

ДІТИ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА ВЧИНКИ СВОЇХ БАТЬКІВ



Час мобілізувати 18-20-річних студентів, а не дідів, – командир штурмового батальону 3 ОШБр.



«В чому проблема, що студенти? Ну і що? Студенти не мають воювати? Повинні. Вони підходять? Підходять. Вони, що не вміють, не готові, не народжені для війни? Ніхто не вміє, не готовий та не народжений для війни. Питання у підході до підготовки».



Знаєте у чому проблема?



У тому що ці діти ще жодного разу не проголосували на виборах.



Батьків їхніх мобілізуйте. Дорослих мужиків, резерв величезний. А дітей залиште у спокої.



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У когось з друзів прочитала почуту ним фразу: "війна - справа молодих".



І я згадала, що жах цієї фрази втілився у реальну історію з життя моїх далеких родичів. Які немилосердно хейтили мене у 2019-у.



А зараз син чоловіка, про якого мова, служить. Прикордонником. Йому 19.



Татусь - той, про кого мова - не виходить з хати півтора року. Боячись повістки.



Це хоррор такої концентрації, що я навіть описати його не візьмусь.



Коли діти, які не голосували, вихаркують вчинки батьків, які хотіли пєрєстать стрєлять. І шашликів хотіли. А натомість сховалися, сцуко, за спинами дітей. Своїх дітей.



Ось так і живемо. Поки.



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Тамара Горіха Зерня



Світлана Самарська





