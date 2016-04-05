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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5602560356045605
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 00:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Якщо рашка спробує воювати як у Другій Світовій: просто толпу з калашами уперед - то денні втрати зростуть в 100 разів. Нам є чим оборонятися в контактних боях. Це просто буде тир з невеликою втратою території. Тоді ми вб'ємо 10 млн, а потім все одно їх окупуємо.
Знову у вас прості рішення
Це зараз у Вас є чим стріляти...
Але якщо Захід не купить енергоносії то він не виготовить те чим ви стріляєте...
А тоді стінка на стінку..а в москалів в 4 рази більше кулаків
Чим драка закінчиться при таких розкладах?

А от коли педерація гроші отримує а технології ні, а захід маючи технології/гроші і купивши ресурси дає нам те що створив - то наш воїн прикритий західними технологіями наваляє 4 москалям прикритим москальськими технологіями.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 00:26

  budivelnik написав:
  Denik написав:
  budivelnik написав:Але педерацію треба розвалити , а раз так то витягнути якісь серьозні суми з Держави яка виникла на обломках педерації під час революції це те саме що змушувати Ющенка відповідати за дії Януковича.

розвалити а потім окупувати.
Трошки підівчіться..
Для того щоб окупувати території , населення якої не є лояльним до окупанта треба на захоплених територіях забезпечити співвідношення силовиків до населення як 1 до 20...
Ми не можемо створити армію силовиків в 7 млн які будуть тримати порядок на окупованій педерації чисельністю в 140 млн.

Так їх як мінімум, двічі "підкорювали" на болотах. Спочатку в князівську добу Русі, а потім через Романових які пішли від Андрія Кобили. Принесли їм на болота християнську віру, та руську мову.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 00:29

  Bobua написав:

ДІТИ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА ВЧИНКИ СВОЇХ БАТЬКІВ

Час мобілізувати 18-20-річних студентів, а не дідів, – командир штурмового батальону 3 ОШБр.

«В чому проблема, що студенти? Ну і що? Студенти не мають воювати? Повинні. Вони підходять? Підходять. Вони, що не вміють, не готові, не народжені для війни? Ніхто не вміє, не готовий та не народжений для війни. Питання у підході до підготовки».

Знаєте у чому проблема?

У тому що ці діти ще жодного разу не проголосували на виборах.

Батьків їхніх мобілізуйте. Дорослих мужиків, резерв величезний. А дітей залиште у спокої.

￼￼￼

У когось з друзів прочитала почуту ним фразу: "війна - справа молодих".

І я згадала, що жах цієї фрази втілився у реальну історію з життя моїх далеких родичів. Які немилосердно хейтили мене у 2019-у.

А зараз син чоловіка, про якого мова, служить. Прикордонником. Йому 19.

Татусь - той, про кого мова - не виходить з хати півтора року. Боячись повістки.

Це хоррор такої концентрації, що я навіть описати його не візьмусь.

Коли діти, які не голосували, вихаркують вчинки батьків, які хотіли пєрєстать стрєлять. І шашликів хотіли. А натомість сховалися, сцуко, за спинами дітей. Своїх дітей.

Ось так і живемо. Поки.

~~~

Тамара Горіха Зерня

Світлана Самарська




півтора року в хаті... ого... ото сидень.

а от прикордонник -- то ж ніби й не страшно, безпечна і корупційна посада ніби як.


Ага, тут сразу 4 момента - 1) Светлане легко хейтить тех кто не выходит ей самой бусик не светит, 2) в 19 не мобилизируют значит сам пошел, 3) прикордонником тоже такое, может там а может там, 4) и в чем идея-то, в том что папа виноват что Путин напал?
katso
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 00:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Так їх як мінімум, двічі "підкорювали" на болотах. Спочатку в князівську добу Русі, а потім через Романових які пішли від Андрія Кобили. Принесли їм на болота християнську віру, та руську мову.
Ну-ну
Ще один історик...
Спочатку Візантія 200 років впроваджувала Християнство в Київській Русі(800-1000
Потім монголи 300 років рухались з азії в сторону Європи (залишаючи при владі Князів тих князівств які окупували)(1000-1300)
Потім 300 років топтались на місці (1300-1600)
Потім 300 років розширялись (1600-1900)

В тебе є 300 років щоб навязати педерації своє бачення розвитку?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 00:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Але якщо Захід не купить енергоносії то він не виготовить те чим ви стріляєте...

А це вже буде не потрібно...
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 00:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:А тоді стінка на стінку..а в москалів в 4 рази більше кулаків
Чим драка закінчиться при таких розкладах?

орків з кулаками перестріляємо з Максимів та Мосінок, знятих зі зберігання..
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 00:39

  budivelnik написав:
  flyman написав:Так їх як мінімум, двічі "підкорювали" на болотах. Спочатку в князівську добу Русі, а потім через Романових які пішли від Андрія Кобили. Принесли їм на болота християнську віру, та руську мову.
Ну-ну
Ще один історик...
Спочатку Візантія 200 років впроваджувала Християнство в Київській Русі(800-1000
Потім монголи 300 років рухались з азії в сторону Європи (залишаючи при владі Князів тих князівств які окупували)(1000-1300)
Потім 300 років топтались на місці (1300-1600)
Потім 300 років розширялись (1600-1900)

В тебе є 300 років щоб навязати педерації своє бачення розвитку?

Страшне іго, із 10% податку (більше чим 5% для ФОП), але ніякого ПДВ.
Знаючи українців та їх звичку прибіднятися, скиглити та "бити на жалість", що які нещасні можна щиро вірити в притіснення, Мартин Боруля (тогочасний герой Наруто-Боруто), як приклад.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 00:54

  flyman написав:Страшне іго, із 10% податку (більше чим 5% для ФОП), але ніякого ПДВ.
Погано якщо думаєш що щось знаєш -не маючи на це підстав.
Тоді ти просто віддавав 10% і НІЧОГО не ОТРИМУВАВ НАЗАД...
Ні середньої освіти
Ні медицини
Ні пенсії...

Знову маленький лікбез , я його вже один раз проводив, але як видно з першого разу не до всіх доходить...
Отже створюємо баланс з того що отримує людина і з того що вона платить...
Спочатку визначимо що платить
35 років*12 місяців*10000(середня, ми ж починаємо з мінімальної і ростемо років 15 , потім років 10 плато , потім вниз + статистика друкує суму з ПДФО)*40% (податки)=1,68млн грн
Тепер що отримує
Освіту за 0,5 млн грн
62 роки якоїсь медицини/охорони/благоустрій нехай на 500 грн/місяць=0,38 млн
10 років пенсії по 3500грн/місяць= 0,42 млн грн
Тепер підбиваєм
Заплатив 1,68 млн грн - отримав 0,5+0,38+0,42=1,3 млн грн-___ баланс 0,38 млн на користь держави ( в реалі тих хто не платив з 10000, а наприклад з 6000 або взагалі, або не 35 років)
Тепер визначаєм а який відсоток платив по правилам іга
0,38 млн/35 років*12 місяців*10000грн=9% при сплаті 40% від доходу
а при сплаті 5% від доходу виходить
35 років*12 місяців*10000*5%=0,21 млн сплатив - 1,3млн спожив
То такому треба ще 1 млн доплатити бо він навіть на себе не сплатив ....
Як бачиш зараз і жити краще і платити можна менше.
budivelnik
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