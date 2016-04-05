По суті, ні. Було багато домовленостей, але майже всі так і не були врегульовані. Віддали особисте золото Миколи ІІ (здається 5,5 тон) Британії. Вже після розпаду срср, 400 млн дол Франції (1 чи 2% від загального розміру вимог).
Після розпаду Радянського Союзу постало питання розподілу майна та зовнішніх боргів радянської держави між новоутвореними країнами. У 1991-му у Москві підписали «Договір про правонаступництво щодо зовнішнього державного боргу та активів СРСР». Документ визначав частку кожної держави — найбільшою вона була у РФ (61%) та України (16%). Це означало, що Київ має виплатити 16% боргів СРСР, однак і отримати 16% його активів.
Однак пізніше Росія стала підписувати з іншими країнами так званий «нульовий варіант» — вони відмовлялися від закордонного майна Радянського Союзу в обмін на те, що РФ виплачувала усі радянські борги. Верховна Рада таку домовленість не ратифікувала. «Українська сторона просила, щоб Росія надала повний перелік всієї закордонної власності СРСР і її вартість, чого РФ не зробила», — пояснював у розмові з DW колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко. За його словами, Росія не хотіла відкривати дані про закордонне майно СРСР, бо цих активів було значно більше, ніж боргів.
Дипломат і експерт-міжнародник Ярослав Войтко підрахував, що лише алмазний фонд та золотий запас СРСР коштували близько $100 млрд. Окрім цього, активи Союзу становили ще й валютні фонди та резерви, інвестиції та частки в іноземних банках, нерухома й рухома власність за кордоном, а також борги й фінансові зобов’язання дебіторів — загалом це сотні мільярдів доларів. При цьому зовнішній борг СРСР становив лише $96 млрд.
Втім, всі роки Москва не йшла назустріч в цьому питанні й залишила собі всі активи СРСР.