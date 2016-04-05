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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5605560656075608
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 17:16

Вступайте в ЗСУ! Будете "гордістю країни"!!!

  Дюрі-бачі написав:
  Zebra написав:Мобілізують в основному тих хто потрапив на гачок - зеків, боржників, невдах. І мобілізують силоміць.
Вот довелось спілкуватись із далекими родичами які свого часу вийшли заміж за москаля, а недавно втікли в Україну, щоб сина від мобілізації врятувати.
Так от з їх точки зору зовсім не так виглядає мобілізація: а поїхав чоловік Маші на СВО - за місяць розрахувались з боргами, потім ще за 2-3 місяці закупили айфони/шуби/пральні машини, і далі в іпотеку взяли квартиру чи ладу в кредит. І тепер Галя, і Клава пиляє свої чоловіків, щоб ті теж йшли заробляти нормальні гроші, а не сиділи за 30к і бухали.
І ще дуже дивувались чому в нас всякі швидкі гроші рекламують, а мобілізацію - ні.

А може справді проблема в поганій мобілізації - це відсутність гарної реклами?
Ану я зараз накидаю, а ЗМІ разом з державою нехай розповсюдять/розтиражують :mrgreen: - ну і ви всі теж долучайтесь до агітації в ЗСУ, а краще - самі вступайте до лав ЗСУ!
✓ Кидай роботу за 10-тку - вступай до ЗСУ за 120-тку!👍
✓ Рік в ЗСУ відслужиш - квартиру у райцентрі купиш!👍
✓ Мрієш про квартиру у великому місті ти? - в ЗСУ 2 роки відслужи!👍
✓ Весь в кредитах і боргах, ще й іпотека "давить" - тоді не спи, а всутупай у ЗСУ-шні лави!👍
✓ Два роки просто відслужи - і 10 років на роботу не ходи!👍
✓ В ЗСУ одягнуть/взують/нагодують і 120К/міс. "подарують"!👍
✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓
Можу ще накидати :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 17:17

Так называемый HIMARS “с сюрпризом” отправят США в Украину. Об этом пишет издание Washington Post.

Интересным является то, что на этот раз ВСУ получат только одну реактивную установку М142 HIMARS. И уже известно то, что пусковая система будет иметь уникальную модификацию.

Отсюда не исключается, что вместе с этой машиной будут переданы и дальнобойные ракеты ATACMS или GLSDB на 150.

https://mignews.com/news/ukraine/ukraina-poluchit-kakoj-osobennyj-himars.html
В WP, к сожалению, не нашёл. Может плохо искал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 17:19

Faceless
Зачем столько слов? Просто, чтобы возразить?
Это как-то противоречит тому, что я написал о том, что после развала долги никто не забыл?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 17:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:✓ Кидай роботу за 10-тку - вступай до ЗСУ за 120-тку!👍
✓ Рік в ЗСУ відслужиш - квартиру у райцентрі купиш!👍
✓ Мрієш про квартиру у великому місті ти? - в ЗСУ 2 роки відслужи!👍
✓ Весь в кредитах і боргах, ще й іпотека "давить" - тоді не спи, а всутупай у ЗСУ-шні лави!👍
✓ Два роки просто відслужи - і 10 років на роботу не ходи!👍
✓ В ЗСУ одягнуть/взують/нагодують і 120К/міс. "подарують"!👍
✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓
Можу ще накидати

Якщо б це крутили кожні 15 хв, то скоріш за все, кілька десятків тисяч клієнтів швидкозаймів ЗСУ б набрали. Знаю кейси, коли в 128 добровольцями йшли з інших областей, саме через рекламу.
Але ключовий момент, який був в москалів, (зараз вже нема) - можливість підписати контракт на 6 місяців і повернутись додому витрачати $.
Хоча я б по сюжету реклами, наприклад, давив на те, що москалі розбомбили квартиру - зароби в ЗСУ на нову.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 18:09

Во время визита в Киев федеральный министр обороны Борис Писториус пообещал Украине новые системы вооружения из Германии на общую сумму более 1,3 миллиарда евро.

С одной стороны, Германия поставит третий транш систем Iris-T SLM, увеличив общее количество обещанных систем с восьми до двенадцати. Однако первая из четырех новых обещанных систем появится не раньше конца 2024 года, а остальные — не раньше 2025 года.

Писториус также пообещал Украине 20 000 новых 155-миллиметровых артиллерийских снарядов — столько же, сколько Германия поставила в общей сложности на данный момент. Также: 8000 противотанковых мин (ПАРМ).

Во время визита в Киев федеральный министр обороны Борис Писториус пообещал Украине новые системы вооружения из Германии на общую сумму более 1,3 миллиарда евро.

С одной стороны, Германия поставит третий транш систем Iris-T SLM, увеличив общее количество обещанных систем с восьми до двенадцати. Однако первая из четырех новых обещанных систем появится не раньше конца 2024 года, а остальные — не раньше 2025 года.

Писториус также пообещал Украине 20 000 новых 155-миллиметровых артиллерийских снарядов — столько же, сколько Германия поставила в общей сложности на данный момент. Также: 8000 противотанковых мин (ПАРМ).

К разочарованию Украины, Германия по-прежнему не делает никаких шагов по вопросу о том, поставит ли федеральное правительство крылатую ракету «Таурус» Украине или нет – все признаки указывают на долгосрочное «нет» со стороны канцлера.
.........
Чтобы защита, которой сейчас пользуется Киев, могла быть распространена и на другие города, Германия постоянно осуществляет поставки. Пока в Украину прибыли только три СМЛ Ирис-Т. Девять должны последовать с сегодняшнего дня. Один из них уже в этом году.

https://www.bild.de/politik/2023/politik/ukraine-krieg-pistorius-macht-in-kiew-neue-milliarden-zusage-86168484.bild.html

Писториус заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину в военном отношении и во вторник объявит о новом пакете вооружений.

Однако «больше того же», то есть больше того, что Германия уже поставила до сих пор, как заметил, пожав плечами, один из членов делегации.

Это означает: Украина продолжит напрасно ждать долгожданной немецкой крылатой ракеты «Таурус». А вместе с ним и шанс повернуть ход войны на юге и востоке страны в свою пользу.

«Нового статуса по этому поводу нет», — объяснил Писториус журналистам слегка раздраженно и не создавал впечатления, что в будущем что-то изменится.

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/panzerfeuer-bei-truppenbesuch-pistorius-bei-den-verteidigern-der-ukraine-86165542.bild.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 18:26

  ЛАД написав:
Так называемый HIMARS “с сюрпризом” отправят США в Украину. Об этом пишет издание Washington Post.

Интересным является то, что на этот раз ВСУ получат только одну реактивную установку М142 HIMARS. И уже известно то, что пусковая система будет иметь уникальную модификацию.

Отсюда не исключается, что вместе с этой машиной будут переданы и дальнобойные ракеты ATACMS или GLSDB на 150.

https://mignews.com/news/ukraine/ukraina-poluchit-kakoj-osobennyj-himars.html
В WP, к сожалению, не нашёл. Может плохо искал.

Вундревафля, про яку писав Залужний "потрібно винайти порох"?
Чи черговий "фіолетовий луч"?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 18:28

  Успіх написав:Отак трохи "відстанеш" від потоку дописів на форумі і вже не те щоб щось написати, а й читати не встигаєш всього, а лише "по діагоналі"))

Тож напишу наступне:
1. Там не то пес, не то кіт обурювався, чому на нього і на інших кажуть "ухуйлянт"(не знаю, як це слово правильно пишеться)) - бо він і інші, наче, платить податки і донатить(хоч не факт/"і ви так кажіть"©) - так от пояснюю: "ухуйлянт" - це той, який ухиляється від призову/від військової служби! Одним словом - НЕ бажає/НЕ хоче йти на фронт!
Тобто, є ухуйлянти, які сплачують податки і донатять, а є які і цього не роблять.
І перші, і другі - ухуйлянти!
Просто перші хоч трішки думають наперед, що як їх загребуть, то там хоч будуть більш забечені, а не будь відбирати від котів сосиски, якими Успіх їх годує))


подскажи как там твои друзья муха с виталиной?
вещмешки уже собрали тебя сменить???
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 18:38

  flyman написав:
  ЛАД написав:
Так называемый HIMARS “с сюрпризом” отправят США в Украину. Об этом пишет издание Washington Post.

Интересным является то, что на этот раз ВСУ получат только одну реактивную установку М142 HIMARS. И уже известно то, что пусковая система будет иметь уникальную модификацию.

Отсюда не исключается, что вместе с этой машиной будут переданы и дальнобойные ракеты ATACMS или GLSDB на 150.

https://mignews.com/news/ukraine/ukraina-poluchit-kakoj-osobennyj-himars.html
В WP, к сожалению, не нашёл. Может плохо искал.

Вундревафля, про яку писав Залужний "потрібно винайти порох"?
Чи черговий "фіолетовий луч"?


опытный образец, видимо
названия еще нет
cohan
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