Успіх написав:

ухиляється

І перші, і другі - ухуйлянти!

Отак трохи "відстанеш" від потоку дописів на форумі і вже не те щоб щось написати, а й читати не встигаєш всього, а лише "по діагоналі"))Тож напишу наступне:1. Там не то пес, не то кіт обурювався, чому на нього і на інших кажуть "ухуйлянт"(не знаю, як це слово правильно пишеться)) - бо він і інші, наче, платить податки і донатить(хоч не факт/"і ви так кажіть"©) - так от пояснюю: "ухуйлянт" - це той, якийвід призову/від військової служби! Одним словом - НЕ бажає/НЕ хоче йти на фронт!Тобто, є ухуйлянти, які сплачують податки і донатять, а є які і цього не роблять.Просто перші хоч трішки думають наперед, що як їх загребуть, то там хоч будуть більш забечені, а не будь відбирати від котів сосиски, якими Успіх їх годує))2. Відберіть хтось калькулятор від будівельника, а то він всю гілку заспамив.3. Що тут тільки ухуйлянти не придумують, лиш би не йти на фронт- і шалену свою "важність" в тилу- і що донатять "цілими фурами" і сплачують хуліардні податки("і ви так кажіть"© - хто ж перевірить?- і, навіть, коли бачать, що і це не допомагає/мало хто в це вірить, то тоді починають розказувати про своє здоров'я/свої діагнози))Хлопаки!Так тут більшість нас, якщо до війни ще не мала, то за 21місяць вже точно мають цілі "букети" різних хвороб! Від гриж і гастритів і аж до "чорних" хворобАле всі ще на фронті!!!Так, має бути контрактна армія/всі вишколені/підготовлені...Але, наразі маємо, що маємо©Тож, покищо, замінити нас, можете лише ви, або... або наймайте якихось аборигенів з бідних країн замість вас))Чи знаєте якийсь третій варіант?Бо те, що нас замінювати треба - знають всі/погоджуються з цим - всі!п.с.Ще щось хотів написати, та вже і забув що, і не дуже часу є...Ну і думаю, що тут вже в курсі, що я залишив "охороняти/обороняти" квартиру Хотаба і вже планую звільняти "Кремінь"(-ну, ну ви зрозуміли