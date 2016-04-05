Раніше речник пов'язаного з Іраном військового угруповання "Хуті" Ях'я Сареа заявив, що в неділю угруповання націлиться на всі кораблі, що належать або експлуатуються ізраїльськими компаніями чи несуть ізраїльський прапор.
Речник закликав усі країни відкликати своїх громадян, які працюють у складі екіпажів таких кораблів(це повна маячня) до речі, перший випадок в історії захвату судна такого типу, бо потрапити з води на судно майже неможливо завдяки високому надводному борту (більше 10м до кормової щвартової палуби (але там ми все наглухо скрізь перекривали колючим дротом, типу Гюрза)
Йеменские повстанцы-хуситы опубликовали видеозапись, на которой, как сообщается, видно, как вооруженные люди выпрыгивают из вертолета и захватывают грузовое судно в Красном море
«Выбор очень простой. Если мы готовы отправить еще 300 000 или 500 000 жизней украинских солдат для захвата Крыма и освобождения Донбасса, и если мы получим нужное количество танков и F16 с запада, мы сможем это сделать», — сказал Омелян. «Но я не вижу еще 500 000 человек, готовых умереть, и я не вижу готовности Запада послать тот тип и количество оружия, которое нам понадобится».
Другой вариант, по словам Омеляна, — это «соглашение о прекращении огня, чтобы провести великие реформы, стать членом НАТО и ЕС, затем Россия рухнет, а позже мы вернем Крым и Донбасс».
Однако это может быть принятием желаемого за действительное ........ Чихоцкий, бывший посол Польши, сказал, что очевидно, что в последние месяцы произошел всплеск политической борьбы. «Политика вернулась в Украину», — сказал он. «Первоначальная консолидация одной объединенной силы, борющейся со злом, теперь все по-другому».