Офіційно з 1 жовтня зобовязані встановити касові...але при цьому можуть бути на Єдиному 2 група=2600 грн податків Якщо автопарк - то це вже третя група єдиного=5% від обороту Гетьманцев з депутатами розробляє Закон де планується для всіх 6% з обороту.
fler написав: Тому нас будуть підтримувати, поки загроза для інших країн не зникне. А це можливо тільки якщо Україна переможе.
Так и я поясню: логика уровня "потому, что гладиолус" -- из "нужно максимально тянуть время" каким-то макаром плавно переходим на "Україна переможе"...
Хто пропонує тягнути час? Швидше не виходить через недостатні обсяги допомоги. США змушують країни ЄС нарощувати військові бюджети та обсяги допомоги Україні і принципово не хочуть робити це "замість" країн ЄС. У них є домовленості на цей рахунок. До речі, сьогодні о 21-30 закрили збір на 3,8+ млн.грн. для військових, що працюють на Херсонському напрямку. Гроші зібрали за годину
_hunter написав:Да, підтримувати будуть -- "на уровне жизнеобеспечения". Но украинские танки на красной площади от такой поддержки не появятся.
Оце так логіка! Соромлюсь запитати, навіщо нам та червона площа?
_hunter написав:Ну и еще немного офтопа -- просто для понимания перспектив.. -- зеля там какую дыру в бюджете напланировал -- зо лярдов?
09 листопада 2023 року Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроект № 10000 «Про Державний бюджет України на 2024 рік». Що заважає ознайомитись із документом?
Востаннє редагувалось fler в Пон 20 лис, 2023 23:26, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Так и я поясню: логика уровня "потому, что гладиолус" -- из "нужно максимально тянуть время" каким-то макаром плавно переходим на "Україна переможе"... Да, підтримувати будуть -- "на уровне жизнеобеспечения". Но украинские танки на красной площади от такой поддержки не появятся. Или что вы Пэрэмогой называете? -- "не потерять границы 22-го года к году 28-му"?
1 Тягнути треба поки демократично-капіталістичне розкрутить свій економічний маховик З історії - до 1942 срср не допомагали , в 1944 відкрили другий фронт Авторитарно/диктатурне суспільство педерації розкручується швидше..але в нього стеля бо воно 2% світового ВВП , а в наших союзників 40% 2 В нас вклали 100 млрд , заарештували педераційних 300 млрд Для того щоб повернути своє - треба щоб офіційно педерація від цих 300 млрд відмовилась , а ми зобовязались погасити витрати союзників з цих 300 млрд... Так як нам також треба буде своє відновлювати, то ще рік повоюєм , нам дадуть ще 50 млрд(загальна сума 150 млрд) потім педерація має розвалитись ..і союзники при своїх, у нас 300 млрд - 150 млрд повернути союзнакм і тільки в педерації мінус 300 млрд арештованих мінус 200 млрд витрат на війну... Тобто на одного диктатора менше при затратах 0 грошей і 300 000 життів з нашого боку
Офіційно з 1 жовтня зобовязані встановити касові...але при цьому можуть бути на Єдиному 2 група=2600 грн податків Якщо автопарк - то це вже третя група єдиного=5% від обороту Гетьманцев з депутатами розробляє Закон де планується для всіх 6% з обороту.
Не вірю що запрацює) Ці хлопці багато років в тіні, так просто не здадуться)
budivelnik написав:2 В нас вклали 100 млрд , заарештували педераційних 300 млрд Для того щоб повернути своє - треба щоб офіційно педерація від цих 300 млрд відмовилась , а ми зобовязались погасити витрати союзників з цих 300 млрд... Так як нам також треба буде своє відновлювати, то ще рік повоюєм , нам дадуть ще 50 млрд(загальна сума 150 млрд) потім педерація має розвалитись ..і союзники при своїх, у нас 300 млрд - 150 млрд повернути союзнакм і тільки в педерації мінус 300 млрд арештованих мінус 200 млрд витрат на війну...
Ні. Скінчиться все щонайменше відмовою росії від ядерної зброї та репарації на весь залишок рентабельних запасів нафти.
2 мільйонами вбитих орків, ще 5 мільйонів виїхавших працездатних та орчим пенсіонерами, що харчуватимуться на смітниках.
Востаннє редагувалось Denik в Пон 20 лис, 2023 23:39, всього редагувалось 1 раз.