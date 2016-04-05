RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5606560756085609>
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 15:51

Без официального уведомления ЦАХАЛ начал демобилизацию части резервистов.

Высокопоставленный офицер сообщил корреспонденту ynet Йоси Йешуа : "Есть желание позволить вернуться. Мы не хотим , чтобы люди уставали, необходим отдых, мы постараемся освободить все больше и больше солдат, исходя из оценки ситуации”.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари сказал, что в армии "уменьшают объем резервистов в тыловых частях, из тех частей, которые мы можем сократить. Люди должны набраться энергии, это также важно и для экономики".

https://mignews.com/news/arabisrael/znachitelnaya-chast-rezervistov-demobilizuetsya.html
ЛАД
2
 
Повідомлень: 26524
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5181 раз.
Подякували: 4817 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 15:54

Военный корреспондент 14-го канала израильского ТВ Гилель Битон Розен сообщил о первом в истории оперативном лазерном перехвате ракеты.

Битон Розен пишет: “Впервые в мире - разработанной в Израиле лазерной системе удалось перехватить ракету, которая была запущена по Израилю в дни боевых действий”.

https://mignews.com/news/technology/14-j-kanal-vpervye-v-istorii-osushestvlen-lazernyj-perehvat-rakety.html
Удивительно, оказывается странам нужна не только развитая промышленность, но даже и наука. А не только с/х.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 26524
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5181 раз.
Подякували: 4817 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 15:56

  Успіх написав:Отак трохи "відстанеш" від потоку дописів на форумі і вже не те щоб щось написати, а й читати не встигаєш всього, а лише "по діагоналі"))

Тож напишу наступне:
1. Там не то пес, не то кіт обурювався, чому на нього і на інших кажуть "ухуйлянт"(не знаю, як це слово правильно пишеться)) - бо він і інші, наче, платить податки і донатить(хоч не факт/"і ви так кажіть"©) - так от пояснюю: "ухуйлянт" - це той, який ухиляється від призову/від військової служби! Одним словом - НЕ бажає/НЕ хоче йти на фронт!
Тобто, є ухуйлянти, які сплачують податки і донатять, а є які і цього не роблять.
І перші, і другі - ухуйлянти!
Просто перші хоч трішки думають наперед, що як їх загребуть, то там хоч будуть більш забечені, а не будь відбирати від котів сосиски, якими Успіх їх годує))
2. Відберіть хтось калькулятор від будівельника, а то він всю гілку заспамив.
3. Що тут тільки ухуйлянти не придумують, лиш би не йти на фронт ;)
- і шалену свою "важність" в тилу
- і що донатять "цілими фурами" і сплачують хуліардні податки("і ви так кажіть"© - хто ж перевірить? ;))
- і, навіть, коли бачать, що і це не допомагає/мало хто в це вірить, то тоді починають розказувати про своє здоров'я/свої діагнози))

Хлопаки!
Так тут більшість нас, якщо до війни ще не мала, то за 21місяць вже точно мають цілі "букети" різних хвороб! Від гриж і гастритів і аж до "чорних" хвороб :shock:
Але всі ще на фронті!!!

Так, має бути контрактна армія/всі вишколені/підготовлені...
Але, наразі маємо, що маємо©
Тож, покищо, замінити нас, можете лише ви, або... або наймайте якихось аборигенів з бідних країн замість вас))
Чи знаєте якийсь третій варіант?
Бо те, що нас замінювати треба - знають всі/погоджуються з цим - всі!

п.с.
Ще щось хотів написати, та вже і забув що, і не дуже часу є...
Ну і думаю, що тут вже в курсі, що я залишив "охороняти/обороняти" квартиру Хотаба і вже планую звільняти "Кремінь"(-ну, ну ви зрозуміли ;) ) :D

усе на фронт:
с палками
с кирпичами
в спортивных костюмах абибас
с самострелами ручной работы как у кретина Боброва в обоих "БратАх"?
Вместо 18/60 сделаем 12/75 как в апреле 45го в Дойче?
Не хочешь распечатать своё воззвание на А3 покрупнее и с ним попикетировать львовские "Велюры" в пятницу/субботу вечером во время очередного выезда до жинкы и посещения ОП забудовныкив?
барабашов
 
Повідомлень: 3639
З нами з: 16.06.15
Подякував: 263 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 16:03

  ЛАД написав:
Из Турции отправились тысяча лодок в сторону Газы, чтобы прорвать израильскую блокаду и нарушить морскую торговлю, идущую в Израиль.

По данным турецкого новостного сайта Haber7, на борту лодок будут находится 4500 человек из 40 стран, "включая евреев-антисионистов". 313 лодок будут заполнены российскими активистами, 104 - испанскими. К флотилии присоединятся только 12 турецких лодок

https://mignews.com/news/politic/antiizrailskaya-flotiliya-s-detmi-plyvet-iz-turcii.html

Надеюсь главный раввин правильно помолится за упокой 313ти "гробов" точно, и они по Задорнову упадут на дно, потому что лодки из металла, а он тяжелей воды 146%.
барабашов
 
Повідомлень: 3639
З нами з: 16.06.15
Подякував: 263 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 16:17

барабашов

Он прочтет им модный, очень даже модный, самый популярный в нашей синагоге отходняк
fox767676
 
Повідомлень: 948
З нами з: 13.06.20
Подякував: 281 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 16:22

Да, тут писали о триллионных расходах на оборону европейских стран НАТО.
Несколько преувеличенные представления.
Великобритания - 68,5
Германия - 55,8
Франция - 53,6
Италия - 33,5
Канада - 26,9
Испания - 20,3
Польша - 16,6
Нидерланды - 15,6
Турция - 10,6
Норвегия - 8,4
Греция - 8,1
Бельгия - 6,9
Дания - 5,5
Румыния - 5,2
Итого: 335,5 млрд. долл. Это не все страны. Но остальные 17 добавят не много.
При этом расходы США составляют 877,0 млрд. долл. Т.е суммарные расходы всех стран НАТО кроме США меньше половины американских.
Китай ориентировочно 292,0 млрд., Россия ориентировочно 86,4 млрд., Украина - 44,0 млрд.
Данные за 2022. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC
ЛАД
2
 
Повідомлень: 26524
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5181 раз.
Подякували: 4817 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 16:28

  fox767676 написав:барабашов

Он прочтет им модный, очень даже модный, самый популярный в нашей синагоге отходняк

Вряд ли.
Это проблема. Посмотрим, как Израиль её решит.
Но я не к тому. Удивила высокая доля российских участников.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 26524
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5181 раз.
Подякували: 4817 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 16:42

  барабашов написав:
313 лодок будут заполнены российскими активистами

Надеюсь главный раввин правильно помолится за упокой 313ти "гробов" точно, и они по Задорнову упадут на дно, потому что лодки из металла, а он тяжелей воды 146%.

Це ж просто празднік какой-то (с) :)
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1868
З нами з: 19.02.14
Подякував: 527 раз.
Подякували: 599 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 16:46

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что подразделение Маглан применило в Газе против террористов новые виды оружия - ракету Гиль и высокоточные минометные снаряды Окец Плада.

Ракета Гиль - новая ракета из серии противотанковых ракет израильского производства. Ракеты "Спайк", разработанные и производимые компанией Rafael Advanced Defense Systems, представляют собой противотанковые ракеты четвертого поколения с функцией "выстрелил и забыл" - полностью автоматическое самонаведение на цель.

Окец Плада - это управляемый артиллерийский миномет производства компании Elbit Systems, используемый ЦАХАЛом в 120-мм минометах Кешет и Ханит пехотного корпуса. Снаряд имеет имеет двойное наведение: лазерное и GPS. Окец Плада - артиллерийская система ЦАХАЛа батальонного уровня, обеспечивающая точное наведение на высококачественные цели, включая цели в населенных пунктах, при минимизации риска сопутствующего ущерба.

https://mignews.com/news/technology/cahal-primenil-v-gaze-novye-rakety.html
Нам бы такие. Или хотя бы больше простых 120-мм. По рассказам военных их не хватает.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 26524
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5181 раз.
Подякували: 4817 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 16:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Не хочешь распечатать своё воззвание на А3 покрупнее и с ним попикетировать львовские "Велюры" в пятницу/субботу вечером во время очередного выезда до жинкы и посещения ОП забудовныкив?
Ви його забудовників не чіпайте
Це не ухилянти..це поважні бізнесмени...
І велюри не чіпайте - це місце де його жінка його долярчики витрачає..

А всіх інших які жінку долярчика і житло долярчика не обслуговують - ті засранці ухилянти які пофіг що платять хуліарди тому їх на фронт...
ПС
Тільки додатково перед тим як на фронт нехай долярчик поцікавиться в побратимів - може і їх жінок якісь НЕ ухилянти а чесні бізнесмени обслуговують..а то невдобно вийде
Будівельники долярчикової нерухомості йому побудують
а Будівельників які будують побратимам долярчик на фронт відправив...невдобно перед побратимами...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26751
З нами з: 15.01.09
Подякував: 276 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5606560756085609>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 136998
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 520365
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 11951
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10193)
21.11.2023 15:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.