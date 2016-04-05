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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 20 лис, 2023 23:39
Hotab написав: budivelnik написав: Hotab написав:
Кстати такси как раз не платит..
Офіційно з 1 жовтня зобовязані встановити касові...але при цьому можуть бути на Єдиному 2 група=2600 грн податків
Якщо автопарк - то це вже третя група єдиного=5% від обороту
Гетьманцев з депутатами розробляє Закон де планується для всіх 6% з обороту.
Не вірю що запрацює)
Ці хлопці багато років в тіні, так просто не здадуться)
Трошки поясню
1 Зараз у великих містах основна маса замовлень(десь 80% всього обєму) проходить через віртуальних операторів ( Уклон , Болт, 838 ....)
2 Ці оператори за замовлення беруть комісію в розмірі 5-10-18%
3 Дії наших контролюючих органів прості як двері і вони пішли двома шляхами
перший- вони хочуть щоб оператори накинули 6% комісії і виступили податковими агентами які забезпечать виплату
і тут досягли успіху , бо оператори зобовязали тих хто працює як автопарк перейти на 3-тю групу ( це десь 30-40% всіх працюючих)
другий - змушують встановити касові апарати
Я думаю що 6% від обороту - податкова в кінці кінців отримає...
Приблизний розклад на сьогодні
30 грн/км під замовленням,
на 1 км замовлення треба проїхати 1,5 км = 7 грн/км витрати на паливо=10 на км замовлення
5 грн комісійні оператора
4 грн витрати на амортизацію авто
3 грн отримає податкова
8 грн отримає на руки водій , за 12 годин проїде 120-150 км..тобто 1000-1200 грн/зміна
15 змін по 12 годин=180 годин в місяць=15000-18000 грн і 8000-10000 дохід Держави ( не забуваймо що оператари також платять податки)
Так що візуально -таксі це вольниця - реально нормально працюючий і вигідний для Держави бізнес.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 23:46
Denik написав: budivelnik написав:
2 В нас вклали 100 млрд , заарештували педераційних 300 млрд
Для того щоб повернути своє - треба щоб офіційно педерація від цих 300 млрд відмовилась , а ми зобовязались погасити витрати союзників з цих 300 млрд...
Так як нам також треба буде своє відновлювати, то ще рік повоюєм , нам дадуть ще 50 млрд(загальна сума 150 млрд) потім педерація має розвалитись ..і союзники при своїх, у нас 300 млрд - 150 млрд повернути союзнакм і тільки в педерації
мінус 300 млрд арештованих
мінус 200 млрд витрат на війну...
Ні. Скінчиться все щонайменше відмовою росії від ядерної зброї та репарації на весь залишок рентабельних запасів нафти.
2 мільйонами вбитих орків, ще 5 мільйонів виїхавших працездатних та орчим пенсіонерами, що харчуватимуться на смітниках.
Знаєте
Запаси нафти це віртуальні багатства..
Щоб їх отримати треба попрацювати
Тому як репарації можна отримати всього з двох джереа
Перше - те що ВЖЕ арештоване
Друге - якийсь відсоток з майбутніх доходів...
Але педерацію треба розвалити , а раз так то витягнути якісь серьозні суми з Держави яка виникла на обломках педерації під час революції це те саме що змушувати Ющенка відповідати за дії Януковича.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 23:53
budivelnik написав:
Але педерацію треба розвалити , а раз так то витягнути якісь серьозні суми з Держави яка виникла на обломках педерації під час революції це те саме що змушувати Ющенка відповідати за дії Януковича.
розвалити а потім окупувати.
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Додано: Вів 21 лис, 2023 00:00
Bobua написав:
ДІТИ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА ВЧИНКИ СВОЇХ БАТЬКІВ
Час мобілізувати 18-20-річних студентів, а не дідів, – командир штурмового батальону 3 ОШБр.
«В чому проблема, що студенти? Ну і що? Студенти не мають воювати? Повинні. Вони підходять? Підходять. Вони, що не вміють, не готові, не народжені для війни? Ніхто не вміє, не готовий та не народжений для війни. Питання у підході до підготовки».
Знаєте у чому проблема?
У тому що ці діти ще жодного разу не проголосували на виборах.
Батьків їхніх мобілізуйте. Дорослих мужиків, резерв величезний. А дітей залиште у спокої.
￼￼￼
У когось з друзів прочитала почуту ним фразу: "війна - справа молодих".
І я згадала, що жах цієї фрази втілився у реальну історію з життя моїх далеких родичів. Які немилосердно хейтили мене у 2019-у.
А зараз син чоловіка, про якого мова, служить. Прикордонником. Йому 19.
Татусь - той, про кого мова - не виходить з хати півтора року. Боячись повістки.
Це хоррор такої концентрації, що я навіть описати його не візьмусь.
Коли діти, які не голосували, вихаркують вчинки батьків, які хотіли пєрєстать стрєлять. І шашликів хотіли. А натомість сховалися, сцуко, за спинами дітей. Своїх дітей.
Ось так і живемо. Поки.
~~~
Тамара Горіха Зерня
Світлана Самарська
півтора року в хаті... ого... ото сидень.
а от прикордонник -- то ж ніби й не страшно, безпечна і корупційна посада ніби як.
вийшла нова методичка: "криваві командири хочуть дітей на м'ясо", але слуги не дадуть
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Додано: Вів 21 лис, 2023 00:04
Denik написав: budivelnik написав:
Приблизний розклад на сьогодні
30 грн/км під замовленням,
на 1 км замовлення треба проїхати 1,5 км = 7 грн/км витрати на паливо=10 на км замовлення
5 грн комісійні оператора
4 грн витрати на амортизацію авто
3 грн отримає податкова
8 грн отримає на руки водій , за 12 годин проїде 120-150 км..тобто 1000-1200 грн/зміна
15 змін по 12 годин=180 годин в місяць=15000-18000 грн і 8000-10000 дохід Держави ( не забуваймо що оператари також платять податки)
Так що візуально -таксі це вольниця - реально нормально працюючий і вигідний для Держави бізнес.
7*(120 - 150) = 840 - 1050 грн. витрат на паливо за зміну.
12600 - 15750 - місячні витрати на паливо з яких 15% або 1900 - 2360 грн
потрапить в бюджет орків через закупівлю палива в Угорщині, Туреччині, Болгарії, або контрабандних сумішей.
1 В мого молодшого електромобілі - там 7000 грн електроенергії на авто за місяць
2 Електрогенерація в Україні
55% - АЕС
10%-СЕС+ВЕС
5% -ГЕС+ГАЕС
20%-ТЕС на вугіллі
10%-ТЕС на газу
Тобто максимум що можуть отримати педераційники від електротаксі це 500 грн/місяць за газ
3 На очах збільшується відсоток електромобілів
4 Не варто бути святішим від Папи Римського
Ми отримуємо за транзит газу з педерації десь близько 3 млрд доларів
При цьому педерація отримує від транзитованого нами газу десь 12 млрд доларів..
Ми можемо зупинити транзит...і вийде назло ворогу вуха відморожу.
Навіть якщо ВЕСЬ світ на 100% зупинить експорт енергоносіїв з педерації - то педерація ще з пів року повоює..а пів року їй достатньо щоб мясними штурмами дійти до Львова...у нас же також енергоносіїв не буде і зброї від Заходу не буде(бо вона на 30% виготовляється з російських енергоносіїв)
Так що запамятайте
Благими побажаннями вистелена дорога в ад
А прості рішення це ще гірше.
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Додано: Вів 21 лис, 2023 00:09
Denik написав: budivelnik написав:
Але педерацію треба розвалити , а раз так то витягнути якісь серьозні суми з Держави яка виникла на обломках педерації під час революції це те саме що змушувати Ющенка відповідати за дії Януковича.
розвалити а потім окупувати.
Трошки підівчіться..
Для того щоб окупувати території , населення якої не є лояльним до окупанта треба на захоплених територіях забезпечити співвідношення силовиків до населення як 1 до 20...
Ми не можемо створити армію силовиків в 7 млн які будуть тримати порядок на окупованій педерації чисельністю в 140 млн.
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Додано: Вів 21 лис, 2023 00:10
budivelnik написав: _hunter написав:
Так и я поясню: логика уровня "потому, что гладиолус" -- из "нужно максимально тянуть время" каким-то макаром плавно переходим на "Україна переможе"...
Да, підтримувати будуть -- "на уровне жизнеобеспечения". Но украинские танки на красной площади от такой поддержки не появятся.
Или что вы Пэрэмогой называете? -- "не потерять границы 22-го года к году 28-му"?
1 Тягнути треба поки демократично-капіталістичне розкрутить свій економічний маховик
З історії - до 1942 срср не допомагали , в 1944 відкрили другий фронт
Авторитарно/диктатурне суспільство педерації розкручується швидше..але в нього стеля бо воно 2% світового ВВП , а в наших союзників 40%
2 В нас вклали 100 млрд , заарештували педераційних 300 млрд
Для того щоб повернути своє - треба щоб офіційно педерація від цих 300 млрд відмовилась , а ми зобовязались погасити витрати союзників з цих 300 млрд...
Так як нам також треба буде своє відновлювати, то ще рік повоюєм , нам дадуть ще 50 млрд(загальна сума 150 млрд) потім педерація має розвалитись ..і союзники при своїх, у нас 300 млрд - 150 млрд повернути союзнакм і тільки в педерації
мінус 300 млрд арештованих
мінус 200 млрд витрат на війну...
Тобто на одного диктатора менше при затратах 0 грошей і 300 000 життів з нашого боку
Якби не відкрили другий фронт, то СРСР вступив у Берлін у 1946, а в 1947 створив би ЄС-СРСР, але без Великобританії
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Додано: Вів 21 лис, 2023 00:15
prodigy написав:
budivelnik написав:
Мені всього на пару років менше від тебе
умовно на 9-10 років від ЛАДа
Скорее на 15.
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Додано: Вів 21 лис, 2023 00:20
budivelnik написав:
1 В мого молодшого електромобілі - там 7000 грн електроенергії на авто за місяць
Я мав на увазі саме економіку ДВЗ. До електромобілів немає питань.
budivelnik написав:
Навіть якщо ВЕСЬ світ на 100% зупинить експорт енергоносіїв з педерації - то педерація ще з пів року повоює..а пів року їй достатньо щоб мясними штурмами дійти до Львова...у нас же також енергоносіїв не буде і зброї від Заходу не буде(бо вона на 30% виготовляється з російських енергоносіїв)
Якщо рашка спробує воювати як у Другій Світовій: просто толпу з калашами уперед - то денні втрати зростуть в 100 разів. Нам є чим оборонятися в контактних боях. Це просто буде тир з невеликою втратою території. Тоді ми вб'ємо 10 млн, а потім все одно їх окупуємо.
Оборона Авдіївки тримається 40 днів. А орчої арти там дофіга... Й танки з ББМ кидали, які просто перетворилися на мішені...
P.S. Додам, що у випадку війни м'ясом з калашами в армію повернуться ті, хто звільнився через "тещу-інваліда". Просто, щоб по оркам постріляти
Востаннє редагувалось Denik
в Вів 21 лис, 2023 00:26, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 21 лис, 2023 00:22
flyman написав:
Якби не відкрили другий фронт, то СРСР вступив у
В гімно він би вступив
Бомбардування союзниками німеччини(кт=1000 тон вибухівки)
1942 - 4 кт в день = 1 460 кт /рік =100 атомних в Хіросімі
1943 - 17 кт в день= 6 205 кт/рік = 414 атомних =1,1 в день
1944 - 75 кт в день=27 375 кт/рік= 1825атомних =5 в день
1945 - 95 кт в день=11 400 кт/4місяці=760 атомних=6 в день
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