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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5606560756085609
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 17:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вообще-то, с Союза требовали выплаты ещё царских долгов. И в конце концов, если не ошибаюсь таки выплатили.

По суті, ні. Було багато домовленостей, але майже всі так і не були врегульовані. Віддали особисте золото Миколи ІІ (здається 5,5 тон) Британії. Вже після розпаду срср, 400 млн дол Франції (1 чи 2% від загального розміру вимог).
  ЛАД написав:И долги Союза после его развала тоже никто не простил. РФ их выплатила за всех. За отказ других республик от советского загранимущества.

Після розпаду Радянського Союзу постало питання розподілу майна та зовнішніх боргів радянської держави між новоутвореними країнами. У 1991-му у Москві підписали «Договір про правонаступництво щодо зовнішнього державного боргу та активів СРСР». Документ визначав частку кожної держави — найбільшою вона була у РФ (61%) та України (16%). Це означало, що Київ має виплатити 16% боргів СРСР, однак і отримати 16% його активів.

Однак пізніше Росія стала підписувати з іншими країнами так званий «нульовий варіант» — вони відмовлялися від закордонного майна Радянського Союзу в обмін на те, що РФ виплачувала усі радянські борги. Верховна Рада таку домовленість не ратифікувала. «Українська сторона просила, щоб Росія надала повний перелік всієї закордонної власності СРСР і її вартість, чого РФ не зробила», — пояснював у розмові з DW колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко. За його словами, Росія не хотіла відкривати дані про закордонне майно СРСР, бо цих активів було значно більше, ніж боргів.

Дипломат і експерт-міжнародник Ярослав Войтко підрахував, що лише алмазний фонд та золотий запас СРСР коштували близько $100 млрд. Окрім цього, активи Союзу становили ще й валютні фонди та резерви, інвестиції та частки в іноземних банках, нерухома й рухома власність за кордоном, а також борги й фінансові зобов’язання дебіторів — загалом це сотні мільярдів доларів. При цьому зовнішній борг СРСР становив лише $96 млрд.

Втім, всі роки Москва не йшла назустріч в цьому питанні й залишила собі всі активи СРСР.
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