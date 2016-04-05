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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 21 лис, 2023 12:43
budivelnik написав: _hunter написав:
Так и я поясню: логика уровня "потому, что гладиолус" -- из "нужно максимально тянуть время" каким-то макаром плавно переходим на "Україна переможе"...
Да, підтримувати будуть -- "на уровне жизнеобеспечения". Но украинские танки на красной площади от такой поддержки не появятся.
Или что вы Пэрэмогой называете? -- "не потерять границы 22-го года к году 28-му"?
1 Тягнути треба поки демократично-капіталістичне розкрутить свій економічний маховикЗ історії - до 1942 срср не допомагали , в 1944 відкрили другий фронт
Авторитарно/диктатурне суспільство педерації розкручується швидше..але в нього стеля бо воно 2% світового ВВП , а в наших союзників 40%
2 В нас вклали 100 млрд , заарештували педераційних 300 млрд
Для того щоб повернути своє - треба щоб офіційно педерація від цих 300 млрд відмовилась , а ми зобовязались погасити витрати союзників з цих 300 млрд...
Так як нам також треба буде своє відновлювати, то ще рік повоюєм , нам дадуть ще 50 млрд(загальна сума 150 млрд) потім педерація має розвалитись ..і союзники при своїх, у нас 300 млрд - 150 млрд повернути союзнакм і тільки в педерації
мінус 300 млрд арештованих
мінус 200 млрд витрат на війну...Тобто на одного диктатора менше при затратах 0 грошей і 300 000 життів з нашого боку
Потому как был реальный риск весь континент потерять -- сейчас даже близко ничего похожего нет.
ПО тем же ранее заключенным газовым договорам с Германией -- вообще никому этот Диктатор не мешал -- вряд ли он хоть в каком то виде в уровнении участвует.
Так это за один год 0.3 ляма -- а сколько лет еще осталось?..
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Додано: Вів 21 лис, 2023 13:37
flyman написав:
які мікси, якщо заявлено, що Україна обходиться газом власного видобування
LPG - то пропан-бутан. А власний видобуток - то метан.
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Додано: Вів 21 лис, 2023 13:41
Zebra написав:
Мобілізують в основному тих хто потрапив на гачок - зеків, боржників, невдах. І мобілізують силоміць.
Вот довелось спілкуватись із далекими родичами які свого часу вийшли заміж за москаля, а недавно втікли в Україну, щоб сина від мобілізації врятувати.
Так от з їх точки зору зовсім не так виглядає мобілізація: а поїхав чоловік Маші на СВО - за місяць розрахувались з боргами, потім ще за 2-3 місяці закупили айфони/шуби/пральні машини, і далі в іпотеку взяли квартиру чи ладу в кредит. І тепер Галя, і Клава пиляє свої чоловіків, щоб ті теж йшли заробляти нормальні гроші, а не сиділи за 30к і бухали.
І ще дуже дивувались чому в нас всякі швидкі гроші рекламують, а мобілізацію - ні.
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Додано: Вів 21 лис, 2023 14:17
katso написав: Bobua написав:
ДІТИ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА ВЧИНКИ СВОЇХ БАТЬКІВ
Час мобілізувати 18-20-річних студентів, а не дідів, – командир штурмового батальону 3 ОШБр.
«В чому проблема, що студенти? Ну і що? Студенти не мають воювати? Повинні. Вони підходять? Підходять. Вони, що не вміють, не готові, не народжені для війни? Ніхто не вміє, не готовий та не народжений для війни. Питання у підході до підготовки».
Знаєте у чому проблема?
У тому що ці діти ще жодного разу не проголосували на виборах.
Батьків їхніх мобілізуйте. Дорослих мужиків, резерв величезний. А дітей залиште у спокої.
￼￼￼
У когось з друзів прочитала почуту ним фразу: "війна - справа молодих".
І я згадала, що жах цієї фрази втілився у реальну історію з життя моїх далеких родичів. Які немилосердно хейтили мене у 2019-у.
А зараз син чоловіка, про якого мова, служить. Прикордонником. Йому 19.
Татусь - той, про кого мова - не виходить з хати півтора року. Боячись повістки.
Це хоррор такої концентрації, що я навіть описати його не візьмусь.
Коли діти, які не голосували, вихаркують вчинки батьків, які хотіли пєрєстать стрєлять. І шашликів хотіли. А натомість сховалися, сцуко, за спинами дітей. Своїх дітей.
Ось так і живемо. Поки.
~~~
Тамара Горіха Зерня
Світлана Самарська
півтора року в хаті... ого... ото сидень.
а от прикордонник -- то ж ніби й не страшно, безпечна і корупційна посада ніби як.
Ага, тут сразу 4 момента - 1) Светлане легко хейтить тех кто не выходит ей самой бусик не светит, 2) в 19 не мобилизируют значит сам пошел, 3) прикордонником тоже такое, может там а может там, 4) и в чем идея-то, в том что папа виноват что Путин напал?
1) ага...
2) міг бути строковик? і цьому ще дуже фін.пощастило.
3) де? на всіх кордонах після 1.4.22 спокійно ж -- війна ніби лише по лінії розмежування в Укнаїні...
4) ідея -- що “папа” не має законодавчої змоги підмінити сина (напр., кожному по 2роки), навіть якби хотів, а мав би ж хотіти, чи як?
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Додано: Вів 21 лис, 2023 14:20
Banderlog написав: Bobua написав:
ДІТИ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА ВЧИНКИ СВОЇХ БАТЬКІВ
Час мобілізувати 18-20-річних студентів, а не дідів, – командир штурмового батальону 3 ОШБр.
«В чому проблема, що студенти? Ну і що? Студенти не мають воювати? Повинні. Вони підходять? Підходять. Вони, що не вміють, не готові, не народжені для війни? Ніхто не вміє, не готовий та не народжений для війни. Питання у підході до підготовки».
Знаєте у чому проблема?
У тому що ці діти ще жодного разу не проголосували на виборах.
Батьків їхніх мобілізуйте. Дорослих мужиків, резерв величезний. А дітей залиште у спокої.
.
Ага. Піська в банку з під майонезу не влазить і далі діти...
Нащо україні стіки людей з вищою освітою в нас і так наплодили юрістів й менеджерів вище всякої міри. Та й на технічних спеціальностях вакансій зара нема. Ну мож за лікарями бронь залишити. І то з третього курсу можно б забирати на практику.
І так бюджет переобтяжений ще на нікому не потрібну освіту витрачатись.
А потім дивуємось, що російські мобіки бігають а наші ледве ходять.
Поки до керівництва країни не прийдуть військові країна не стане на військові рейки.
Призовні рамки треба розширювати: у ТЦК озвучили нові вікові обмеження мобілізації
Cьогодні о 2:04 GSMinfo
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Очікується, що пропозиція знизити призовний вік в Україні до 25 років значно посилить обороноздатність країни. Ця ініціатива спрямована на набір молодих людей у відмінній фізичній формі на ключові військові посади в Десантно-штурмових військах, морській піхоті та Силах спеціальних операцій. Про це у відповідь на інформаційний запит редакції “Апострофа” повідомив заступник керівника Житомирського ТЦК, начальник сектору мобілізаційної та оборонної роботи полковник Сергій Канюк. Набуття чинності цим законом залежить від схвалення його Президентом України, який за Конституцією є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України. Після підписання закону Президентом віковий ценз осіб, придатних до військової служби, буде розширено до 25-27 років. “Таке розширення позитивно впливає на обороноздатність держави, оскільки дозволяє набирати більш молодих і фізично підготовлених осіб до таких важливих військових підрозділів, як Десантно-штурмові війська, морська піхота та Сили спеціальних операцій. Цей крок є частиною ширшої стратегії, спрямованої на підвищення військової готовності та спроможності України.” – йдеться у заяві.
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Додано: Вів 21 лис, 2023 14:49
Отак трохи "відстанеш" від потоку дописів на форумі і вже не те щоб щось написати, а й читати не встигаєш всього, а лише "по діагоналі"))
Тож напишу наступне:
1. Там не то пес, не то кіт обурювався, чому на нього і на інших кажуть "ухуйлянт"(не знаю, як це слово правильно пишеться)) - бо він і інші, наче, платить податки і донатить(хоч не факт/"і ви так кажіть"©) - так от пояснюю: "ухуйлянт" - це той, який ухиляється
від призову/від військової служби! Одним словом - НЕ бажає/НЕ хоче йти на фронт!
Тобто, є ухуйлянти, які сплачують податки і донатять, а є які і цього не роблять.І перші, і другі - ухуйлянти!
Просто перші хоч трішки думають наперед, що як їх загребуть, то там хоч будуть більш забечені, а не будь відбирати від котів сосиски, якими Успіх їх годує))
2. Відберіть хтось калькулятор від будівельника, а то він всю гілку заспамив.
3. Що тут тільки ухуйлянти не придумують, лиш би не йти на фронт
- і шалену свою "важність" в тилу
- і що донатять "цілими фурами" і сплачують хуліардні податки("і ви так кажіть"© - хто ж перевірить?
)
- і, навіть, коли бачать, що і це не допомагає/мало хто в це вірить, то тоді починають розказувати про своє здоров'я/свої діагнози))
Хлопаки!
Так тут більшість нас, якщо до війни ще не мала, то за 21місяць вже точно мають цілі "букети" різних хвороб! Від гриж і гастритів і аж до "чорних" хвороб
Але всі ще на фронті!!!
Так, має бути контрактна армія/всі вишколені/підготовлені...
Але, наразі маємо, що маємо©
Тож, покищо, замінити нас, можете лише ви, або... або наймайте якихось аборигенів з бідних країн замість вас))
Чи знаєте якийсь третій варіант?
Бо те, що нас замінювати треба - знають всі/погоджуються з цим - всі!
п.с.
Ще щось хотів написати, та вже і забув що, і не дуже часу є...
Ну і думаю, що тут вже в курсі, що я залишив "охороняти/обороняти" квартиру Хотаба і вже планую звільняти "Кремінь"(-ну, ну ви зрозуміли
)
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Додано: Вів 21 лис, 2023 15:34
Успіх написав:
Чи знаєте якийсь третій варіант?
один кандидат на виборах казав, що знає, його тому й обрали, треба в нього спитати при нагоді
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Додано: Вів 21 лис, 2023 15:37
budivelnik написав:
............
Але педерацію треба розвалити , а раз так то витягнути якісь серьозні суми з Держави яка виникла на обломках педерації під час революції це те саме що змушувати Ющенка відповідати за дії Януковича.
Вообще-то, с Союза требовали выплаты ещё царских долгов. И в конце концов, если не ошибаюсь таки выплатили.
И долги Союза после его развала тоже никто не простил. РФ их выплатила за всех. За отказ других республик от советского загранимущества.
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