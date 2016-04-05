Zebra написав:Мобілізують в основному тих хто потрапив на гачок - зеків, боржників, невдах. І мобілізують силоміць.
Вот довелось спілкуватись із далекими родичами які свого часу вийшли заміж за москаля, а недавно втікли в Україну, щоб сина від мобілізації врятувати. Так от з їх точки зору зовсім не так виглядає мобілізація: а поїхав чоловік Маші на СВО - за місяць розрахувались з боргами, потім ще за 2-3 місяці закупили айфони/шуби/пральні машини, і далі в іпотеку взяли квартиру чи ладу в кредит. І тепер Галя, і Клава пиляє свої чоловіків, щоб ті теж йшли заробляти нормальні гроші, а не сиділи за 30к і бухали. І ще дуже дивувались чому в нас всякі швидкі гроші рекламують, а мобілізацію - ні.
А може справді проблема в поганій мобілізації - це відсутність гарної реклами? Ану я зараз накидаю, а ЗМІ разом з державою нехай розповсюдять/розтиражують - ну і ви всі теж долучайтесь до агітації в ЗСУ, а краще - самі вступайте до лав ЗСУ! ✓ Кидай роботу за 10-тку - вступай до ЗСУ за 120-тку!👍 ✓ Рік в ЗСУ відслужиш - квартиру у райцентрі купиш!👍 ✓ Мрієш про квартиру у великому місті ти? - в ЗСУ 2 роки відслужи!👍 ✓ Весь в кредитах і боргах, ще й іпотека "давить" - тоді не спи, а всутупай у ЗСУ-шні лави!👍 ✓ Два роки просто відслужи - і 10 років на роботу не ходи!👍 ✓ В ЗСУ одягнуть/взують/нагодують і 120К/міс. "подарують"!👍 ✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓ Можу ще накидати
Успіх написав:✓ Кидай роботу за 10-тку - вступай до ЗСУ за 120-тку!👍 ✓ Рік в ЗСУ відслужиш - квартиру у райцентрі купиш!👍 ✓ Мрієш про квартиру у великому місті ти? - в ЗСУ 2 роки відслужи!👍 ✓ Весь в кредитах і боргах, ще й іпотека "давить" - тоді не спи, а всутупай у ЗСУ-шні лави!👍 ✓ Два роки просто відслужи - і 10 років на роботу не ходи!👍 ✓ В ЗСУ одягнуть/взують/нагодують і 120К/міс. "подарують"!👍 ✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓ Можу ще накидати
Якщо б це крутили кожні 15 хв, то скоріш за все, кілька десятків тисяч клієнтів швидкозаймів ЗСУ б набрали. Знаю кейси, коли в 128 добровольцями йшли з інших областей, саме через рекламу. Але ключовий момент, який був в москалів, (зараз вже нема) - можливість підписати контракт на 6 місяців і повернутись додому витрачати $. Хоча я б по сюжету реклами, наприклад, давив на те, що москалі розбомбили квартиру - зароби в ЗСУ на нову.
Во время визита в Киев федеральный министр обороны Борис Писториус пообещал Украине новые системы вооружения из Германии на общую сумму более 1,3 миллиарда евро.
С одной стороны, Германия поставит третий транш систем Iris-T SLM, увеличив общее количество обещанных систем с восьми до двенадцати. Однако первая из четырех новых обещанных систем появится не раньше конца 2024 года, а остальные — не раньше 2025 года.
Писториус также пообещал Украине 20 000 новых 155-миллиметровых артиллерийских снарядов — столько же, сколько Германия поставила в общей сложности на данный момент. Также: 8000 противотанковых мин (ПАРМ).
Во время визита в Киев федеральный министр обороны Борис Писториус пообещал Украине новые системы вооружения из Германии на общую сумму более 1,3 миллиарда евро.
С одной стороны, Германия поставит третий транш систем Iris-T SLM, увеличив общее количество обещанных систем с восьми до двенадцати. Однако первая из четырех новых обещанных систем появится не раньше конца 2024 года, а остальные — не раньше 2025 года.
Писториус также пообещал Украине 20 000 новых 155-миллиметровых артиллерийских снарядов — столько же, сколько Германия поставила в общей сложности на данный момент. Также: 8000 противотанковых мин (ПАРМ).
К разочарованию Украины, Германия по-прежнему не делает никаких шагов по вопросу о том, поставит ли федеральное правительство крылатую ракету «Таурус» Украине или нет – все признаки указывают на долгосрочное «нет» со стороны канцлера. ......... Чтобы защита, которой сейчас пользуется Киев, могла быть распространена и на другие города, Германия постоянно осуществляет поставки. Пока в Украину прибыли только три СМЛ Ирис-Т. Девять должны последовать с сегодняшнего дня. Один из них уже в этом году.