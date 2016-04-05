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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5603560456055606
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 01:24

  vitaliiangel написав:
  Zebra написав:Щоб перемогти у цій війні - потрібно лише перевершили рівень мобілізації за півроку за тих, кого в рашці спіймали на гачок.
а стрелять мобики будут из палок?

Мобики будут просто сидеть в патрульной полиции, или погранцами на границе с беларусью.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 01:26

  Zebra написав:Мобики будут просто сидеть в патрульной полиции, или погранцами на границе с беларусью.
да сейчас полицмэн или погранец уступит кому то своё насиженное место. Как и чиновник любого калибра.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 01:27

  vitaliiangel написав:
  Zebra написав:Мобики будут просто сидеть в патрульной полиции, или погранцами на границе с беларусью.
да сейчас полимэн или погранец уступит кому то своё насиженное место.

Так я ж и пишу - политической воли не было. А может кто и заинтересован затянуть войну, и не только в Украине, чтоб убить побольше русских.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 02:46

  Xenon написав:скільки вже можна балачки про те що Захід хоче знящення кацапів і розвалу раші?!

Як раз Заходу і не вигідно розвалювати рашу.
Тому що тоді пропадає сенс існування НАТО, не буде більше жахливої лякачки у вигляді раші; і як тоді виділяти мільярди і триліони на нову зброю?!

Лякачка - "а то путін нападьот!" вигідна Заходу як ніколи

Боже, це руснява консерва навіть цей слоган дістала...
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 03:36

  prodigy написав:
Підтримувані Іраном єменські хусити захопили вантажне судно Galaxy Leader із міжнародним цивільним екіпажем, в тому числі українським, у Червоному морі.


https://www.pravda.com.ua/news/2023/11/19/7429441/

Раніше речник пов'язаного з Іраном військового угруповання "Хуті" Ях'я Сареа заявив, що в неділю угруповання націлиться на всі кораблі, що належать або експлуатуються ізраїльськими компаніями чи несуть ізраїльський прапор.

Речник закликав усі країни відкликати своїх громадян, які працюють у складі екіпажів таких кораблів(це повна маячня)
до речі, перший випадок в історії захвату судна такого типу, бо потрапити з води на судно майже неможливо завдяки високому надводному борту (більше 10м до кормової щвартової палуби (але там ми все наглухо скрізь перекривали колючим дротом, типу Гюрза)

Йеменские повстанцы-хуситы опубликовали видеозапись, на которой, как сообщается, видно, как вооруженные люди выпрыгивают из вертолета и захватывают грузовое судно в Красном море

https://www.theguardian.com/world/live/2023/nov/20/israel-hamas-war-live-updates-hostages-al-shifa-hospital-gaza-hamas-attack?page=with:block-655ba08a8f08b5b565f2fc1a#block-655ba08a8f08b5b565f2fc1a
По ссылке есть и видео.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 04:12

«Выбор очень простой. Если мы готовы отправить еще 300 000 или 500 000 жизней украинских солдат для захвата Крыма и освобождения Донбасса, и если мы получим нужное количество танков и F16 с запада, мы сможем это сделать», — сказал Омелян. «Но я не вижу еще 500 000 человек, готовых умереть, и я не вижу готовности Запада послать тот тип и количество оружия, которое нам понадобится».

Мать плачет возле могилы сына во время церемонии захоронения на Лычаковском кладбище во Львове.
Мать плачет возле могилы сына во время церемонии захоронения на Лычаковском кладбище во Львове в субботу. Фотография: Global Images Ukraine/Getty Images
Другой вариант, по словам Омеляна, — это «соглашение о прекращении огня, чтобы провести великие реформы, стать членом НАТО и ЕС, затем Россия рухнет, а позже мы вернем Крым и Донбасс».

Однако это может быть принятием желаемого за действительное
........
Чихоцкий, бывший посол Польши, сказал, что очевидно, что в последние месяцы произошел всплеск политической борьбы. «Политика вернулась в Украину», — сказал он. «Первоначальная консолидация одной объединенной силы, борющейся со злом, теперь все по-другому».

https://www.theguardian.com/world/2023/nov/20/ukrainian-optimism-fades-at-start-of-another-winter-of-war
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