Раніше речник пов'язаного з Іраном військового угруповання "Хуті" Ях'я Сареа заявив, що в неділю угруповання націлиться на всі кораблі, що належать або експлуатуються ізраїльськими компаніями чи несуть ізраїльський прапор.
Речник закликав усі країни відкликати своїх громадян, які працюють у складі екіпажів таких кораблів(це повна маячня) до речі, перший випадок в історії захвату судна такого типу, бо потрапити з води на судно майже неможливо завдяки високому надводному борту (більше 10м до кормової щвартової палуби (але там ми все наглухо скрізь перекривали колючим дротом, типу Гюрза)
Йеменские повстанцы-хуситы опубликовали видеозапись, на которой, как сообщается, видно, как вооруженные люди выпрыгивают из вертолета и захватывают грузовое судно в Красном море
«Выбор очень простой. Если мы готовы отправить еще 300 000 или 500 000 жизней украинских солдат для захвата Крыма и освобождения Донбасса, и если мы получим нужное количество танков и F16 с запада, мы сможем это сделать», — сказал Омелян. «Но я не вижу еще 500 000 человек, готовых умереть, и я не вижу готовности Запада послать тот тип и количество оружия, которое нам понадобится».
Другой вариант, по словам Омеляна, — это «соглашение о прекращении огня, чтобы провести великие реформы, стать членом НАТО и ЕС, затем Россия рухнет, а позже мы вернем Крым и Донбасс».
Однако это может быть принятием желаемого за действительное ........ Чихоцкий, бывший посол Польши, сказал, что очевидно, что в последние месяцы произошел всплеск политической борьбы. «Политика вернулась в Украину», — сказал он. «Первоначальная консолидация одной объединенной силы, борющейся со злом, теперь все по-другому».
budivelnik написав:Приблизний розклад на сьогодні 30 грн/км під замовленням, на 1 км замовлення треба проїхати 1,5 км = 7 грн/км витрати на паливо=10 на км замовлення 5 грн комісійні оператора 4 грн витрати на амортизацію авто 3 грн отримає податкова 8 грн отримає на руки водій , за 12 годин проїде 120-150 км..тобто 1000-1200 грн/зміна 15 змін по 12 годин=180 годин в місяць=15000-18000 грн і 8000-10000 дохід Держави ( не забуваймо що оператари також платять податки) Так що візуально -таксі це вольниця - реально нормально працюючий і вигідний для Держави бізнес.
7*(120 - 150) = 840 - 1050 грн. витрат на паливо за зміну. 12600 - 15750 - місячні витрати на паливо з яких 15% або 1900 - 2360 грн потрапить в бюджет орків через закупівлю палива в Угорщині, Туреччині, Болгарії, або контрабандних сумішей.
1 В мого молодшого електромобілі - там 7000 грн електроенергії на авто за місяць 2 Електрогенерація в Україні 55% - АЕС 10%-СЕС+ВЕС 5% -ГЕС+ГАЕС 20%-ТЕС на вугіллі 10%-ТЕС на газу Тобто максимум що можуть отримати педераційники від електротаксі це 500 грн/місяць за газ 3 На очах збільшується відсоток електромобілів 4 Не варто бути святішим від Папи Римського Ми отримуємо за транзит газу з педерації десь близько 3 млрд доларів При цьому педерація отримує від транзитованого нами газу десь 12 млрд доларів.. Ми можемо зупинити транзит...і вийде назло ворогу вуха відморожу.
Навіть якщо ВЕСЬ світ на 100% зупинить експорт енергоносіїв з педерації - то педерація ще з пів року повоює..а пів року їй достатньо щоб мясними штурмами дійти до Львова...у нас же також енергоносіїв не буде і зброї від Заходу не буде(бо вона на 30% виготовляється з російських енергоносіїв)
Так що запамятайте Благими побажаннями вистелена дорога в ад А прості рішення це ще гірше.
Деякий розбаланс почав спостерігатися ще у жовтні, коли набули чинності зміни до Митного кодексу. Зокрема, був посилений документарний контроль за походженням ресурсу. Раніше повідомлялося, що з країн Балтії та з Польщі в Україну прямували мікси, основу яких становив російський LPG. Із 17 жовтня імпортер має надавати митниці пакет документів на весь ланцюжок поставки ресурсу, починаючи від виробника.
Характерно, що це попри проблеми з поляками, а також фактичне закриття постачань із Молдови й Болгарії, які засвітились у зв’язках з російським паливом.
Bobua написав: ДІТИ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА ВЧИНКИ СВОЇХ БАТЬКІВ
Час мобілізувати 18-20-річних студентів, а не дідів, – командир штурмового батальону 3 ОШБр.
«В чому проблема, що студенти? Ну і що? Студенти не мають воювати? Повинні. Вони підходять? Підходять. Вони, що не вміють, не готові, не народжені для війни? Ніхто не вміє, не готовий та не народжений для війни. Питання у підході до підготовки».
Знаєте у чому проблема?
У тому що ці діти ще жодного разу не проголосували на виборах.
Батьків їхніх мобілізуйте. Дорослих мужиків, резерв величезний. А дітей залиште у спокої.
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Ага. Піська в банку з під майонезу не влазить і далі діти... Нащо україні стіки людей з вищою освітою в нас і так наплодили юрістів й менеджерів вище всякої міри. Та й на технічних спеціальностях вакансій зара нема. Ну мож за лікарями бронь залишити. І то з третього курсу можно б забирати на практику. І так бюджет переобтяжений ще на нікому не потрібну освіту витрачатись. А потім дивуємось, що російські мобіки бігають а наші ледве ходять. Поки до керівництва країни не прийдуть військові країна не стане на військові рейки.
Деякий розбаланс почав спостерігатися ще у жовтні, коли набули чинності зміни до Митного кодексу. Зокрема, був посилений документарний контроль за походженням ресурсу. Раніше повідомлялося, що з країн Балтії та з Польщі в Україну прямували мікси, основу яких становив російський LPG. Із 17 жовтня імпортер має надавати митниці пакет документів на весь ланцюжок поставки ресурсу, починаючи від виробника.
Характерно, що це попри проблеми з поляками, а також фактичне закриття постачань із Молдови й Болгарії, які засвітились у зв’язках з російським паливом.
які мікси, якщо заявлено, що Україна обходиться газом власного видобування
fler написав: Тому нас будуть підтримувати, поки загроза для інших країн не зникне. А це можливо тільки якщо Україна переможе.
Так и я поясню: логика уровня "потому, что гладиолус" -- из "нужно максимально тянуть время" каким-то макаром плавно переходим на "Україна переможе"...
Хто пропонує тягнути час? Швидше не виходить через недостатні обсяги допомоги. США змушують країни ЄС нарощувати військові бюджети та обсяги допомоги Україні і принципово не хочуть робити це "замість" країн ЄС. У них є домовленості на цей рахунок. До речі, сьогодні о 21-30 закрили збір на 3,8+ млн.грн. для військових, що працюють на Херсонському напрямку. Гроші зібрали за годину
_hunter написав:Да, підтримувати будуть -- "на уровне жизнеобеспечения". Но украинские танки на красной площади от такой поддержки не появятся.
Оце так логіка! Соромлюсь запитати, навіщо нам та червона площа?
_hunter написав:Ну и еще немного офтопа -- просто для понимания перспектив.. -- зеля там какую дыру в бюджете напланировал -- зо лярдов?
09 листопада 2023 року Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроект № 10000 «Про Державний бюджет України на 2024 рік». Що заважає ознайомитись із документом?
>>> Хто пропонує тягнути час? вроде напрямую из той прогрессии
fler написав:За рік часу загроза війни для Естонії фактично була зведена до мінімуму, тепер виснажливі бої можуть бути в Литві, а ще через рік (якщо Україна зможе стримувати кацапню) може й Латвію перетворять на неприступну фортецю.
следует? -- за 10 лет всю Европу и немного Африки на непреступную крепость розбудують
>>> Соромлюсь запитати, навіщо нам та червона площа? Стесняюсь спросить: а дальше предложение вы прочитать не осилили? -- и вопрос не заметили?
>>> Що заважає ознайомитись із документом? Ничего, кроме риторичности вопроса