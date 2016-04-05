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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 21 лис, 2023 00:25
Denik написав:
Якщо рашка спробує воювати як у Другій Світовій: просто толпу з калашами уперед - то денні втрати зростуть в 100 разів. Нам є чим оборонятися в контактних боях. Це просто буде тир з невеликою втратою території. Тоді ми вб'ємо 10 млн, а потім все одно їх окупуємо.
Знову у вас прості рішення
Це зараз у Вас є чим стріляти...
Але якщо Захід не купить енергоносії то він не виготовить те чим ви стріляєте...
А тоді стінка на стінку..а в москалів в 4 рази більше кулаків
Чим драка закінчиться при таких розкладах?
А от коли педерація гроші отримує а технології ні, а захід маючи технології/гроші і купивши ресурси дає нам те що створив - то наш воїн прикритий західними технологіями наваляє 4 москалям прикритим москальськими технологіями.
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budivelnik
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Додано: Вів 21 лис, 2023 00:26
budivelnik написав: Denik написав: budivelnik написав:
Але педерацію треба розвалити , а раз так то витягнути якісь серьозні суми з Держави яка виникла на обломках педерації під час революції це те саме що змушувати Ющенка відповідати за дії Януковича.
розвалити а потім окупувати.
Трошки підівчіться..
Для того щоб окупувати території , населення якої не є лояльним до окупанта треба на захоплених територіях забезпечити співвідношення силовиків до населення як 1 до 20...
Ми не можемо створити армію силовиків в 7 млн які будуть тримати порядок на окупованій педерації чисельністю в 140 млн.
Так їх як мінімум, двічі "підкорювали" на болотах. Спочатку в князівську добу Русі, а потім через Романових які пішли від Андрія Кобили. Принесли їм на болота християнську віру, та руську мову.
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flyman
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Додано: Вів 21 лис, 2023 00:29
Bobua написав:
ДІТИ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА ВЧИНКИ СВОЇХ БАТЬКІВ
Час мобілізувати 18-20-річних студентів, а не дідів, – командир штурмового батальону 3 ОШБр.
«В чому проблема, що студенти? Ну і що? Студенти не мають воювати? Повинні. Вони підходять? Підходять. Вони, що не вміють, не готові, не народжені для війни? Ніхто не вміє, не готовий та не народжений для війни. Питання у підході до підготовки».
Знаєте у чому проблема?
У тому що ці діти ще жодного разу не проголосували на виборах.
Батьків їхніх мобілізуйте. Дорослих мужиків, резерв величезний. А дітей залиште у спокої.
￼￼￼
У когось з друзів прочитала почуту ним фразу: "війна - справа молодих".
І я згадала, що жах цієї фрази втілився у реальну історію з життя моїх далеких родичів. Які немилосердно хейтили мене у 2019-у.
А зараз син чоловіка, про якого мова, служить. Прикордонником. Йому 19.
Татусь - той, про кого мова - не виходить з хати півтора року. Боячись повістки.
Це хоррор такої концентрації, що я навіть описати його не візьмусь.
Коли діти, які не голосували, вихаркують вчинки батьків, які хотіли пєрєстать стрєлять. І шашликів хотіли. А натомість сховалися, сцуко, за спинами дітей. Своїх дітей.
Ось так і живемо. Поки.
~~~
Тамара Горіха Зерня
Світлана Самарська
півтора року в хаті... ого... ото сидень.
а от прикордонник -- то ж ніби й не страшно, безпечна і корупційна посада ніби як.
Ага, тут сразу 4 момента - 1) Светлане легко хейтить тех кто не выходит ей самой бусик не светит, 2) в 19 не мобилизируют значит сам пошел, 3) прикордонником тоже такое, может там а может там, 4) и в чем идея-то, в том что папа виноват что Путин напал?
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Додано: Вів 21 лис, 2023 00:32
flyman написав:
Так їх як мінімум, двічі "підкорювали" на болотах. Спочатку в князівську добу Русі, а потім через Романових які пішли від Андрія Кобили. Принесли їм на болота християнську віру, та руську мову.
Ну-ну
Ще один історик...
Спочатку Візантія 200 років впроваджувала Християнство в Київській Русі(800-1000
Потім монголи 300 років рухались з азії в сторону Європи (залишаючи при владі Князів тих князівств які окупували)(1000-1300)
Потім 300 років топтались на місці (1300-1600)
Потім 300 років розширялись (1600-1900)
В тебе є 300 років щоб навязати педерації своє бачення розвитку?
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budivelnik
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Додано: Вів 21 лис, 2023 00:36
budivelnik написав:
Але якщо Захід не купить енергоносії то він не виготовить те чим ви стріляєте...
А це вже буде не потрібно...
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Додано: Вів 21 лис, 2023 00:38
budivelnik написав:
А тоді стінка на стінку..а в москалів в 4 рази більше кулаків
Чим драка закінчиться при таких розкладах?
орків з кулаками перестріляємо з Максимів та Мосінок, знятих зі зберігання..
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Додано: Вів 21 лис, 2023 00:39
budivelnik написав: flyman написав:
Так їх як мінімум, двічі "підкорювали" на болотах. Спочатку в князівську добу Русі, а потім через Романових які пішли від Андрія Кобили. Принесли їм на болота християнську віру, та руську мову.
Ну-ну
Ще один історик...
Спочатку Візантія 200 років впроваджувала Християнство в Київській Русі(800-1000
Потім монголи 300 років рухались з азії в сторону Європи (залишаючи при владі Князів тих князівств які окупували)(1000-1300)
Потім 300 років топтались на місці (1300-1600)
Потім 300 років розширялись (1600-1900)
В тебе є 300 років щоб навязати педерації своє бачення розвитку?
Страшне іго, із 10% податку (більше чим 5% для ФОП), але ніякого ПДВ.
Знаючи українців та їх звичку прибіднятися, скиглити та "бити на жалість", що які нещасні можна щиро вірити в притіснення, Мартин Боруля (тогочасний герой Наруто-Боруто), як приклад.
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flyman
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Додано: Вів 21 лис, 2023 00:54
flyman написав:
Страшне іго, із 10% податку (більше чим 5% для ФОП), але ніякого ПДВ.
Погано якщо думаєш що щось знаєш -не маючи на це підстав.
Тоді ти просто віддавав 10% і НІЧОГО не ОТРИМУВАВ НАЗАД...
Ні середньої освіти
Ні медицини
Ні пенсії...
Знову маленький лікбез , я його вже один раз проводив, але як видно з першого разу не до всіх доходить...
Отже створюємо баланс з того що отримує людина і з того що вона платить...
Спочатку визначимо що платить
35 років*12 місяців*10000(середня, ми ж починаємо з мінімальної і ростемо років 15 , потім років 10 плато , потім вниз + статистика друкує суму з ПДФО)*40% (податки)=1,68млн грн
Тепер що отримує
Освіту за 0,5 млн грн
62 роки якоїсь медицини/охорони/благоустрій нехай на 500 грн/місяць=0,38 млн
10 років пенсії по 3500грн/місяць= 0,42 млн грн
Тепер підбиваєм
Заплатив 1,68 млн грн - отримав 0,5+0,38+0,42=1,3 млн грн-___ баланс 0,38 млн на користь держави ( в реалі тих хто не платив з 10000, а наприклад з 6000 або взагалі, або не 35 років)
Тепер визначаєм а який відсоток платив по правилам іга
0,38 млн/35 років*12 місяців*10000грн=9% при сплаті 40% від доходу
а при сплаті 5% від доходу виходить
35 років*12 місяців*10000*5%=0,21 млн сплатив - 1,3млн спожив
То такому треба ще 1 млн доплатити бо він навіть на себе не сплатив ....
Як бачиш зараз і жити краще і платити можна менше.
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budivelnik
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Додано: Вів 21 лис, 2023 01:22
budivelnik написав:
А тоді стінка на стінку..а в москалів в 4 рази більше кулаків
Мобілізаційний ресурс у Путіна не набагато більший, ніж в Україні. "СВО" для росіян - це як АТО для нас. Ніхто там війною особливо не переймається. Мобілізують в основному тих хто потрапив на гачок - зеків, боржників, невдах. І мобілізують силоміць. Якби в України була політична воля, при тотальній мобілізації в 2022 ми б могли мобілізувати більше, ніж Путін.
Щоб перемогти у цій війні - потрібно лише перевершили рівень мобілізації за півроку за тих, кого в рашці спіймали на гачок.
Якщо там СВО як АТО, то уявіть, що Порошенко в 2016 році об'явив би мобілізацію значної кількості населення - був би посланий.
Перемога у війні - лише політична воля керівництва України.
Більшість мобілізованих просто на полігонах відсидяться, або можуть зайняти місце сотень тисяч поліцейських, тилового забезпечення і все таке інше. Яких відправлять на фронт. Бо Зеленський казав, що у нього 1 млн штиків, але в ці штики записані і ті, хто в тилу сидить.
Востаннє редагувалось Zebra
в Вів 21 лис, 2023 01:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 21 лис, 2023 01:23
Zebra написав:
Щоб перемогти у цій війні - потрібно лише перевершили рівень мобілізації за півроку за тих, кого в рашці спіймали на гачок.
а стрелять мобики будут из палок?
Zebra написав:
Перемога у війні - лише політична воля керівництва України.
я думаю Зеленский бы душу продал за лавры победителя. Если бы ему предложили.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 21 лис, 2023 01:24, всього редагувалось 1 раз.
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