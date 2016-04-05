«Выбор очень простой. Если мы готовы отправить еще 300 000 или 500 000 жизней украинских солдат для захвата Крыма и освобождения Донбасса, и если мы получим нужное количество танков и F16 с запада, мы сможем это сделать», — сказал Омелян. «Но я не вижу еще 500 000 человек, готовых умереть, и я не вижу готовности Запада послать тот тип и количество оружия, которое нам понадобится».



Мать плачет возле могилы сына во время церемонии захоронения на Лычаковском кладбище во Львове.

Мать плачет возле могилы сына во время церемонии захоронения на Лычаковском кладбище во Львове в субботу. Фотография: Global Images Ukraine/Getty Images

Другой вариант, по словам Омеляна, — это «соглашение о прекращении огня, чтобы провести великие реформы, стать членом НАТО и ЕС, затем Россия рухнет, а позже мы вернем Крым и Донбасс».



Однако это может быть принятием желаемого за действительное

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Чихоцкий, бывший посол Польши, сказал, что очевидно, что в последние месяцы произошел всплеск политической борьбы. «Политика вернулась в Украину», — сказал он. «Первоначальная консолидация одной объединенной силы, борющейся со злом, теперь все по-другому».