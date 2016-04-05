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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5603560456055606
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 01:26

  Zebra написав:Мобики будут просто сидеть в патрульной полиции, или погранцами на границе с беларусью.
да сейчас полицмэн или погранец уступит кому то своё насиженное место. Как и чиновник любого калибра.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 01:27

  vitaliiangel написав:
  Zebra написав:Мобики будут просто сидеть в патрульной полиции, или погранцами на границе с беларусью.
да сейчас полимэн или погранец уступит кому то своё насиженное место.

Так я ж и пишу - политической воли не было. А может кто и заинтересован затянуть войну, и не только в Украине, чтоб убить побольше русских.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 02:46

  Xenon написав:скільки вже можна балачки про те що Захід хоче знящення кацапів і розвалу раші?!

Як раз Заходу і не вигідно розвалювати рашу.
Тому що тоді пропадає сенс існування НАТО, не буде більше жахливої лякачки у вигляді раші; і як тоді виділяти мільярди і триліони на нову зброю?!

Лякачка - "а то путін нападьот!" вигідна Заходу як ніколи

Боже, це руснява консерва навіть цей слоган дістала...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 03:36

  prodigy написав:
Підтримувані Іраном єменські хусити захопили вантажне судно Galaxy Leader із міжнародним цивільним екіпажем, в тому числі українським, у Червоному морі.


https://www.pravda.com.ua/news/2023/11/19/7429441/

Раніше речник пов'язаного з Іраном військового угруповання "Хуті" Ях'я Сареа заявив, що в неділю угруповання націлиться на всі кораблі, що належать або експлуатуються ізраїльськими компаніями чи несуть ізраїльський прапор.

Речник закликав усі країни відкликати своїх громадян, які працюють у складі екіпажів таких кораблів(це повна маячня)
до речі, перший випадок в історії захвату судна такого типу, бо потрапити з води на судно майже неможливо завдяки високому надводному борту (більше 10м до кормової щвартової палуби (але там ми все наглухо скрізь перекривали колючим дротом, типу Гюрза)

Йеменские повстанцы-хуситы опубликовали видеозапись, на которой, как сообщается, видно, как вооруженные люди выпрыгивают из вертолета и захватывают грузовое судно в Красном море

https://www.theguardian.com/world/live/2023/nov/20/israel-hamas-war-live-updates-hostages-al-shifa-hospital-gaza-hamas-attack?page=with:block-655ba08a8f08b5b565f2fc1a#block-655ba08a8f08b5b565f2fc1a
По ссылке есть и видео.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 04:12

«Выбор очень простой. Если мы готовы отправить еще 300 000 или 500 000 жизней украинских солдат для захвата Крыма и освобождения Донбасса, и если мы получим нужное количество танков и F16 с запада, мы сможем это сделать», — сказал Омелян. «Но я не вижу еще 500 000 человек, готовых умереть, и я не вижу готовности Запада послать тот тип и количество оружия, которое нам понадобится».

Другой вариант, по словам Омеляна, — это «соглашение о прекращении огня, чтобы провести великие реформы, стать членом НАТО и ЕС, затем Россия рухнет, а позже мы вернем Крым и Донбасс».

Однако это может быть принятием желаемого за действительное
........
Чихоцкий, бывший посол Польши, сказал, что очевидно, что в последние месяцы произошел всплеск политической борьбы. «Политика вернулась в Украину», — сказал он. «Первоначальная консолидация одной объединенной силы, борющейся со злом, теперь все по-другому».

https://www.theguardian.com/world/2023/nov/20/ukrainian-optimism-fades-at-start-of-another-winter-of-war
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 10:24

Поставки снарядов Украине сократились более чем на 30% после начала конфликта на Ближнем Востоке, — ABC News.

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 10:50

  Xenon написав:
Поставки снарядов Украине сократились более чем на 30% после начала конфликта на Ближнем Востоке, — ABC News.


Это не из-за войны на Востоке, а из-за политического кризиса в Штатах и общего истощения запасов.
Просто совпало.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 12:24

  budivelnik написав:
  Denik написав:
  budivelnik написав:Приблизний розклад на сьогодні
30 грн/км під замовленням,
на 1 км замовлення треба проїхати 1,5 км = 7 грн/км витрати на паливо=10 на км замовлення
5 грн комісійні оператора
4 грн витрати на амортизацію авто
3 грн отримає податкова
8 грн отримає на руки водій , за 12 годин проїде 120-150 км..тобто 1000-1200 грн/зміна
15 змін по 12 годин=180 годин в місяць=15000-18000 грн і 8000-10000 дохід Держави ( не забуваймо що оператари також платять податки)
Так що візуально -таксі це вольниця - реально нормально працюючий і вигідний для Держави бізнес.
7*(120 - 150) = 840 - 1050 грн. витрат на паливо за зміну.
12600 - 15750 - місячні витрати на паливо з яких 15% або 1900 - 2360 грн потрапить в бюджет орків через закупівлю палива в Угорщині, Туреччині, Болгарії, або контрабандних сумішей.
1 В мого молодшого електромобілі - там 7000 грн електроенергії на авто за місяць
2 Електрогенерація в Україні
55% - АЕС
10%-СЕС+ВЕС
5% -ГЕС+ГАЕС
20%-ТЕС на вугіллі
10%-ТЕС на газу
Тобто максимум що можуть отримати педераційники від електротаксі це 500 грн/місяць за газ
3 На очах збільшується відсоток електромобілів
4 Не варто бути святішим від Папи Римського
Ми отримуємо за транзит газу з педерації десь близько 3 млрд доларів
При цьому педерація отримує від транзитованого нами газу десь 12 млрд доларів..
Ми можемо зупинити транзит...і вийде назло ворогу вуха відморожу.

Навіть якщо ВЕСЬ світ на 100% зупинить експорт енергоносіїв з педерації - то педерація ще з пів року повоює..а пів року їй достатньо щоб мясними штурмами дійти до Львова...у нас же також енергоносіїв не буде і зброї від Заходу не буде(бо вона на 30% виготовляється з російських енергоносіїв)

Так що запамятайте
Благими побажаннями вистелена дорога в ад
А прості рішення це ще гірше.

У продовження теми:
https://zn.ua/ukr/energetics/polskij-is ... muyPmiFQJY
Деякий розбаланс почав спостерігатися ще у жовтні, коли набули чинності зміни до Митного кодексу. Зокрема, був посилений документарний контроль за походженням ресурсу. Раніше повідомлялося, що з країн Балтії та з Польщі в Україну прямували мікси, основу яких становив російський LPG. Із 17 жовтня імпортер має надавати митниці пакет документів на весь ланцюжок поставки ресурсу, починаючи від виробника.

Характерно, що це попри проблеми з поляками, а також фактичне закриття постачань із Молдови й Болгарії, які засвітились у зв’язках з російським паливом.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 12:32

  Bobua написав:
ДІТИ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА ВЧИНКИ СВОЇХ БАТЬКІВ

Час мобілізувати 18-20-річних студентів, а не дідів, – командир штурмового батальону 3 ОШБр.

«В чому проблема, що студенти? Ну і що? Студенти не мають воювати? Повинні. Вони підходять? Підходять. Вони, що не вміють, не готові, не народжені для війни? Ніхто не вміє, не готовий та не народжений для війни. Питання у підході до підготовки».

Знаєте у чому проблема?

У тому що ці діти ще жодного разу не проголосували на виборах.

Батьків їхніх мобілізуйте. Дорослих мужиків, резерв величезний. А дітей залиште у спокої.

.

Ага. Піська в банку з під майонезу не влазить і далі діти... :lol:
Нащо україні стіки людей з вищою освітою в нас і так наплодили юрістів й менеджерів вище всякої міри. Та й на технічних спеціальностях вакансій зара нема. Ну мож за лікарями бронь залишити. І то з третього курсу можно б забирати на практику.
І так бюджет переобтяжений ще на нікому не потрібну освіту витрачатись.
А потім дивуємось, що російські мобіки бігають а наші ледве ходять.
Поки до керівництва країни не прийдуть військові країна не стане на військові рейки.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 12:36

  Denik написав:У продовження теми:
https://zn.ua/ukr/energetics/polskij-is ... muyPmiFQJY
Деякий розбаланс почав спостерігатися ще у жовтні, коли набули чинності зміни до Митного кодексу. Зокрема, був посилений документарний контроль за походженням ресурсу. Раніше повідомлялося, що з країн Балтії та з Польщі в Україну прямували мікси, основу яких становив російський LPG. Із 17 жовтня імпортер має надавати митниці пакет документів на весь ланцюжок поставки ресурсу, починаючи від виробника.

Характерно, що це попри проблеми з поляками, а також фактичне закриття постачань із Молдови й Болгарії, які засвітились у зв’язках з російським паливом.

які мікси, якщо заявлено, що Україна обходиться газом власного видобування
flyman
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