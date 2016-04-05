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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5603560456055606
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 01:24

  vitaliiangel написав:
  Zebra написав:Щоб перемогти у цій війні - потрібно лише перевершили рівень мобілізації за півроку за тих, кого в рашці спіймали на гачок.
а стрелять мобики будут из палок?

Мобики будут просто сидеть в патрульной полиции, или погранцами на границе с беларусью.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 01:26

  Zebra написав:Мобики будут просто сидеть в патрульной полиции, или погранцами на границе с беларусью.
да сейчас полицмэн или погранец уступит кому то своё насиженное место. Как и чиновник любого калибра.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 01:27

  vitaliiangel написав:
  Zebra написав:Мобики будут просто сидеть в патрульной полиции, или погранцами на границе с беларусью.
да сейчас полимэн или погранец уступит кому то своё насиженное место.

Так я ж и пишу - политической воли не было. А может кто и заинтересован затянуть войну, и не только в Украине, чтоб убить побольше русских.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 02:46

  Xenon написав:скільки вже можна балачки про те що Захід хоче знящення кацапів і розвалу раші?!

Як раз Заходу і не вигідно розвалювати рашу.
Тому що тоді пропадає сенс існування НАТО, не буде більше жахливої лякачки у вигляді раші; і як тоді виділяти мільярди і триліони на нову зброю?!

Лякачка - "а то путін нападьот!" вигідна Заходу як ніколи

Боже, це руснява консерва навіть цей слоган дістала...
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