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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5604560556065607
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 12:38

  Banderlog написав:
  Bobua написав:
ДІТИ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА ВЧИНКИ СВОЇХ БАТЬКІВ

Час мобілізувати 18-20-річних студентів, а не дідів, – командир штурмового батальону 3 ОШБр.

«В чому проблема, що студенти? Ну і що? Студенти не мають воювати? Повинні. Вони підходять? Підходять. Вони, що не вміють, не готові, не народжені для війни? Ніхто не вміє, не готовий та не народжений для війни. Питання у підході до підготовки».

Знаєте у чому проблема?

У тому що ці діти ще жодного разу не проголосували на виборах.

Батьків їхніх мобілізуйте. Дорослих мужиків, резерв величезний. А дітей залиште у спокої.

.

Ага. Піська в банку з під майонезу не влазить і далі діти... :lol:
Нащо україні стіки людей з вищою освітою в нас і так наплодили юрістів й менеджерів вище всякої міри. Та й на технічних спеціальностях вакансій зара нема. Ну мож за лікарями бронь залишити. І то з третього курсу можно б забирати на практику.
І так бюджет переобтяжений ще на нікому не потрібну освіту витрачатись.
А потім дивуємось, що російські мобіки бігають а наші ледве ходять.
Поки до керівництва країни не прийдуть військові країна не стане на військові рейки.

мобілізаційний резерв, якого ніби-то нема, але він як суслик є (це ще не враховуючи держслужбовців, до яких будівельник чомусь прираховує двірників та інший обслуговуючий персонал, хіба міністра ЖКХ)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 12:43

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Так и я поясню: логика уровня "потому, что гладиолус" -- из "нужно максимально тянуть время" каким-то макаром плавно переходим на "Україна переможе"...
Да, підтримувати будуть -- "на уровне жизнеобеспечения". Но украинские танки на красной площади от такой поддержки не появятся.
Или что вы Пэрэмогой называете? -- "не потерять границы 22-го года к году 28-му"?
1 Тягнути треба поки демократично-капіталістичне розкрутить свій економічний маховик
З історії - до 1942 срср не допомагали , в 1944 відкрили другий фронт
Авторитарно/диктатурне суспільство педерації розкручується швидше..але в нього стеля бо воно 2% світового ВВП , а в наших союзників 40%
2 В нас вклали 100 млрд , заарештували педераційних 300 млрд
Для того щоб повернути своє - треба щоб офіційно педерація від цих 300 млрд відмовилась , а ми зобовязались погасити витрати союзників з цих 300 млрд...
Так як нам також треба буде своє відновлювати, то ще рік повоюєм , нам дадуть ще 50 млрд(загальна сума 150 млрд) потім педерація має розвалитись ..і союзники при своїх, у нас 300 млрд - 150 млрд повернути союзнакм і тільки в педерації
мінус 300 млрд арештованих
мінус 200 млрд витрат на війну...
Тобто на одного диктатора менше при затратах 0 грошей і 300 000 життів з нашого боку

Потому как был реальный риск весь континент потерять -- сейчас даже близко ничего похожего нет.

ПО тем же ранее заключенным газовым договорам с Германией -- вообще никому этот Диктатор не мешал -- вряд ли он хоть в каком то виде в уровнении участвует.
Так это за один год 0.3 ляма -- а сколько лет еще осталось?.. :oops:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 13:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:які мікси, якщо заявлено, що Україна обходиться газом власного видобування

LPG - то пропан-бутан. А власний видобуток - то метан.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 13:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Мобілізують в основному тих хто потрапив на гачок - зеків, боржників, невдах. І мобілізують силоміць.
Вот довелось спілкуватись із далекими родичами які свого часу вийшли заміж за москаля, а недавно втікли в Україну, щоб сина від мобілізації врятувати.
Так от з їх точки зору зовсім не так виглядає мобілізація: а поїхав чоловік Маші на СВО - за місяць розрахувались з боргами, потім ще за 2-3 місяці закупили айфони/шуби/пральні машини, і далі в іпотеку взяли квартиру чи ладу в кредит. І тепер Галя, і Клава пиляє свої чоловіків, щоб ті теж йшли заробляти нормальні гроші, а не сиділи за 30к і бухали.
І ще дуже дивувались чому в нас всякі швидкі гроші рекламують, а мобілізацію - ні.
Дюрі-бачі
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