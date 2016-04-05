Без официального уведомления ЦАХАЛ начал демобилизацию части резервистов.
Высокопоставленный офицер сообщил корреспонденту ynet Йоси Йешуа : "Есть желание позволить вернуться. Мы не хотим , чтобы люди уставали, необходим отдых, мы постараемся освободить все больше и больше солдат, исходя из оценки ситуации”.
Пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари сказал, что в армии "уменьшают объем резервистов в тыловых частях, из тех частей, которые мы можем сократить. Люди должны набраться энергии, это также важно и для экономики".
п.с. Ще щось хотів написати, та вже і забув що, і не дуже часу є... Ну і думаю, що тут вже в курсі, що я залишив "охороняти/обороняти" квартиру Хотаба і вже планую звільняти "Кремінь"(-ну, ну ви зрозуміли )
усе на фронт: с палками с кирпичами в спортивных костюмах абибас с самострелами ручной работы как у кретина Боброва в обоих "БратАх"? Вместо 18/60 сделаем 12/75 как в апреле 45го в Дойче? Не хочешь распечатать своё воззвание на А3 покрупнее и с ним попикетировать львовские "Велюры" в пятницу/субботу вечером во время очередного выезда до жинкы и посещения ОП забудовныкив?
Из Турции отправились тысяча лодок в сторону Газы, чтобы прорвать израильскую блокаду и нарушить морскую торговлю, идущую в Израиль.
По данным турецкого новостного сайта Haber7, на борту лодок будут находится 4500 человек из 40 стран, "включая евреев-антисионистов". 313 лодок будут заполнены российскими активистами, 104 - испанскими. К флотилии присоединятся только 12 турецких лодок
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что подразделение Маглан применило в Газе против террористов новые виды оружия - ракету Гиль и высокоточные минометные снаряды Окец Плада.
Ракета Гиль - новая ракета из серии противотанковых ракет израильского производства. Ракеты "Спайк", разработанные и производимые компанией Rafael Advanced Defense Systems, представляют собой противотанковые ракеты четвертого поколения с функцией "выстрелил и забыл" - полностью автоматическое самонаведение на цель.
Окец Плада - это управляемый артиллерийский миномет производства компании Elbit Systems, используемый ЦАХАЛом в 120-мм минометах Кешет и Ханит пехотного корпуса. Снаряд имеет имеет двойное наведение: лазерное и GPS. Окец Плада - артиллерийская система ЦАХАЛа батальонного уровня, обеспечивающая точное наведение на высококачественные цели, включая цели в населенных пунктах, при минимизации риска сопутствующего ущерба.
барабашов написав:Не хочешь распечатать своё воззвание на А3 покрупнее и с ним попикетировать львовские "Велюры" в пятницу/субботу вечером во время очередного выезда до жинкы и посещения ОП забудовныкив?
Ви його забудовників не чіпайте Це не ухилянти..це поважні бізнесмени... І велюри не чіпайте - це місце де його жінка його долярчики витрачає..
А всіх інших які жінку долярчика і житло долярчика не обслуговують - ті засранці ухилянти які пофіг що платять хуліарди тому їх на фронт... ПС Тільки додатково перед тим як на фронт нехай долярчик поцікавиться в побратимів - може і їх жінок якісь НЕ ухилянти а чесні бізнесмени обслуговують..а то невдобно вийде Будівельники долярчикової нерухомості йому побудують а Будівельників які будують побратимам долярчик на фронт відправив...невдобно перед побратимами...